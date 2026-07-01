КАРЛСРУЭ

КАРЛСРУЭ - го­род на юго-за­па­де Гер­ма­нии, зем­ля Ба­ден-Вюр­тем­берг.

Население 287,3 тысяч человек (2008 год); тре­тий по чис­лу жи­те­лей и эко­но­мическому зна­че­нию го­род Ба­ден-Вюр­тем­бер­га (по­сле Штут­гар­та и Ман­гей­ма). Рас­по­ло­жен близ гра­ни­цы с Фран­ци­ей, в 7 км к вос­то­ку от Рей­на (с 1901 года свя­зан с ним ка­на­лом). Круп­ный транс­порт­ный узел: в Карлсруэ схо­дят­ся ав­то­мо­биль­ные и же­лез­ные до­ро­ги (в т. ч. ско­ро­ст­ные железно-дорожные ли­нии ICE) на Ман­гейм - Франк­фурт, Штут­гарт - Мюн­хен, Са­ар­брюк­кен, Страс­бур, Ба­зель и другие го­ро­да Гер­ма­нии и со­сед­них стран. С 2007 года че­рез Карлсруэ кур­си­ру­ет вы­со­ко­ско­ро­ст­ной по­езд TGV Па­риж - Страс­бур - Карл­сруэ - Штут­гарт (в Карлсруэ де­ла­ет един­ст­вен­ную про­ме­жу­точ­ную ос­та­нов­ку на тер­ри­то­рии Гер­ма­нии). Реч­ной порт (гру­зо­обо­рот 7,1 миллионов тонн в 2006 году; 5-е ме­сто сре­ди германских реч­ных пор­тов). Пор­то­вый ком­плекс Карлсруэ вклю­ча­ет 5 га­ва­ней (ре­кон­ст­руи­ро­ва­ны в конце XX - начале XXI веков) и спе­циа­ли­зированный неф­тя­ной порт; в пор­то­вой зо­не соз­дан центр ло­ги­стических ус­луг ме­ж­ду­народного зна­че­ния. Аэ­ро­порт Кар­лс­руэ - Ба­ден-Ба­ден (в 40 км к югу от Карлсруэ; около 840 тысяч пас­са­жи­ров в 2006 году).

Ос­но­ван в 1715 году марк­гра­фом Ба­ден-Дур­ла­ха Кар­лом Виль­гель­мом (1679-1738 годы) как сто­ли­ца его вла­де­ний. Сво­им рас­цве­том обя­зан марк­гра­фу Кар­лу Фрид­ри­ху (1738-1811 годы), яр­ко­му пред­ста­ви­те­лю про­све­щён­но­го аб­со­лю­тиз­ма . С 1771 года сто­ли­ца объ­е­ди­нён­но­го марк­граф­ст­ва, с 1803 года - кур­фюр­ше­ст­ва, в 1806-1918 годах - ве­ли­ко­го гер­цог­ст­ва (с 1871 года в со­ста­ве Германской им­пе­рии), в 1919-1945 годах - Сво­бод­но­го государства Ба­ден. В 1843 году со­еди­нён же­лез­ной до­ро­гой с Ман­гей­мом. В 1849 году в Карлсруэ бы­ла про­воз­гла­ше­на Ба­ден­ская рес­пуб­ли­ка, вско­ре по­дав­лен­ная прусскими вой­ска­ми. В 1945-1949 годах в американской зо­не ок­ку­па­ции Гер­ма­нии, в 1945-1952 годах в со­ста­ве зем­ли Вюр­тем­берг-Ба­ден, с 1952 года - зем­ли Ба­ден-Вюр­тем­берг.

