КАРМАЛЮК УСТИМ ЯКИМОВИЧ

КАРМАЛЮ́К УСТИ́М ЯКИ́МОВИЧ - пред­во­ди­тель кре­сть­ян­ско­го дви­же­ния на Пра­во­бе­реж­ной Ук­раи­не в 1813-1835 годах.

Из се­мьи кре­по­ст­но­го кре­сть­я­ни­на . В 1812 году за сис­те­ма­тическое не­по­ви­но­ве­ние от­дан по­ме­щи­ком в сол­да­ты, в 1813 году де­зер­ти­ро­вал, был пой­ман, при­го­во­рён к на­ка­за­нию ба­то­га­ми и от­прав­лен в Крым­ский штраф­ной ба­таль­он, вновь бе­жал. Сфор­ми­ро­вал от­ряд из кре­по­ст­ных кре­сть­ян, гро­мил по­ме­щи­чьи усадь­бы, за­би­рал иму­ще­ст­во, день­ги и раз­да­вал их кре­сть­я­нам. В 1817 году схва­чен и осу­ж­дён на 10 лет ка­тор­ги . С эта­па бе­жал, жил по под­лож­ным до­ку­мен­там. В 1824-1830 годах не­од­но­крат­но под­вер­гал­ся аре­сту и на­прав­лял­ся на ка­торж­ные ра­бо­ты в Си­бирь, но вся­кий раз бе­жал. В 1832-1835 годах кре­сть­ян­ское дви­же­ние под руководством Кармалюка ох­ва­ти­ло прак­ти­че­ски всю тер­ри­то­рию По­доль­ской губернии. В нём уча­ст­во­ва­ло не ме­нее 20 тысяч кре­по­ст­ных кре­сть­ян, а так­же городской бед­но­ты и бег­лых сол­дат. Убит польским по­ме­щи­ком Ф. Рут­ков­ским. Кармалюк - национальный ге­рой украинского на­ро­да, ему по­свя­ще­но мно­же­ст­во пе­сен и ле­генд, его об­раз за­пе­чат­лён в украинской литературе и жи­во­пи­си.

Ис­точник:

У. Кар­ма­люк. 3бipник документiв. Київ, 1948.