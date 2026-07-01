КАРЛССОН СТЕН

КАРЛССОН СТЕН - шведский ис­то­рик.

О­кон­чил Уп­псаль­ский университет, там же в 1944 году за­щи­тил док­тор­скую дис­сер­та­цию . В 1956-1983 годах профессор Уп­псаль­ско­го университета. Внёс зна­чительный вклад в изу­че­ние ис­то­рии шведской внеш­ней по­ли­ти­ки XVIII - начала XIX веков, со­ци­аль­ной ис­то­рии Шве­ции (про­бле­мы рас­па­да со­слов­но­го об­ще­ст­ва, со­ци­аль­ной стра­ти­фи­ка­ции, по­ло­же­ния кре­сть­ян­ства и жен­щин), а так­же в раз­ви­тие меж­ду­народного со­труд­ни­че­ст­ва ис­то­ри­ков. Ав­тор 2-го то­ма уни­вер­си­тет­ско­го учеб­ни­ка по ис­то­рии Шве­ции, ре­дак­тор и ав­тор мно­го­том­ной «Швед­ской ис­то­рии» (не­од­но­крат­но пе­ре­из­да­ва­лись в 1960-1980-х годах).

Сочинения:

Gustaf IV Adolfs fall. Lund, 1944;

Gus­taf IV Adolf. En Biografi. Stockh., 1946;

Svensk ståndscirkulation. 1680–1950. Uppsala, 1950;

Ståndssamhälle och ståndpersoner, 1700–1865. 2. uppl. Lund, 1973;

Fröknar, mamseller, jung­frur och pigor. Uppsala, 1977.

Автор статьи: В. В. Ро­гин­ский.