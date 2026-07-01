КАРМАТЫ

КАРМАТЫ - од­но из двух основных те­че­ний ис­маи­ли­тов, воз­гла­вив­шее в конце IX-X веков ши­ро­кое народное дви­же­ние про­тив Аб­ба­си­дов под мес­си­ан­ски­ми ло­зун­га­ми.

Соз­да­но про­по­вед­ни­ком из Ку­фы Хам­да­ном ибн аль-Аша­сом, про­зви­ще ко­то­ро­го - Кар­мат («Ко­рот­ко­но­гий» или «Крас­ногла­зый») да­ло на­зва­ние Карматы. При­знав вслед за ран­ни­ми ис­маи­ли­та­ми семь ши­ит­ских има­мов от Али ибн Аби Та­ли­ба до Му­хам­ме­да ибн Ис­маи­ла, Карматы раз­ви­ли их эзо­те­рическую док­три­ну, со­еди­нив её с уче­ни­ем «Брать­ев чис­то­ты». В об­щи­не бы­ло до 9 сту­пе­ней по­свя­ще­ния, из ко­то­рых лишь 5 выс­ших сту­пе­ней по­свя­ща­ли в тай­ны внут­рен­не­го (аль-ба­тин) уче­ния. Бед­ней­шие слои ре­мес­лен­ни­ков, кре­сть­ян и бе­дуи­нов при­вле­ка­ла борь­ба Карматы за ра­вен­ст­во и со­ци­аль­ную спра­вед­ли­вость в Ха­ли­фа­те.

В 890 году Хам­дан ибн аль-Ашас воз­гла­вил 1 из 12 ис­маи­лит­ских «ост­ро­вов» и под­нял вос­ста­ние в Ниж­нем Ира­ке, соз­дав ук­ре­п­лён­ный ла­герь пе­ре­се­лен­цев (дар аль-хид­жра), в ко­то­ром бы­ли вве­де­ны ри­ту­аль­ные брат­ские тра­пе­зы и обоб­ще­ст­в­ле­но всё лич­ное иму­ще­ст­во Карматы, кро­ме ору­жия. В 906 году вос­ста­ние бы­ло по­дав­ле­но и центр Карматы пе­ре­мес­тил­ся в Бах­рейн, где в 899 году Абу Са­ид аль-Джан­на­би ос­но­вал про­су­ще­ст­во­вав­шее до конца XI века го­су­дар­ст­во «рав­ных» со сто­ли­цей в Лах­се (Эль-Ах­се). Карматы по­сто­ян­но втор­га­лись в Ирак и Иран, на­па­дая на ка­ра­ва­ны па­лом­ни­ков и до­хо­дя до Мек­ки, ко­то­рую за­ня­ли и раз­гра­би­ли в 930 году. Их уче­ние со­хра­ня­ло по­пу­ляр­ность на му­сульманском Ближ­нем Вос­то­ке до XIII века.

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