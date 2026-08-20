КАРНЕАД (др.-греч. Καρνεάδης)

Древнегреческий философ-платоник.

Приехал в Афины в конце 180-х гг. до н.э., изучал диалектику у стоика Диогена Вавилонского , но перешел на позиции скептической Академии и оспаривал стоическую догматику. Глава Академии до 137/136 г. до н.э. Замечательный оратор, Карнеад в составе афинского посольства в 155 г. до н.э. был послан в Рим, где добился для афинян освобождения от штрафа и помимо этого покорил своим красноречием образованных римлян. У Карнеада было множество учеников. Сам он не писал философских сочинений, его учение было известно из записанных слушателями лекций. Свои взгляды Карнеад часто формулировал при полемике с другими философами, особенно Хрисиппом .

Карнеад развил выдвинутые Аркесилаем принципы академического скепсиса с его антидогматизмом и полемической направленностью. В качестве ориентира в практической деятельности Карнеад допускал «убедительное впечатление», т.е. такое, которое представляется истинным, «выразительным». Он различал впечатление просто убедительное, проверенное и устойчивое. В области этики полемика со стоиками приводила Карнеада к положительным суждениям о «высшем благе», которое состоит в том, чтобы по возможности наслаждаться теми благами, которые дает природа. Карнеад критиковал также другие философские школы, критически высказывался о существовании богов и их почитании, о промысле и роке, предсказании, астрологии и пр.

Издания :

Karneades. Fragmente. Text und Kommentar von B. Wisvniewski. Wrocław, 1970;

Mette H. J. Weitere Akademiker heute: von Lakydes bis zum Kleitomachos // Lustrum. Bd. 27. 1985. S. 53-141.

Иллюстрация :

Римская копия греческого оригинала, Афины.