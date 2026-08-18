КАРМОВ Руслан Карнетович

Начальник отдела информационно-аналитической работы Архивной службы Кабардино-Балкарской Республики. Специалист в сфере отечественной истории.

В 1994 году закончил Кабардино-Балкарский Государственный университет. В 1996 году закончил Кабардино-Балкарский экономико-правовой лицей по специальности.

Исследовательскую работу в архивах России начал в 1994 году. Работал в архивах Москвы, Осетии и Краснодара, Грузии. Посылал запросы и переписывался с архивами, Санкт-Петербурга, Воронежа, Ставрополя, Абхазии и др.

В Архивной службе КБР работает начальником отдела с 2007 года.

С 2013 года Государственный советник РФ 1 класса.

Сочинения:

Книги:

Карма (об истории рода Кармовых). Нальчик. 2002. 212 С.;

Страницы истории. Лейб-гвардии Кавказско-горский полуэскадрон. Нальчик. 2002. 77 С.;

Алоковы: от поколения к поколению. Нальчик. 2008. 278 С.;

Бжикший: Крона и корни. Нальчик. 2010. 168 С.;

Род Чемазоковых. Нальчик. 2010. 208 С.;

Документальное наследие рода Кармовых. Нальчик. 2013. 280 С.;

Приметы людей как отражение примет времени. Нальчик. 2008. 44 С.

Сборники документов:

Посемейные списки населенных пунктов Нальчикского округа Терской области за 1886 г. (5-й том). Нальчик. 2008. 628 С.;

Документы свидетельствуют. Становление и развитие природоохранной системы и природопользования в Кабардино-Балкарской республике (1-й том). Нальчик. 2014 464 С.;

Документы свидетельствуют. Развитие системы образования в Кабардино-Балкарии» (2-й том). Нальчик. 2015. 472 С.

Статьи:

Дворяне Кабарды на военной службе России. Дворяне Юга России на службе Отечеству // Материалы региональной научно-практической конференции (17 января 2004 г.). Краснодар, 2004. 192 С.;

Институт медиаторов существовал в Кабарде в XIX в. // Газета Юга, №33(707) от 16 августа 2007;

Неопубликованные речи большевиков, или скрытая правда времени // Архивы и общество: Научно-просветительский журнал. №4, 2008;

Шамиль и Кабарда // Архивы и общество: Научно-просветительский журнал. №10, 2009;

Даутоков. Возвращение легенды // Архивы и общество: Научно-просветительский журнал. №9, 2009;

Полковник Клишбиев – первый руководитель Нальчикского округа // Архивы и общество: Научно-просветительский журнал. №14, 2010;

Крепость Нальчик осталась в описаниях // Кабардино-Балкарская правда. №17 (23559) от 31 января 2013 г.;

Правда о Первой мировой войне, как очередной шаг к восстановлению исторической справедливости в Кабардино-Балкарской Республике. Проблемы поиска и публикации российских и зарубежных источников о Первой мировой войне 1914-1918 гг. на современном этапе развития исторической науки // Материалы международной научной конференции, посвященной 100-летию начала Первой мировой войны 1914-1918 гг. Москва. /Текст/ - /материалы/ М. 2015 ;

Оттиски печатей-перстней, как источник уникальных исторических сведений. Вспомогательные исторические дисциплины и источниковедение: современные исследования и перспективы развития // Материалы XXVII Международной научной конференции (РГГУ, 9-11 апреля 2015 г.). М., 2015;

Обзор источников по истории аула «Кармово» (1793-1825) // Историческая и социально-образовательная мысль. Том 7, №5, часть 2. Краснодар. 2015;

Источники об этническом происхождении рода Кармовых // Генеалогия народов Кавказа. Традиции и современность. Вып. VII. Владикавказ: 2015.