КАРНАТАКА

КАРНАТАКА - ис­то­рическая об­ласть и штат в Ин­дии .

На­хо­дит­ся на за­па­де Ин­дии, гра­ни­чит со шта­та­ми Гоа, Ма­ха­раш­тра, Ан­дх­ра-Пра­деш, Та­мил­над и Ке­ра­ла. Круп­ней­шие го­ро­да - Бан­га­лор, Хуб­ли-Дхар­вар, Май­сур.

За­се­ле­на с эпо­хи па­лео­ли­та . Пер­вые упо­ми­на­ния о Карнатаке со­дер­жат­ся в «Ма­хаб­ха­ра­те» и «Ра­мая­не». Карнатака бы­ла объ­е­ди­не­на в эпо­ху рас­цве­та цар­ст­ва Вид­жая­на­гар (XIV-XVI века). По­сле по­ра­же­ния пра­ви­те­лей Вид­жая­на­га­ра в бит­ве при Та­ли­ко­те (1565 год) Карнатака по­те­ря­ла ряд тер­ри­то­рий, ото­шед­ших му­суль­ма­нам, а за­тем в конце XVII века за­хва­чен­ных Ве­ли­ки­ми Мо­го­ла­ми. Часть Карнатаки во­шла в со­став под­чи­нён­но­го Ве­ли­ким Мо­го­лам княжества Май­сур (во 2-й половине XVIII века пре­об­ра­зо­ва­но в княжество Ар­кат). С 1799 года под вла­стью анг­ли­чан . По­след­ний май­сур­ский пра­ви­тель Карнатаки Ти­пу Сул­тан по­гиб 04.05.1799 года в бит­ве за сто­ли­цу Карнатаки Се­рин­га­па­там. С 1947 года в со­ста­ве не­за­ви­си­мой Ин­дии.

Каннара (но­си­те­ли язы­ка кан­на­да), на­се­ляю­щие Карнатаку, иг­ра­ли важ­ную роль в дви­же­нии за ре­ор­га­ни­за­цию административного де­ле­ния Ин­дии с учё­том язы­ко­вой при­над­леж­но­сти на­се­ле­ния отдельных об­лас­тей (1953 и 1956 годы). В ре­зуль­та­те этой ре­ор­га­ни­за­ции к Карнатаке бы­ла при­сое­ди­не­на часть тер­ри­то­рий шта­тов Бом­бей, Хай­да­ра­бад и Мад­рас, а са­ма об­ласть по­лу­чи­ла название Май­сур. В 1973 году она бы­ла пе­ре­име­но­ва­на в Карнатаку. В начале XXI века Карнатака яв­ля­ет­ся главным цен­тром раз­ви­тия ин­фор­мационных тех­но­ло­гий, за­ни­ма­ет 5-е ме­сто в Ин­дии по про­изводству филь­мов. На тер­ри­то­рии Карнатаки дей­ст­ву­ет несколько ГЭС (ста­рей­шая - в Ши­ва­на­са­муд­ре, по­строе­на в 1902 году). Ра­бо­та­ют несколько уни­вер­си­те­тов - Университет Бан­га­ло­ра, Университет Гул­бар­ги, Университет Кар­на­та­ка, Тех­но­ло­гический университет Вис­вес­ва­рая и другие.

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