Го­род по­стро­ен по стро­го ре­гу­ляр­но­му ра­ди­аль­но-коль­це­во­му пла­ну 1715 года - начала XIX века (идея И.Ф. фон Бат­цен­дор­фа). От ба­роч­но­го двор­ца (1752-1782 годы, ар­хи­тек­то­ры Л.Ф. де ла Гепь­ер, А.Ф. фон Кесcлау; ны­не Ба­ден­ский му­зей: со­б­ра­ние пер­во­быт­но­го, древне-египетского, ан­тич­но­го, средне-векового искусства, ре­нес­санс­ной и ба­роч­ной скульп­ту­ры) рас­хо­дят­ся 32 лу­ча; к се­ве­ру - пар­ко­вые ал­леи, к югу - городские ули­цы воз­ник­ше­го в 1-й четверти XIX века но­во­го городского цен­тра (силь­но по­стра­дал от во­енных дей­ст­вий в 1944 году), за­стро­ен­но­го архитектором Ф. Вайн­брен­не­ром в сти­ле клас­си­циз­ма : ка­то­лическая церковь Святого Сте­фа­на (1808-1814 годы), еван­ге­лическая цер­ковь (1807-1816 годы), марк­граф­ский дво­рец (1803-1817 годы, со­хра­ни­лась центральная часть), бывшее зда­ние ланд­та­га (1822 год), Ра­ту­ша (1815-1825 годы), Мо­нет­ный двор (1816-1827 годы). Сре­ди других со­ору­же­ний: т. н. Ма­лая цер­ковь (1773-1776 годы), гроб­ни­ца марк­гра­фа Кар­ла Виль­гель­ма в ви­де пи­ра­ми­ды (1825 годы), ко­лон­на Кон­сти­ту­ции (1826 год), зда­ние Кун­ст­хал­ле (Ху­дожественная га­ле­рея, 1837-1846 годы, архитектор Х. Хюбш, до­ст­раи­ва­лось в 1891-1896, 1908-1910 и 1982-1990 годах; му­зей ос­но­ван в 1803 году, ев­ропейская жи­во­пись и гра­фи­ка XV-XX веков), главный поч­тамт (1900 год), железно-дорожный во­кзал (1913 год), по­сёл­ки Рюп­пур (1907 год, архитектор Ф. Ос­тен­дорф), Дам­мер­шток (1928-1929 годы, архитектор В. Гро­пи­ус и др.). По­сле 2-й ми­ровой вой­ны со­хране­на вее­ро­об­раз­ная сис­те­ма улиц, ко­то­рую пе­ре­се­ка­ет главная тор­го­вая и де­ло­вая улица Кай­зер­шт­ра­се; по­стро­е­ны зда­ния му­ни­ци­па­ли­те­та, дра­ма­тического те­ат­ра (1950 год) и др. В 1970-1975 годах архитектор Х. Батц­нер пе­ре­стро­ил раз­ру­шен­ное в 1944 году зда­ние Ба­ден­ско­го государственного те­ат­ра (1808 год, архитектор Вайн­брен­нер, вос­ста­нов­лен пос­ле по­жа­ра в 1853 году, архитектор Хюбш). Ком­плекс Университета Фриде­ри­циа­на (ста­рое зда­ние - 1832-1836 годы, архитектор Хюбш; кор­пу­са - 1892, 1950-х годов).

Карлсруэ - важ­ный центр куль­ту­ры, нау­ки и об­ра­зо­ва­ния. Сре­ди научно-исследовательских уч­ре­ж­де­ний: институты Общества Фра­ун­го­фе­ра по со­дей­ст­вию при­клад­ным ис­сле­до­ва­ни­ям - НИИ сис­тем­ных и ин­но­вационных ис­сле­до­ва­ний (ISI) и НИИ ин­фор­мационных тех­но­ло­гий (IITB), Фе­де­раль­ный ис­сле­до­ва­тель­ский институт пи­та­ния, Институт гид­ро­тех­нического строи­тель­ст­ва, Институт зем­ли Ба­ден-Вюр­тем­берг по ох­ра­не ок­ру­жаю­щей сре­ды. Университет Фри­де­ри­циа­на (ос­но­ван в 1825 году как пер­вая в Гер­ма­нии выс­шая тех­ническая школа; в 1865 году Фрид­рих I Ба­ден­ский да­ро­вал шко­ле ста­тус университета; современное название с 1967 года), Государственная Академия художеств (1854 год), Университет тех­ни­ки и эко­но­ми­ки (ос­но­ван в 1878 году как Ба­ден­ская выс­шая гор­но-ин­же­нер­ная шко­ла), Пе­да­го­гический университет (1757 год, современное название с 1962 года), Профессиональная ака­де­мия (1979 год). Государственная выс­шая шко­ла му­зы­ки (ос­но­ва­на в 1812 году как хо­ро­вая шко­ла, с 1837 года музыкальная шко­ла, ра­бо­та­ла под раз­ны­ми названиями, в 1949 году объ­е­ди­ни­лась с Ба­ден­ской консерваторией, современное название с 1971 года). Научно-исследовательский институт М. Ре­ге­ра (1996 год). Центр искусства и ме­дий­ных тех­но­ло­гий (ZKM; соз­дан в 1989 году, от­крыт в 1997 году; основная идея - со­еди­не­ние тра­диционного искусства с современными ви­део- и ком­пь­ю­тер­ны­ми тех­но­ло­гия­ми), в его со­ста­ве: Выс­шая шко­ла (университет) ди­зай­на (1992 год), сту­дия экс­пе­риментальной му­зы­ки, Институт ви­део- и ком­пь­ю­тер­но­го искусства, Му­зей муль­ти­ме­дий­но­го искусства, Му­зей но­во­го искусства. Ба­ден­ский му­зей (1919 год, от­крыт в 1921 году), Ху­дожественная га­ле­рея (1803 год). Другие му­зеи: Государственный му­зей ес­те­ст­возна­ния (1751 год), «Май­о­ли­ко­вая ма­ну­фак­ту­ра» (дей­ст­вую­щая фаб­ри­ка по про­изводству ке­ра­ми­ки, ос­но­ва­на в 1901 году), Ли­те­ра­тур­ный му­зей Верх­не­го Рей­на (1965 год), го­ро­да, ис­то­рии пра­ва, но­во­го искусства. Ба­ден­ская библиотека (1500 год), Ар­хив зем­ли Ба­ден-Вюр­тем­берг (1803 год). Те­ат­ры: Ка­мер­ный (1956 год), ку­кол (1987 год) и др.

