КАРЛУШ I МУЧЕНИК

Карлуш I Мученик (порт. Don Carlos I O Mártir) (28.09.1863, Лиссабон — 01.02.1908, Лиссабон) — король Португалии в 1889—1908 из Брагансской династии (Дом Браганса-Саксен-Кобург-Гота).

Старший сын короля Португалии Луиша I и Марии Пиа Савойской, дочери короля Италии Виктора Эммануила II. Получил образование в Португалии, в 1883 для завершения образования совершил путешествие по Европе. Во время путешествия познакомился с Амелией Орлеанской (1865—1951) из Орлеанского дома; в заключенном с нею браке (22 мая 1886) родились сыновья: Луиш Филипе (1887—1908), Мануэл II (1889—1932).

Во время поездок короля-отца по Европе (1883, 1886, 1888) К. I M. исполнял обязанности регента. Унаследовал трон 19 октября 1889 по смерти отца и был провозглашен королем 28 декабря 1889.

Во внешней политике К. I M. столкнулся с притязаниями Великобритании на португальские заморские владения, которая в 1890 предъявила унизительный «Английский ультиматум», требуя вывести португальские войска с территорий между Анголой и Мозамбиком. Находившаяся в состоянии государственного банкротства Португалия была вынуждена уступить. В августе 1890 были подписаны соглашения, определившие границы африканских владений в пользу Британской империи, их положения закрепил договор 14 октября 1899. Оба акта нанесли большой ущерб авторитету монарха и репутации монархии в Португалии. Республиканцы в целях пропаганды низвержения монархии возложили всю вину за уступку на политику короля и его личность.

К. I M. взошел на престол во время экономического кризиса 1889; Португалия дважды объявляла государственное банкротство (1892, 1902). Внешнеполитические события ускорили рост антимонархических настроений внутри страны, выражаемых демонстрациями и забастовками. Республиканское восстание в Порту 31 января 1891 показало, что революционные идеи имеют распространение среди рабочих и городских слоев. По результатам выборов 1906 К. I M. назначил премьер-министром лидера победившей Партии либерального возрождения Ж. Франку, который сформировал правительство антиреспубликанской направленности. Во время традиционной ежегодной поездки короля в родовое поместье Вила Висоза была предпринята попытка республиканского государственного переворота (28 января 1908). Заговор был раскрыт, зачинщики арестованы. К. I M. подписал подготовленный Ж. Франку декрет о высылке мятежников в Африку или на Тимор без суда по приговору трибунала. 1 февраля 1908 королевская семья из Вила Висоза прибыла в Лиссабон на Террейру ду Пасу. На площади открытый экипаж королевской семьи был атакован двумя террористами-республиканцами; король и его старший сын Луиш Филипе были убиты, принц Мануэл ранен.

Похоронен рядом с сыном в пантеоне герцогов Браганса в монастыре Сан Висенте де Фора в Лиссабоне. На месте убийства установлена памятная доска. В 2006 в Кашкайше К. I M. поставлен памятник.

К. I M. был наделен способностями к изобразительному искусству; он проявлял личный интерес к океанографическим исследованиям, которыми занимался на борту яхты «Амелия». В его честь океанографический корабль португальского флота назван «Дон Карлуш I».

Лит.: Черных А. П. Двойное убийство в Лиссабоне // Цареубийства: Гибель земных богов. М., 1998. C. 440—445; Pailler J. D. Carlos I Rei de Portugal. Lisboa, 2000; Fernandes I. A. Reis e Rainhas de Portugal. 5 ed. Lisboa, 2006; Ramos R. D. Carlos / Reis de Portugal. Lisboa, 2006; Morais J. Regicídio — A Contagem Decrescente. Lisboa, 2007; Pinto J. M. de Castro. D. Carlos (1863—1908). A Vida e o Assassinato de um Rei. Lisboa, 2007; Pailler J. A tragédia da Rua do Arsenal. Lisboa, 2009.