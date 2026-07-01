КАРМАЛЮК УСТИМ ЯКИМОВИЧ
КАРМАЛЮ́К УСТИ́М ЯКИ́МОВИЧ - предводитель крестьянского движения на Правобережной Украине в 1813-1835 годах.
Из семьи крепостного крестьянина. В 1812 году за систематическое неповиновение отдан помещиком в солдаты, в 1813 году дезертировал, был пойман, приговорён к наказанию батогами и отправлен в Крымский штрафной батальон, вновь бежал. Сформировал отряд из крепостных крестьян, громил помещичьи усадьбы, забирал имущество, деньги и раздавал их крестьянам. В 1817 году схвачен и осуждён на 10 лет каторги. С этапа бежал, жил по подложным документам. В 1824-1830 годах неоднократно подвергался аресту и направлялся на каторжные работы в Сибирь, но всякий раз бежал. В 1832-1835 годах крестьянское движение под руководством Кармалюка охватило практически всю территорию Подольской губернии. В нём участвовало не менее 20 тысяч крепостных крестьян, а также городской бедноты и беглых солдат. Убит польским помещиком Ф. Рутковским. Кармалюк - национальный герой украинского народа, ему посвящено множество песен и легенд, его образ запечатлён в украинской литературе и живописи.
Источник:
У. Кармалюк. 3бipник документiв. Київ, 1948.