КАРНЕГИ-ХОЛЛ

КАРНЕГИ-ХОЛЛ - кон­церт­ная пло­щад­ка в Нью-Йор­ке.

От­крыт в 1891 году на сред­ст­ва Э. Кар­не­ги (на от­кры­тии сре­ди гос­тей при­сут­ст­во­вал П.И. Чай­ков­ский ). С 1962 года при­над­ле­жит го­ро­ду. Со­сто­ит из трёх за­лов. В боль­шом за­ле (с 1997 года Ау­ди­то­рия И. Стер­на), ко­то­рый сла­вит­ся пре­крас­ной аку­сти­кой, про­ходят кон­цер­ты ака­де­мической, джа­зо­вой и по­пу­ляр­ной му­зы­ки. За­лы Вайль-ри­сай­тал-холл (до 1986 года под названием Кар­не­ги-ри­сай­тал-холл) и Зан­кель-холл (2003 год; рас­по­ло­жен ни­же уров­ня зем­ли) пред­на­зна­че­ны для кон­цер­тов ка­мер­ной (в т. ч. ста­рин­ной) му­зы­ки. До от­кры­тия Лин­кольн-цен­тра (1962 год) был ба­зой Нью-Йорк­ско­го фи­лар­мо­ни­че­ско­го ор­ке­ст­ра. Карнеги-холл - важ­ней­ший центр музыкальной жиз­ни США, вы­сту­п­ле­ние в нём счи­та­ет­ся осо­бой че­стью для му­зы­кан­тов все­го ми­ра. Здесь со­сто­ял­ся ряд ми­ро­вых пре­мьер: сим­фо­нии № 9 «Из Но­во­го све­та» А. Двор­жа­ка (1893 год), сюи­ты «Аме­ри­ка­нец в Па­ри­же» Дж. Гер­шви­на (1928 год), Сим­фо­нии в 3 дви­же­ни­ях И.Ф. Стра­вин­ско­го (1946 год), Сим­фо­нии № 4 Ч. Айв­за (1965 год) и многие другие.

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