Центральное ме­сто в музыкальной жиз­ни за­ни­ма­ет Ба­ден­ский государственный те­атр (ос­но­ван в 1808 году, с 1810 года при­двор­ный, современное название с 1933 года), объ­е­ди­няю­щий опер­ную, ба­лет­ную и дра­ма­тическую труп­пы; в со­став те­ат­ра вхо­дят Государственная ка­пел­ла (в Карлсруэ с 1719 года; ста­рей­ший в Карлсруэ музыкальный кол­лек­тив) и Государственный опер­ный хор. Спек­так­ли и кон­цер­ты про­хо­дят в зда­ни­ях «Оперн­ха­ус» и «Ша­уш­пиль­ха­ус», с 1997 года так­же в те­ат­ре «Ин­зель». С 1978 года Ба­ден­ский государственный те­атр про­во­дит еже­год­ный фес­ти­валь «Дни Ген­де­ля» (с 1985 года ме­ж­ду­народный). На сце­не «Занд­корн-теа­тер» (1956 год) ста­вят­ся мю­зик­лы. Клас­сическую му­зы­ку ис­пол­ня­ет ор­кестр университета Карлсруэ «Collegium mu­sicum» (1925 год), аван­гард­ную - «Ан­самбль-13» (1973 год). Ба­ден­ский хо­ро­вой со­юз (1862 год) объ­е­ди­ня­ет около 1500 кол­лек­ти­вов зем­ли Ба­ден-Вюр­тем­берг, про­во­дит кон­кур­сы. Сре­ди хо­ров наи­бо­лее из­вес­тен «Ба­хов­ский хор» (1905 год). Карлсруэ уча­ст­ву­ет в ре­гио­наль­ной про­грам­ме Фон­да рок-му­зы­ки (при ра­дио­стан­ции SWR; ос­но­ван в 1996 году) и в ра­бо­те Ака­де­мии поп-му­зы­ки зем­ли Ба­ден-Вюр­тем­берг (ос­но­ва­на в 2003 году в Ман­гей­ме). Ме­ж­ду­народные фес­ти­ва­ли: «Дни му­зы­ки» (с 1982 года), му­зы­ки и те­ат­ра «Дни ев­ро­пей­ской куль­ту­ры» (с 1983 года).

