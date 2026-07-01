КАРЛТОНВИЛЛ

КАРЛТОНВИЛЛ - го­род на се­ве­ро-вос­то­ке ЮАР, в провинции Гау­тенг.

Население 189 тысяч человек (2008 год). Рас­по­ло­жен на пла­то Велд, в руд­ном районе Вит­ва­терсранд, на высоте около 1520 м. Узел ав­то­до­рог. Железно-дорожная стан­ция на ма­ги­ст­ра­ли Йохан­нес­бург - Ким­бер­ли.

Ос­но­ван в 1937 году как по­се­ле­ние ста­ра­те­лей. Ста­тус го­ро­да с 1959 года. На­зван в честь ди­рек­то­ра ме­ст­ной зо­ло­то­до­бы­ваю­щей ком­па­нии «Consolidated Gold Fields» Гая Кар­лто­на Джон­са (Guy Carleton Jones).

Карлтовилл - центр зо­ло­то­до­бы­ваю­ще­го рай­она (35,3 тонн зо­ло­та , около 12% национальной до­бы­чи, 2005 год; основная ком­па­ния - «AngloGold Ashanti Ltd.»). Про­изводство гор­но-шахт­но­го обо­ру­до­ва­ния, железно-дорожного под­виж­но­го со­ста­ва (за­во­ды ком­па­нии «Barlow Rand Group» и др.); пред­при­ятия пи­ще­вой, тек­стиль­ной про­мыш­лен­но­сти.

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