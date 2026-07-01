КАРНАК
КАРНАК - комплекс мегалитических памятников к северу от города Карнак в Бретани (департамент Морбиан, Франция), крупнейший в Европе.
Описания с XIX века, исследовали французские и английские специалисты - А. Том, З. Лерузик, Ч. Батлер, Дж. Патрик и другие. Состоит из 3 крупных и нескольких мелких концентраций (комплексов) менгиров. Сооружались начиная с неолита (около 3900-3500 годов до н. э.), часть отдельно стоящих менгиров, кругов и параллельных рядов из камней относится к бронзовому веку. Комплексы схожи по структуре - камни установлены рядами с запада на восток, которые упираются в камни, образующие дугу. Комплекс Ле-Менек включает 1099 камней, стоящих в 11 рядов, вытянут на 1 км. К востоку от него - Кермарио, 1169 камней в 10 рядов, вытянут на 1,2 км, ещё восточнее - Керлескан, 540 камней в 13 рядов, вытянут до 0,8 км. Малый Менек - 100 камней рядами и др. Предполагают, что это около половины первоначального числа камней. Высота камней от 0,9 до 7 м, они вытесаны из гранита и, вероятно, перетаскивались от каменоломен, известных в департаменте Финистер (в 80 км от Карнака). В Карнаке включают и курган Сен-Мишель, расположенный северо-восточнее комплексов менгиров (первые раскопки в 1862 году). Высота 19 м, длина 114 м, состоит из каменных помещений, соединённых галереями и частично покрытых землёй; построен, вероятно, в IV-м тысячелетии до н. э. Интерпретации Карнака различны: ритуальное ограждение других культовых сооружений, ритуальные границы владений, деталь погребальных обрядовых комплексов, фаллическая символика, мемориалы, астрономические (системы визиров) или «информационные» системы и др.