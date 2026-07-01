КАРЛСТАДСКИЕ СОГЛАШЕНИЯ 1905

КАРЛСТАДСКИЕ СОГЛАШЕНИЯ 1905 года - до­го­вор, офор­мив­ший рас­тор­же­ние Швед­ско-нор­веж­ской унии 1814-1905 годов.

Карлстадские соглашения пред­ше­ст­во­ва­ли од­но­сто­рон­нее рас­тор­же­ние унии Нор­ве­ги­ей 07.06.1905 года и пе­ре­го­во­ры ме­ж­ду шведской и норвежской де­ле­га­ция­ми в городе Кар­л­стадт 31.08-23.09.1905 года. Карлстадские соглашения оп­ре­де­ли­ли тер­ри­то­ри­аль­ный со­став Нор­ве­гии, соз­да­ние ней­траль­ной по­гра­нич­ной зо­ны, ус­ло­вия бес­по­шлин­но­го тран­зи­та че­рез тер­ри­то­рию Нор­ве­гии то­ва­ров для Шве­ции, а так­же поль­зо­ва­ния по­гра­нич­ны­ми вод­ны­ми про­стран­ст­ва­ми и другим. Карлстадские соглашения бы­ли под­пи­са­ны Шве­ци­ей и Нор­ве­ги­ей 26.10.1905 года по­сле их одоб­ре­ния пар­ла­мен­та­ми обе­их стран (норвежским стор­тин­гом - 09.10.1905 года, шведским рик­сда­гом - 13.10.1905 года). 02.11.1907 года Рос­сия, Ве­ли­ко­бри­та­ния, Фран­ция и Гер­ма­ния га­ран­ти­ро­ва­ли це­ло­ст­ность норвежской тер­ри­то­рии в ус­та­нов­лен­ных гра­ни­цах.

Ис­точник:

Recueil international des traités du XXe siècle contenant l’ensemble du droit con­ven­tionnel entre les etats et les sentences ar­bi­traires / ́Ed. E. Descamps, L. Renault. P., [1906]. P. 349, 859;

Karlstad konferensen 1905. Pro­to­koll och aktstycken. Stockh., 1953.

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