В Карлсруэ про­хо­ди­ли Все­мир­ные иг­ры (1989 год), чем­пио­нат ми­ра по гре­ко-рим­ской борь­бе (1955 год), мат­чи чем­пио­на­та ми­ра по ганд­бо­лу (1961 год), чем­пио­на­та Ев­ро­пы по бас­кет­бо­лу (1985, 1993 годы), чем­пио­на­та ми­ра по бас­кет­бо­лу сре­ди жен­щин (1998 год). Фут­боль­ный клуб «Кар­лс­руэ» - чем­пи­он Гер­ма­нии (1909 год), об­ла­да­тель Куб­ка Гер­ма­нии (1955, 1956 годы). Главные объ­ек­ты спор­тив­ной ин­фра­струк­ту­ры - кры­тый спорт­ком­плекс «Ев­ро­па­хал­ле» и ста­ди­он «Вильд­пар­кш­та­ди­он» (32 тысячи мест).

В начале XXI века, бла­го­да­ря вы­со­ко­му на­учно-тех­ническому по­тен­циа­лу, раз­ви­той энер­ге­тической ба­зе и хо­ро­шо обо­ру­до­ван­но­му пор­ту, Карсруэ счи­та­ет­ся од­ним из са­мых пер­спек­тив­ных «по­лю­сов рос­та» германской эко­но­ми­ки. В эко­но­ми­ке го­ро­да до­ми­ни­ру­ет сфе­ра ус­луг; важ­ней­шее на­прав­ле­ние спе­циа­ли­за­ции - НИОКР и об­ра­зо­ва­ние. Карлсруэ - один из клю­че­вых ин­но­вационных цен­тров на юго-за­па­де Гер­ма­нии. Тех­но­ло­гический парк (объ­е­ди­ня­ет около 150 фирм, ра­бо­таю­щих в об­лас­ти вы­со­ких тех­но­ло­гий). Научно-исследовательский центр Карлсруэ (FZK; бывший Центр ядер­ных ис­сле­до­ва­ний в при­го­ро­де Лео­польдс­ха­фен); в 2006 году на ба­зе это­го цен­тра и Университета Фриде­ри­циа­на соз­дан Тех­но­ло­гический институт Карлсруэ (НИОКР в об­лас­ти мик­ро- и на­но­тех­но­ло­гий, про­грамм­но­го обес­пе­че­ния, ма­те­риа­ло­ве­де­ния, энер­ге­ти­ки).

Карлсруэ на­зы­ва­ют «ре­зи­ден­ци­ей пра­ва» Гер­ма­нии; здесь раз­ме­ща­ют­ся две выс­шие су­деб­ные ин­стан­ции стра­ны - Вер­хов­ный фе­де­раль­ный суд (с 1950 года) и Фе­де­раль­ный кон­сти­ту­ци­он­ный суд (с 1951 года), а так­же Ге­не­раль­ная про­ку­ра­ту­ра, ряд других фе­де­раль­ных и зе­мель­ных ве­домств. В го­ро­де рас­по­ло­же­ны штаб-квар­ти­ры и пред­ста­ви­тель­ст­ва ря­да круп­ных кор­по­ра­ций, в т. ч. кон­цер­на EnBW AG (круп­ней­ший про­из­во­ди­тель элек­тро­энер­гии в Ба­ден-Вюр­тем­бер­ге), цен­траль­ноев­ропейский офис французской ре­зи­но­тех­нической кор­по­ра­ции «Michelin», го­лов­ной германский офис фин­ско-шведского ле­со­про­мыш­лен­но­го кон­цер­на «Stora Enso», ре­гио­наль­ное прав­ле­ние «Siemens AG», штаб-квар­ти­ра ком­па­нии «S&G Automobil AG» (од­на из ве­ду­щих в сфе­ре ло­ги­сти­ки, про­даж, ре­мон­та и об­слу­жи­ва­ния лег­ко­вых ав­то­мо­би­лей в Гер­ма­нии). Карлсруэ - зна­чительный центр из­да­тель­ской дея­тель­но­сти, ме­сто про­ве­де­ния круп­ных промышленных и на­учно-тех­нических вы­ста­вок, ме­ж­ду­народных яр­ма­рок, на­учных кон­фе­рен­ций, съез­дов об­щественно-по­ли­тических дви­же­ний и пар­тий. Мас­со­вые ме­ро­прия­тия про­во­дят­ся в Кон­гресс-цен­тре Карлсруэ (16 тысяч мест) и Вы­ста­воч­ном ком­плек­се (в южном при­го­ро­де Рейн­штет­тен; от­крыт в 2003 году на мес­те бывшего аэ­ро­пор­та Фор­хайм; 10 тысяч мест); оба ком­плек­са об­слу­жи­ва­ют­ся ком­па­ни­ей «Karls­ruher Messe- und Kongress-GmbH». Карлсруэ - один из ве­ду­щих германских цен­тров стра­хо­во­го биз­не­са («Allianz Lebensversicherung AG», «Badische Allgemeine Versicherung AG», «Karlsruher Versicherungen» и др.); круп­ный бан­ков­ско-фи­нан­со­вый центр (прав­ле­ния Volksbank Karlsruhe EG и PSD Bank Karlsruhe EG, пред­ста­ви­тель­ст­ва зе­мель­ных бан­ков Landesbank Ba­den-Württemberg, Landeskreditbank Ba­den-Württemberg, французской фи­нан­со­вой кор­по­ра­ции «Societé Générale S. A.»).

