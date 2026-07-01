КАРЛССОН СТЕН
КАРЛССОН СТЕН - шведский историк.
Окончил Уппсальский университет, там же в 1944 году защитил докторскую диссертацию. В 1956-1983 годах профессор Уппсальского университета. Внёс значительный вклад в изучение истории шведской внешней политики XVIII - начала XIX веков, социальной истории Швеции (проблемы распада сословного общества, социальной стратификации, положения крестьянства и женщин), а также в развитие международного сотрудничества историков. Автор 2-го тома университетского учебника по истории Швеции, редактор и автор многотомной «Шведской истории» (неоднократно переиздавались в 1960-1980-х годах).
Сочинения:
Gustaf IV Adolfs fall. Lund, 1944;
Gustaf IV Adolf. En Biografi. Stockh., 1946;
Svensk ståndscirkulation. 1680–1950. Uppsala, 1950;
Ståndssamhälle och ståndpersoner, 1700–1865. 2. uppl. Lund, 1973;
Fröknar, mamseller, jungfrur och pigor. Uppsala, 1977.
Автор статьи: В. В. Рогинский.