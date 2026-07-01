КАРНАКОВ АНДРЕЙ ПЕТРОВИЧ

Точная дата рождения Андрея Петровича не установлена. Одни исследователи говорят о 1835 г., другие – о 1838 г. Место рождения – г. Балахна Нижегородской губернии. Происходил из мещан.

Торговая деятельность

Специального образования не имел. Обучался на дому. В середине 1860-х гг. записался в колыванские купцы 2-й гильдии. С 1867 г. – купец 2-й гильдии в Томске, с 1878 г. – купец 1-й гильдии, позднее вернулся во 2-ю купеческую гильдию.

В 1860-е гг. находился на должности доверенного у купца 1-й гильдии И.И. Стахееву из Елабуги. В дальнейшем открыл свое дело. Специализировался на торговле бакалеей. Приобрел ренсковый погреб в Томске и каменный дом.

Общественная деятельность и благотворительность

Активно участвовал в общественной жизни Томска. Несколько раз был гласным Томской городской думы. В 1878 – 1881 гг. – заместитель (товарищ) директора Сибирского общественного банка, в 1881 – 1885 гг. – глава Сибирского общественного банка, в 1901 г. – член учетно-ссудного комитета Томского отделения государственного банка. В 1894 – 1901 гг. – Томский городской голова. Возглавлял городское общественное управление, следил за строительством Томского технологического института.

Активно занимался благотворительностью. Староста домовой церкви Томской духовной семинарии и домовой церкви Мариинской женской гимназии. Член-казначей комитета по постройке Троицкого кафедрального собора 3-го состава и Томского благотворительного общества, непременный член попечительства для оказания помощи переселенцам при томском епископе, почетный блюститель Юрточного приходского училища, попечитель Мариинского сиропитательного приюта, член попечительного совета коммерческого училища. В 1900 г. стал старостой Троицкого кафедрального собора. На средства К. было сооружено деревянное здание церкви и дом для церковно-приходской школы в с. Нелюбино Томского округа.

В 1882 г. К. (вместе с купцом З.М. Цибульским) побывал на коронации императора Александра III, а в 1896 г. – на коронации Николая II (так же, как и И.И. Колосов).

В 1895 г. вместе с семьей получил потомственное почетное гражданство.

Умер К. 11 августа 1910 г. в Томске.

Семья

Супруга – Серафима Николаевна. Дети: Александр, Иван, Ольга, Мария, Людмила.