Главная от­расль промышленности - ма­ши­но­строе­ние (стан­ко-, ва­го­но-, ло­ко­мо­ти­во- и ав­то­мо­би­ле­строе­ние, тя­жё­лое ма­ши­но­строе­ние, элек­тро­тех­ническое и ра­дио­элек­трон­ное при­бо­ро­строе­ние, про­изводство обо­ру­до­ва­ния для пе­ре­ра­бот­ки пла­ст­масс и др.). Ра­дио­элек­трон­ные и элек­тро­тех­нические пред­при­ятия «Siemens AG» в Карлсруэ с 1997 года объ­е­ди­не­ны в промышленный парк (Siemens In­du­st­rie­park Karlsruhe). Ав­то­за­во­ды «Daim­ler AG» в южном при­го­ро­де Раш­татт (1992 год; про­из­водственная мощ­ность воз­рос­ла за 1997-2007 годы с 40 тысяч до 200 тысяч ав­то­мо­би­лей в год) и го­ро­де-спут­ни­ке Карлсруэ - Вёр­те (1963 год; на ле­во­бе­ре­жье Рей­на, зем­ля Рейн­ланд-Пфальц). Тра­ди­ци­он­но раз­ви­то во­енное про­изводство (главным образом стрел­ко­вое ору­жие и бо­е­при­па­сы). Карлсруэ (на­ря­ду с Ин­голь­штад­том и Гам­бур­гом) - один из ве­ду­щих цен­тров германской неф­те­пе­ре­ра­ба­ты­ваю­щей промышленности. Пред­при­ятие «Mineralölra­f­fi­nerie Oberrhein» (MiRO) - круп­ней­шее в стра­не и од­но из са­мых про­из­во­ди­тель­ных в Ев­ро­пе (мощ­ность около 15 миллионов тонн неф­ти в год); нефть по­сту­па­ет по тран­с­аль­пий­ским неф­те­про­во­дам из Три­ес­та (Ита­лия) и Ла­ве­ра (близ Мар­се­ля, Фран­ция). Хи­мическая промышленность спе­циа­ли­зи­ру­ет­ся на про­изводстве пла­ст­масс, пе­ре­ра­бот­ке син­те­тического кау­чу­ка, вы­пус­ке ре­зи­но­тех­нических из­де­лий и нау­ко­ём­кой про­дук­ции «тон­кой» хи­мии. За­вод ком­па­нии «Michelin Reifenwerke KGaA» (мощ­ность 1,8 миллионов ав­то­мо­биль­ных шин в год) - один из круп­ней­ших в Гер­ма­нии. Вы­со­ким тех­но­ло­гическим уров­нем от­ли­ча­ет­ся фар­ма­цев­тическая промышленность (пред­при­ятия ком­па­ний «Pfizer», «Dr. Wilmar Schwabe GmbH & Co KG» и др.), про­изводство кос­ме­тических средств и про­дук­ции бы­то­вой хи­мии («L’Or ́eale» и др.). Пред­при­ятия цел­лю­лоз­но-бу­маж­ной, пи­ще­вой, та­бач­ной, по­ли­гра­фической, ме­бель­ной промышленности, по вы­пус­ку строй­ма­те­риа­лов.

Иллюстрации:

Кар­лс­руэ. Дво­рец. 1752-1782 годы. Ар­хи­тек­то­ры Л.Ф. де ла Гепь­ер, А.Ф. фон Кес­слау.

Кар­лс­руэ. Кун­ст­хал­ле. 1837-1846 годы. Ар­хи­тек­тор Х. Хюбш.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)