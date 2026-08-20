КАРНАЧУК Наталья Викторовна

Родилась в 1971 г. Окончила исторический факультет Томского государственого университета в 1993 г.

Кандидатская диссертация : Проблемы взаимоотношений народной и элитарной культур в Средние века в современной историографии.

Работала на кафедре древнего мира, средних веков и методологии, в настоящее время доцент кафедры английской филологии факультета иностранных языков Томского государственного университета.

Область интересов : Проблемы истории средних веков, междисциплинарные исследования в исторической науке, социальная история и история культуры, проблемы магии и религии в средневековой и ранней новой Европе, европейская живопись 18-19 вв.

Сочинения: Реформа народной культуры в Европе на рубеже Нового времени // Методологические и историографические вопросы исторической науки, Томск, 1999, вып.23;

Европейская средневековая народная культура: образ "чужака-врага" в историческом сознании // Историческое сознание и историческое познание, Томск, 2000;

История западноевропейской средневековой культуры Часть I. Культура варварского мира: Учебное пособие. Томск, 2001 (в соавторстве с И.Ю. Николаевой);

История средневековой культуры. Часть II. Культура рыцарской среды: Учебное пособие. Томск. 2003 (в соавторстве с И.Ю. Николаевой);

Гендерные аспекты новоевропейского лидерства: Елизавета I и ее подданные // Гендерная идентичность в контексте разных историко-культурных типов: cтратегия и методика гендерного образования: Материалы III и IV семинаров. Томск, 2003.