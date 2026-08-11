КАРНЕ МАРСЕЛЬ
КАРНЕ МАРСЕЛЬ - французский кинорежиссёр.
Из семьи столяра-краснодеревщика. В 1927 году окончил курсы кино и фотографии при Школе искусств и ремёсел в Париже. Начинал как ассистент оператора в фильмах «Новые господа» (1928 год), «Калиостро» (1929 год). Параллельно выступал как кинокритик. В 1929 году совместно с М. Санвуазеном снял поэтический фильм-репортаж «Ножан - воскресное Эльдорадо», посвящённый одному дню господина Ножана, после чего Р. Клер пригласил Карне в качестве ассистента на съёмки фильма «Под крышами Парижа» (1930 год). С 1933 года ассистент режиссёра Ж. Фейдера («Большая игра», 1934 год; «Пансион "Мимоза"» и «Героическая кермесса», оба - 1935 год). В 1935 году вступил в ассоциацию революционных художников и писателей, основавших группу «Свободное кино», где познакомился с Ж. Превером и др. В 1936 году по сценарию Превера поставил свой первый полнометражный игровой фильм - «Женни», положивший начало их многолетнему творческому союзу. Следующей совместной работой стал фильм «Забавная драма, или Странное приключение доктора Молино» (1937 год), тяготевший к полижанровой структуре (соединил реализм и фантасмагорию, лирическое повествование, тонкий психологизм с бурлеском и эксцентризмом). Классикой французского кинематографа стали фильмы «Набережная туманов» (1938 год, приз Международного кинофестиваля в Венеции) и «День начинается» (1939 год), в которых Карне одним из первых применил в кино приём «внутреннего монолога». В художественном языке этих фильмов, в нетрадиционных для 1930-х годов образах отразилось мироощущение предвоенной Европы в ожидании катастрофы (грустные и таинственные туманные пейзажи, погружённые в сероватую дымку пустые ночные кафе, отсвет фонарей на мокрой брусчатке). Необычны были и одинокие, разочарованные герои, ощущавшие своё бессилие перед окружающим миром и пытавшиеся хоть на краткий миг противостоять судьбе. Фильмы Карне и Превера стали основными произведениями поэтического реализма - нового направления во французском кинематографе. Внешне сохраняя черты реализма, их образная система выходила на уровень символического мироосмысления.
В период оккупации Франции Карне поставил два фильма, впоследствии завоевавшие мировое признание: «Вечерние посетители» (1942 год) и «Дети райка» (1945 год, приз Мкф в Венеции). В них поэтический реализм, приближаясь к стилизованному (во многом благодаря цензурным запретам) под легенду XV века метафорическому повествованию, претерпел существенные изменения, приобретя черты неоромантизма. Одно из высших достижений Карне и Ж. Превера - фильм «Дети райка», отличавшийся изобразительным богатством, сложной композицией и размахом постановки, которая воспроизводила атмосферу Парижа 1-й половины XIX века. В поисках синтеза яркой зрелищности и философской глубины Карне и Превер соединили в нём различные живописные, театральные и литературные традиции.
Выход фильма на экраны одновременно с «Генрихом V» Л. Оливье (1944 год) и «Иваном Грозным» С.М. Эйзенштейна (1945 год) вызвал полемику о путях развития кинематографа. Последним совместным фильмом Карне и Ж. Превера стали «Врата ночи» (1946 год). Его прокатная неудача обернулась для режиссёра трёхлетним простоем. В начале 1950-х годов, в эпоху неореализма, Карне не изменил своему романтическому мироощущению в фильме «Жюльетта, или Ключ к сновидениям» (1951 год) и экранизации романа Э. Золя «Тереза Ракен» (1953 год, приз Мкф в Венеции). Запоздалую дань неореализму Карне отдал в фильме «Воздух Парижа» (1954 год). С приходом «новой волны» обострилось ощущение старомодности романтических устремлений режиссёра как выразителя духа 1930-1940-х годов, свидетельством чему стали фильмы: «Обманщики» (1958 год), «Пустырь» (1960 год), «Корм для пташек» (1963 год), «Молодые волки» (1968 год) и другие. Юбилейная премия Мкф в Венеции (1982 год).
Сочинение:
Ma Vie а̀ belles dents: Mémoires. P., 1996.
Иллюстрация:
М. Карне. Кадр из фильма «Женни». 1936 год.