КАРЛСТАДСКИЕ СОГЛАШЕНИЯ 1905
КАРЛСТАДСКИЕ СОГЛАШЕНИЯ 1905 года - договор, оформивший расторжение Шведско-норвежской унии 1814-1905 годов.
Карлстадские соглашения предшествовали одностороннее расторжение унии Норвегией 07.06.1905 года и переговоры между шведской и норвежской делегациями в городе Карлстадт 31.08-23.09.1905 года. Карлстадские соглашения определили территориальный состав Норвегии, создание нейтральной пограничной зоны, условия беспошлинного транзита через территорию Норвегии товаров для Швеции, а также пользования пограничными водными пространствами и другим. Карлстадские соглашения были подписаны Швецией и Норвегией 26.10.1905 года после их одобрения парламентами обеих стран (норвежским стортингом - 09.10.1905 года, шведским риксдагом - 13.10.1905 года). 02.11.1907 года Россия, Великобритания, Франция и Германия гарантировали целостность норвежской территории в установленных границах.
Источник:
Recueil international des traités du XXe siècle contenant l’ensemble du droit conventionnel entre les etats et les sentences arbitraires / ́Ed. E. Descamps, L. Renault. P., [1906]. P. 349, 859;
Karlstad konferensen 1905. Protokoll och aktstycken. Stockh., 1953.