КАРЛСТАД

КАРЛСТАД - го­род в Центральной Шве­ции, административный центр ле­на Верм­ланд.

Население 59,4 тысяч человек (с при­го­ро­да­ми около 83 тысяч человек, 2008 год). Рас­по­ло­жен на северном бе­ре­гу озера Ве­нерн, в устье реки Кла­р­эль­вен. Транс­порт­ный узел. Че­рез Карлстад про­хо­дит ме­ж­ду­народная ав­то­ма­ги­ст­раль Е18 (Ос­ло - Санкт-Пе­тер­бург). Круп­ней­ший порт на озере Ве­нерн (гру­зо­обо­рот около 580 тысяч тонн, 2003 год). Сис­те­мой ка­на­лов че­рез Гё­те­борг со­еди­нён с Се­вер­ным мо­рем.

Ос­но­ван в 1584 году по рас­по­ря­же­нию гер­цо­га Сё­дер­ман­ланд­ско­го Кар­ла (в 1604-1611 годах ко­роль Шве­ции Карл IX ). На­зван в его честь. В мар­те 1809 года один из цен­тров ре­во­люционного дви­же­ния, при­вед­ше­го к свер­же­нию шведского ко­ро­ля Гус­та­ва IV Адоль­фа . В 1865 году пол­но­стью унич­то­жен по­жа­ром, в по­сле­дую­щие го­ды от­стро­ен за­но­во. В 1905 году в Карлстаде бы­ли за­клю­че­ны Кар­л­стад­ские со­гла­ше­ния 1905 года о раз­ры­ве Швед­ско-нор­веж­ской унии 1814-1905 годов.

Ис­то­рические по­строй­ки в Карлстаде поч­ти пол­но­стью унич­то­же­ны при по­жа­ре 1865 года; из со­хра­нив­ших­ся - ка­фед­раль­ный со­бор (1723-1730 годы, архитектор К. Хал­лер), цер­ковь в Аль­сте­ре (1693-1695 годы), церковь Гра­ва (1773 год), Восточный мост (1761-1770 годы).

Уни­вер­си­тет Карлстада (1999 год, около 10 тысяч сту­ден­тов; в 1967-1999 годах функ­цио­ни­ро­вал как фи­ли­ал Гё­те­борг­ско­го университета). Му­зей ле­на Верм­ланд (крае­вед­че­ский). Городской те­атр. Круп­ный раз­вле­ка­тель­ный ком­плекс «Нё­ес­фаб­ри­кен», спор­тив­но-кон­церт­ный зал «Лёф­бергс» (ле­до­вая аре­на на 8 тысяч мест). Парк раз­вле­че­ний «Ма­рие­бергс­ску­ген». Клуб по хок­кею с шай­бой «Ферь­е­стад» - 7-крат­ный чем­пи­он Шве­ции (1981-2006 годы). В 2002 году в Карлстаде про­хо­ди­ли мат­чи чем­пио­на­та ми­ра по хок­кею с шай­бой.

В сфе­ре ус­луг за­ня­то бо­лее 80% ра­бо­таю­щих (в т. ч. в тор­гов­ле и сек­то­ре свя­зи - около 21%, здра­во­охра­не­нии и со­ци­аль­ном об­слу­жи­ва­нии - около 18%, бан­ков­ско-фи­нан­со­вом сек­то­ре - 15%, нау­ке и об­ра­зо­ва­нии - 11%), в промышленности - около 10% (2005 год). Со 2-й половины XX века основные на­прав­ле­ния раз­ви­тия городской эко­но­ми­ки - ин­фор­мационные и те­ле­ком­му­ни­кационные тех­но­ло­гии, а так­же цел­лю­лоз­но-бу­маж­ная промышленность (вклю­чая со­пут­ст­вую­щие про­изводства). Около 100 ком­па­ний ИТ-сек­то­ра соз­да­ли груп­пу «Compare», в ко­то­рой ве­ду­щая роль при­над­ле­жит ком­па­ни­ям «Telia Sonera Sverige AB» (в т. ч. на­учные раз­ра­бот­ки в сфе­ре те­ле­ком­му­ни­ка­ций), «Tieto Ena­tor och WM-data» (ИТ-сер­вис в различных об­лас­тях промышленности и сфе­ры ус­луг). Ве­ду­щие пред­при­ятия лес­но­го ком­плек­са объ­еди­не­ны в со­юз «Paper Province» (все­го около 250 про­из­во­ди­те­лей). Ли­ди­рую­щие по­зи­ции в от­рас­ли за­ни­ма­ют «Tetra Pak» (про­изодство та­ры и упа­ков­ки), «Metso Fiber Karlstad AB» и «Metso Paper Karlstad AB» (раз­ра­бот­ка и про­изводство бу­ма­го­де­ла­тель­ных ма­шин и другого обо­ру­до­ва­ния), «Stora Enso Skoghall AB» (цел­лю­лоз­но-бу­маж­ное про­изводство, в т. ч. упа­ко­воч­ный кар­тон). За­вод по об­ра­бот­ке ко­фе ком­па­нии «AB Anders Löfberg» (1906 год; мо­ло­тый, рас­тво­ри­мый и другие ви­ды ко­фе под мар­кой «Löfberg»).

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