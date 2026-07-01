ЛУР На чтение: 1 минута

ЛУР, лу­ра - французский народный та­нец.

(Франц. loure). Ис­пол­нял­ся под ак­ком­па­не­мент нор­манд­ской во­лын­ки лур (от­сю­да название). Музыкальный раз­мер 3 4, 6 4, дви­же­ние мед­лен­ное, плав­ное. В конце XVII - начале XVIII века французские ком­по­зи­то­ры вво­ди­ли Лур в опе­ру и ба­лет, главным образом в ка­че­ст­ве мас­со­во­го тан­ца бла­го­род­но-тор­жественного ха­рак­те­ра (опе­ры «Празд­не­ст­ва Аму­ра и Вак­ха », «Аль­це­ста», ба­лет «Храм ми­ра» Ж. Б. Люл­ли , опе­ры и опе­ры-ба­ле­ты «Ме­дея» М. А. Шар­пан­тье, «Га­лант­ная Ев­ро­па» А. Кам­пра , «Ама­дис Гре­че­ский» и «Се­ми­ра­ми­да» А. К. Де­ту­ша, «Га­лант­ные Ин­дии», «Празд­не­ст­ва Ге­бы» и «Пла­тея» Ж. Ф. Ра­мо). В XVIII веке Лур вхо­дил так­же в ин­ст­ру­мен­таль­ную сюи­ту (у И. С. Ба­ха , Г. Ф. Те­ле­ма­на и др.).

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