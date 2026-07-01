КАРНЕГИ-ХОЛЛ
КАРНЕГИ-ХОЛЛ - концертная площадка в Нью-Йорке.
Открыт в 1891 году на средства Э. Карнеги (на открытии среди гостей присутствовал П.И. Чайковский). С 1962 года принадлежит городу. Состоит из трёх залов. В большом зале (с 1997 года Аудитория И. Стерна), который славится прекрасной акустикой, проходят концерты академической, джазовой и популярной музыки. Залы Вайль-рисайтал-холл (до 1986 года под названием Карнеги-рисайтал-холл) и Занкель-холл (2003 год; расположен ниже уровня земли) предназначены для концертов камерной (в т. ч. старинной) музыки. До открытия Линкольн-центра (1962 год) был базой Нью-Йоркского филармонического оркестра. Карнеги-холл - важнейший центр музыкальной жизни США, выступление в нём считается особой честью для музыкантов всего мира. Здесь состоялся ряд мировых премьер: симфонии № 9 «Из Нового света» А. Дворжака (1893 год), сюиты «Американец в Париже» Дж. Гершвина (1928 год), Симфонии в 3 движениях И.Ф. Стравинского (1946 год), Симфонии № 4 Ч. Айвза (1965 год) и многие другие.