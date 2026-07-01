КАРНАТАКА
КАРНАТАКА - историческая область и штат в Индии.
Находится на западе Индии, граничит со штатами Гоа, Махараштра, Андхра-Прадеш, Тамилнад и Керала. Крупнейшие города - Бангалор, Хубли-Дхарвар, Майсур.
Заселена с эпохи палеолита. Первые упоминания о Карнатаке содержатся в «Махабхарате» и «Рамаяне». Карнатака была объединена в эпоху расцвета царства Виджаянагар (XIV-XVI века). После поражения правителей Виджаянагара в битве при Таликоте (1565 год) Карнатака потеряла ряд территорий, отошедших мусульманам, а затем в конце XVII века захваченных Великими Моголами. Часть Карнатаки вошла в состав подчинённого Великим Моголам княжества Майсур (во 2-й половине XVIII века преобразовано в княжество Аркат). С 1799 года под властью англичан. Последний майсурский правитель Карнатаки Типу Султан погиб 04.05.1799 года в битве за столицу Карнатаки Серингапатам. С 1947 года в составе независимой Индии.
Каннара (носители языка каннада), населяющие Карнатаку, играли важную роль в движении за реорганизацию административного деления Индии с учётом языковой принадлежности населения отдельных областей (1953 и 1956 годы). В результате этой реорганизации к Карнатаке была присоединена часть территорий штатов Бомбей, Хайдарабад и Мадрас, а сама область получила название Майсур. В 1973 году она была переименована в Карнатаку. В начале XXI века Карнатака является главным центром развития информационных технологий, занимает 5-е место в Индии по производству фильмов. На территории Карнатаки действует несколько ГЭС (старейшая - в Шиванасамудре, построена в 1902 году). Работают несколько университетов - Университет Бангалора, Университет Гулбарги, Университет Карнатака, Технологический университет Висвесварая и другие.