КАРМАТЫ
КАРМАТЫ - одно из двух основных течений исмаилитов, возглавившее в конце IX-X веков широкое народное движение против Аббасидов под мессианскими лозунгами.
Создано проповедником из Куфы Хамданом ибн аль-Ашасом, прозвище которого - Кармат («Коротконогий» или «Красноглазый») дало название Карматы. Признав вслед за ранними исмаилитами семь шиитских имамов от Али ибн Аби Талиба до Мухаммеда ибн Исмаила, Карматы развили их эзотерическую доктрину, соединив её с учением «Братьев чистоты». В общине было до 9 ступеней посвящения, из которых лишь 5 высших ступеней посвящали в тайны внутреннего (аль-батин) учения. Беднейшие слои ремесленников, крестьян и бедуинов привлекала борьба Карматы за равенство и социальную справедливость в Халифате.
В 890 году Хамдан ибн аль-Ашас возглавил 1 из 12 исмаилитских «островов» и поднял восстание в Нижнем Ираке, создав укреплённый лагерь переселенцев (дар аль-хиджра), в котором были введены ритуальные братские трапезы и обобществлено всё личное имущество Карматы, кроме оружия. В 906 году восстание было подавлено и центр Карматы переместился в Бахрейн, где в 899 году Абу Саид аль-Джаннаби основал просуществовавшее до конца XI века государство «равных» со столицей в Лахсе (Эль-Ахсе). Карматы постоянно вторгались в Ирак и Иран, нападая на караваны паломников и доходя до Мекки, которую заняли и разграбили в 930 году. Их учение сохраняло популярность на мусульманском Ближнем Востоке до XIII века.