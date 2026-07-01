КАРЛСТАД
КАРЛСТАД - город в Центральной Швеции, административный центр лена Вермланд.
Население 59,4 тысяч человек (с пригородами около 83 тысяч человек, 2008 год). Расположен на северном берегу озера Венерн, в устье реки Кларэльвен. Транспортный узел. Через Карлстад проходит международная автомагистраль Е18 (Осло - Санкт-Петербург). Крупнейший порт на озере Венерн (грузооборот около 580 тысяч тонн, 2003 год). Системой каналов через Гётеборг соединён с Северным морем.
Основан в 1584 году по распоряжению герцога Сёдерманландского Карла (в 1604-1611 годах король Швеции Карл IX). Назван в его честь. В марте 1809 года один из центров революционного движения, приведшего к свержению шведского короля Густава IV Адольфа. В 1865 году полностью уничтожен пожаром, в последующие годы отстроен заново. В 1905 году в Карлстаде были заключены Карлстадские соглашения 1905 года о разрыве Шведско-норвежской унии 1814-1905 годов.
Исторические постройки в Карлстаде почти полностью уничтожены при пожаре 1865 года; из сохранившихся - кафедральный собор (1723-1730 годы, архитектор К. Халлер), церковь в Альстере (1693-1695 годы), церковь Грава (1773 год), Восточный мост (1761-1770 годы).
Университет Карлстада (1999 год, около 10 тысяч студентов; в 1967-1999 годах функционировал как филиал Гётеборгского университета). Музей лена Вермланд (краеведческий). Городской театр. Крупный развлекательный комплекс «Нёесфабрикен», спортивно-концертный зал «Лёфбергс» (ледовая арена на 8 тысяч мест). Парк развлечений «Мариебергсскуген». Клуб по хоккею с шайбой «Ферьестад» - 7-кратный чемпион Швеции (1981-2006 годы). В 2002 году в Карлстаде проходили матчи чемпионата мира по хоккею с шайбой.
В сфере услуг занято более 80% работающих (в т. ч. в торговле и секторе связи - около 21%, здравоохранении и социальном обслуживании - около 18%, банковско-финансовом секторе - 15%, науке и образовании - 11%), в промышленности - около 10% (2005 год). Со 2-й половины XX века основные направления развития городской экономики - информационные и телекоммуникационные технологии, а также целлюлозно-бумажная промышленность (включая сопутствующие производства). Около 100 компаний ИТ-сектора создали группу «Compare», в которой ведущая роль принадлежит компаниям «Telia Sonera Sverige AB» (в т. ч. научные разработки в сфере телекоммуникаций), «Tieto Enator och WM-data» (ИТ-сервис в различных областях промышленности и сферы услуг). Ведущие предприятия лесного комплекса объединены в союз «Paper Province» (всего около 250 производителей). Лидирующие позиции в отрасли занимают «Tetra Pak» (произодство тары и упаковки), «Metso Fiber Karlstad AB» и «Metso Paper Karlstad AB» (разработка и производство бумагоделательных машин и другого оборудования), «Stora Enso Skoghall AB» (целлюлозно-бумажное производство, в т. ч. упаковочный картон). Завод по обработке кофе компании «AB Anders Löfberg» (1906 год; молотый, растворимый и другие виды кофе под маркой «Löfberg»).