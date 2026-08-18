КАРНАВАЛЕ

КАРНАВАЛЕ - му­зей ис­то­рии Па­ри­жа (Mu­sée Carnavalet; Musée de l’Histoire de Paris), му­зей­ное со­б­ра­ние в Па­ри­же.

Ос­но­ван в 1866 году (от­крыт с 1880 года). Рас­пола­га­ет­ся в ис­то­рическом квар­та­ле Ма­ре, в двух ре­нес­санс­ных зда­ни­ях, со­еди­нён­ных в 1980-е годы ме­ж­ду со­бой га­ле­ре­ей, - Оте­ле Кар­на­ва­ле [пер­во­на­чаль­но Отель Линь­е­ри, по­стро­ен ме­ж­ду 1546 и 1560 годами, архитектор П. Лес­ко (?); фа­сад со сто­ро­ны дво­ра ук­ра­ша­ют рель­е­фы Ж. Гу­жо­на; пе­ре­стро­ен и рас­ши­рен в 1660-1661 годах, архитектор Ф. Ман­сар; так­же в 1871-1890 годах] и (с 1960-х годов) Оте­ле Ле-Пел­ле­тье-де-Сен-Фар­жо (1688 год, архитектор П. Бюл­ле; час­тич­но мо­дер­ни­зи­ро­ван в 1984-1989 годах). Му­зей Карнавале пред­став­ля­ет ис­то­рию Па­ри­жа с дои­сто­рических вре­мён (ар­хео­ло­гические на­ход­ки) до на­ших дней: кол­лек­ции французской жи­во­пи­си, гра­фи­ки, скульп­ту­ры, фо­то­гра­фии, афиш, ма­ке­тов зда­ний, ну­миз­ма­ти­ки и т. д. В му­зей Карнавале пе­ре­не­сён так­же ряд це­ло­ст­ных ан­самб­лей ин­терь­е­ров XVII-XX веков из не­со­хра­нив­ших­ся зда­ний Па­ри­жа (вклю­чая де­ко­ра­тив­ное уб­ран­ст­во, ме­бель, при­клад­ное искусство и т. д.); ряд за­лов по­свя­щён экс­по­на­там и ре­лик­ви­ям, от­но­ся­щим­ся к Французской ре­во­лю­ции конца XVIII века и ис­то­рии ре­кон­ст­рук­ции Па­ри­жа в середине XIX века.

Иллюстрация:

Му­зей Кар­на­ва­ле в Па­ри­же. Фа­сад со сто­ро­ны дво­ра. Ме­ж­ду 1546 и 1560 годами. Ар­хи­тек­тор П. Лес­ко (?), скульп­тор Ж. Гу­жон.

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