КАРНЕ МАРСЕЛЬ

КАРНЕ МАРСЕЛЬ - французский ки­но­ре­жис­сёр.

Из се­мьи сто­ля­ра-крас­но­де­рев­щи­ка. В 1927 году окон­чил кур­сы ки­но и фо­то­гра­фии при Шко­ле ис­кусств и ре­мё­сел в Па­ри­же. На­чи­нал как ас­си­стент опе­ра­то­ра в филь­мах «Но­вые гос­по­да» (1928 год), «Ка­лио­ст­ро» (1929 год). Па­рал­лель­но вы­сту­пал как ки­но­кри­тик. В 1929 году совместно с М. Сан­вуа­зе­ном снял по­этический фильм-ре­пор­таж «Но­жан - вос­крес­ное Эль­до­ра­до», по­свя­щён­ный од­но­му дню гос­по­ди­на Но­жа­на, по­сле че­го Р. Клер при­гла­сил Карне в ка­че­ст­ве ас­си­стен­та на съём­ки фильма «Под кры­ша­ми Па­ри­жа» (1930 год). С 1933 года ас­си­стент ре­жис­сё­ра Ж. Фей­дера («Боль­шая иг­ра», 1934 год; «Пан­си­он "Ми­мо­за"» и «Ге­рои­че­ская кер­мес­са», оба - 1935 год). В 1935 году всту­пил в ас­со­циа­цию ре­во­люционных ху­дож­ни­ков и пи­са­те­лей, ос­но­вав­ших груп­пу «Сво­бод­ное ки­но», где по­зна­ко­мил­ся с Ж. Пре­ве­ром и др. В 1936 году по сце­на­рию Пре­ве­ра по­ста­вил свой пер­вый пол­но­мет­раж­ный иг­ро­вой фильм - «Жен­ни», по­ло­жив­ший на­ча­ло их мно­го­лет­не­му творческому сою­зу. Сле­дую­щей со­вме­ст­ной ра­бо­той стал фильм «За­бав­ная дра­ма, или Стран­ное при­клю­че­ние док­то­ра Мо­ли­но» (1937 год), тя­го­тев­ший к по­ли­жан­ро­вой струк­ту­ре (со­еди­нил реа­лизм и фан­тас­ма­го­рию, ли­рическое по­ве­ст­во­ва­ние, тон­кий пси­хо­ло­гизм с бур­ле­ском и экс­цен­триз­мом). Клас­си­кой французского ки­не­ма­то­гра­фа ста­ли филь­мы «На­бе­реж­ная ту­ма­нов» (1938 год, приз Международного кинофестиваля в Ве­не­ции) и «День на­чи­на­ет­ся» (1939 год), в ко­то­рых Карне од­ним из пер­вых при­ме­нил в ки­но при­ём «внут­рен­не­го мо­но­ло­га». В ху­дожественном язы­ке этих филь­мов, в не­тра­ди­ци­он­ных для 1930-х годов об­раз­ах от­ра­зи­лось ми­ро­ощу­ще­ние пред­во­ен­ной Ев­ро­пы в ожи­да­нии ка­та­ст­ро­фы (гру­ст­ные и та­ин­ст­вен­ные ту­ман­ные пей­за­жи, по­гру­жён­ные в се­ро­ва­тую дым­ку пус­тые ноч­ные ка­фе, от­свет фо­на­рей на мок­рой брус­чат­ке). Не­обыч­ны бы­ли и оди­но­кие, раз­оча­ро­ван­ные ге­рои, ощу­щав­шие своё бес­си­лие пе­ред ок­ру­жаю­щим ми­ром и пы­тав­шие­ся хоть на крат­кий миг про­ти­во­сто­ять судь­бе. Филь­мы Карне и Пре­ве­ра ста­ли основными про­из­ве­де­ния­ми по­этического реа­лиз­ма - но­во­го на­прав­ле­ния во французском ки­не­ма­то­гра­фе. Внеш­не со­хра­няя чер­ты реа­лиз­ма, их об­раз­ная сис­те­ма вы­хо­ди­ла на уро­вень сим­во­лического ми­ро­ос­мыс­ле­ния.

В пе­ри­од ок­ку­па­ции Фран­ции Карне по­ста­вил два филь­ма, впо­след­ст­вии за­вое­вав­шие ми­ро­вое при­зна­ние: «Ве­чер­ние по­се­ти­те­ли» (1942 год) и «Де­ти рай­ка» (1945 год, приз Мкф в Ве­не­ции). В них по­этический реа­лизм, при­бли­жа­ясь к сти­ли­зо­ван­но­му (во мно­гом бла­го­да­ря цен­зур­ным за­пре­там) под ле­ген­ду XV века ме­та­фо­рическому по­ве­ст­во­ва­нию, пре­тер­пел су­ще­ст­вен­ные из­ме­не­ния, при­об­ре­тя чер­ты нео­ро­ман­тиз­ма. Од­но из выс­ших дос­ти­же­ний Карне и Ж. Пре­ве­ра - фильм «Де­ти рай­ка», от­ли­чав­ший­ся изо­бра­зительным бо­гат­ст­вом, слож­ной ком­по­зи­ци­ей и раз­ма­хом по­ста­нов­ки, ко­то­рая вос­про­из­во­ди­ла ат­мо­сфе­ру Па­ри­жа 1-й половины XIX века. В по­ис­ках син­те­за яр­кой зре­лищ­но­сти и фи­лософской глу­би­ны Карне и Пре­вер со­еди­ни­ли в нём различные жи­во­пис­ные, те­ат­раль­ные и литературные тра­ди­ции.

Вы­ход филь­ма на эк­ра­ны од­но­вре­мен­но с «Ген­ри­хом V» Л. Оли­вье (1944 год) и «Ива­ном Гроз­ным» С.М. Эй­зен­штей­на (1945 год) вы­звал по­ле­ми­ку о пу­тях раз­ви­тия ки­не­ма­то­гра­фа. По­след­ним со­вме­ст­ным филь­мом Карне и Ж. Пре­ве­ра ста­ли «Вра­та но­чи» (1946 год). Его про­кат­ная не­уда­ча обер­ну­лась для ре­жис­сё­ра трёх­лет­ним про­сто­ем. В начале 1950-х годов, в эпо­ху нео­реа­лиз­ма, Карне не из­ме­нил сво­ему ро­ман­тическому ми­ро­ощу­ще­нию в фильме «Жюль­ет­та, или Ключ к сно­ви­де­ни­ям» (1951 год) и эк­ра­ни­за­ции ро­ма­на Э. Зо­ля «Те­ре­за Ра­кен» (1953 год, приз Мкф в Ве­не­ции). За­по­зда­лую дань нео­реа­лиз­му Карне от­дал в фильме «Воз­дух Па­ри­жа» (1954 год). С при­хо­дом «но­вой вол­ны» обо­ст­ри­лось ощу­ще­ние ста­ро­мод­но­сти ро­ман­тических уст­рем­ле­ний ре­жис­сё­ра как вы­ра­зи­те­ля ду­ха 1930-1940-х годов, сви­де­тель­ст­вом че­му ста­ли филь­мы: «Об­ман­щи­ки» (1958 год), «Пус­тырь» (1960 год), «Корм для пта­шек» (1963 год), «Мо­ло­дые вол­ки» (1968 год) и другие. Юби­лей­ная премия Мкф в Ве­не­ции (1982 год).

Сочинение:

Ma Vie а̀ belles dents: Mémoires. P., 1996.

Иллюстрация:

М. Кар­не. Кадр из филь­ма «Жен­ни». 1936 год.