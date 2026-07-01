КАРНАК

КАРНАК - ком­плекс ме­га­ли­тических па­мят­ни­ков к се­ве­ру от города Кар­нак в Бре­та­ни (департамент Мор­би­ан, Фран­ция), круп­ней­ший в Ев­ро­пе.

Опи­са­ния с XIX века, ис­сле­до­ва­ли французские и английские спе­циа­ли­сты - А. Том, З. Ле­ру­зик, Ч. Бат­лер, Дж. Пат­рик и другие. Со­сто­ит из 3 круп­ных и не­сколь­ких мел­ких кон­цен­тра­ций (ком­плек­сов) мен­ги­ров . Со­ору­жа­лись на­чи­ная с не­оли­та (около 3900-3500 годов до н. э.), часть от­дель­но стоя­щих мен­ги­ров, кру­гов и па­рал­лель­ных ря­дов из кам­ней отно­сит­ся к брон­зо­во­му ве­ку. Ком­плек­сы схо­жи по струк­ту­ре - кам­ни ус­та­нов­ле­ны ря­да­ми с за­па­да на вос­ток, ко­то­рые упи­ра­ют­ся в кам­ни, об­ра­зую­щие ду­гу. Ком­плекс Ле-Ме­нек вклю­ча­ет 1099 кам­ней, стоя­щих в 11 ря­дов, вы­тя­нут на 1 км. К вос­то­ку от не­го - Кер­ма­рио, 1169 кам­ней в 10 ря­дов, вы­тя­нут на 1,2 км, ещё вос­точ­нее - Кер­ле­скан, 540 кам­ней в 13 ря­дов, вы­тя­нут до 0,8 км. Ма­лый Ме­нек - 100 кам­ней ря­да­ми и др. Пред­по­ла­га­ют, что это око­ло по­ло­ви­ны пер­во­на­чаль­но­го чис­ла кам­ней. Вы­со­та кам­ней от 0,9 до 7 м, они вы­те­са­ны из гра­ни­та и, ве­ро­ят­но, пе­ре­тас­ки­ва­лись от ка­ме­ноло­мен, из­вест­ных в департаменте Фи­ни­стер (в 80 км от Карнака). В Карнаке вклю­ча­ют и кур­ган Сен-Ми­шель, рас­по­ло­жен­ный се­ве­ро-вос­точ­нее ком­плек­сов мен­ги­ров (пер­вые рас­коп­ки в 1862 году). Вы­со­та 19 м, дли­на 114 м, со­сто­ит из ка­мен­ных по­ме­ще­ний, со­еди­нён­ных га­ле­рея­ми и час­тич­но по­кры­тых зем­лёй; по­стро­ен, ве­ро­ят­но, в IV-м тысячелетии до н. э. Интер­пре­та­ции Карнака раз­лич­ны: ри­ту­аль­ное ог­ра­ж­де­ние других куль­то­вых со­ору­же­ний, ри­ту­аль­ные гра­ни­цы вла­де­ний, де­таль по­гре­баль­ных об­ря­довых ком­плек­сов, фал­лическая сим­во­ли­ка, ме­мо­риа­лы, ас­тро­но­ми­че­ские (сис­те­мы ви­зи­ров) или «ин­фор­ма­ци­он­ные» сис­те­мы и др.

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