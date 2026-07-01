КАРЛТОНВИЛЛ
КАРЛТОНВИЛЛ - город на северо-востоке ЮАР, в провинции Гаутенг.
Население 189 тысяч человек (2008 год). Расположен на плато Велд, в рудном районе Витватерсранд, на высоте около 1520 м. Узел автодорог. Железно-дорожная станция на магистрали Йоханнесбург - Кимберли.
Основан в 1937 году как поселение старателей. Статус города с 1959 года. Назван в честь директора местной золотодобывающей компании «Consolidated Gold Fields» Гая Карлтона Джонса (Guy Carleton Jones).
Карлтовилл - центр золотодобывающего района (35,3 тонн золота, около 12% национальной добычи, 2005 год; основная компания - «AngloGold Ashanti Ltd.»). Производство горно-шахтного оборудования, железно-дорожного подвижного состава (заводы компании «Barlow Rand Group» и др.); предприятия пищевой, текстильной промышленности.