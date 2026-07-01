КАРЛСРУЭ
КАРЛСРУЭ - город на юго-западе Германии, земля Баден-Вюртемберг.
Население 287,3 тысяч человек (2008 год); третий по числу жителей и экономическому значению город Баден-Вюртемберга (после Штутгарта и Мангейма). Расположен близ границы с Францией, в 7 км к востоку от Рейна (с 1901 года связан с ним каналом). Крупный транспортный узел: в Карлсруэ сходятся автомобильные и железные дороги (в т. ч. скоростные железно-дорожные линии ICE) на Мангейм - Франкфурт, Штутгарт - Мюнхен, Саарбрюккен, Страсбур, Базель и другие города Германии и соседних стран. С 2007 года через Карлсруэ курсирует высокоскоростной поезд TGV Париж - Страсбур - Карлсруэ - Штутгарт (в Карлсруэ делает единственную промежуточную остановку на территории Германии). Речной порт (грузооборот 7,1 миллионов тонн в 2006 году; 5-е место среди германских речных портов). Портовый комплекс Карлсруэ включает 5 гаваней (реконструированы в конце XX - начале XXI веков) и специализированный нефтяной порт; в портовой зоне создан центр логистических услуг международного значения. Аэропорт Карлсруэ - Баден-Баден (в 40 км к югу от Карлсруэ; около 840 тысяч пассажиров в 2006 году).
Основан в 1715 году маркграфом Баден-Дурлаха Карлом Вильгельмом (1679-1738 годы) как столица его владений. Своим расцветом обязан маркграфу Карлу Фридриху (1738-1811 годы), яркому представителю просвещённого абсолютизма. С 1771 года столица объединённого маркграфства, с 1803 года - курфюршества, в 1806-1918 годах - великого герцогства (с 1871 года в составе Германской империи), в 1919-1945 годах - Свободного государства Баден. В 1843 году соединён железной дорогой с Мангеймом. В 1849 году в Карлсруэ была провозглашена Баденская республика, вскоре подавленная прусскими войсками. В 1945-1949 годах в американской зоне оккупации Германии, в 1945-1952 годах в составе земли Вюртемберг-Баден, с 1952 года - земли Баден-Вюртемберг.
Город построен по строго регулярному радиально-кольцевому плану 1715 года - начала XIX века (идея И.Ф. фон Батцендорфа). От барочного дворца (1752-1782 годы, архитекторы Л.Ф. де ла Гепьер, А.Ф. фон Кесcлау; ныне Баденский музей: собрание первобытного, древне-египетского, античного, средне-векового искусства, ренессансной и барочной скульптуры) расходятся 32 луча; к северу - парковые аллеи, к югу - городские улицы возникшего в 1-й четверти XIX века нового городского центра (сильно пострадал от военных действий в 1944 году), застроенного архитектором Ф. Вайнбреннером в стиле классицизма: католическая церковь Святого Стефана (1808-1814 годы), евангелическая церковь (1807-1816 годы), маркграфский дворец (1803-1817 годы, сохранилась центральная часть), бывшее здание ландтага (1822 год), Ратуша (1815-1825 годы), Монетный двор (1816-1827 годы). Среди других сооружений: т. н. Малая церковь (1773-1776 годы), гробница маркграфа Карла Вильгельма в виде пирамиды (1825 годы), колонна Конституции (1826 год), здание Кунстхалле (Художественная галерея, 1837-1846 годы, архитектор Х. Хюбш, достраивалось в 1891-1896, 1908-1910 и 1982-1990 годах; музей основан в 1803 году, европейская живопись и графика XV-XX веков), главный почтамт (1900 год), железно-дорожный вокзал (1913 год), посёлки Рюппур (1907 год, архитектор Ф. Остендорф), Даммершток (1928-1929 годы, архитектор В. Гропиус и др.). После 2-й мировой войны сохранена веерообразная система улиц, которую пересекает главная торговая и деловая улица Кайзерштрасе; построены здания муниципалитета, драматического театра (1950 год) и др. В 1970-1975 годах архитектор Х. Батцнер перестроил разрушенное в 1944 году здание Баденского государственного театра (1808 год, архитектор Вайнбреннер, восстановлен после пожара в 1853 году, архитектор Хюбш). Комплекс Университета Фридерициана (старое здание - 1832-1836 годы, архитектор Хюбш; корпуса - 1892, 1950-х годов).
Карлсруэ - важный центр культуры, науки и образования. Среди научно-исследовательских учреждений: институты Общества Фраунгофера по содействию прикладным исследованиям - НИИ системных и инновационных исследований (ISI) и НИИ информационных технологий (IITB), Федеральный исследовательский институт питания, Институт гидротехнического строительства, Институт земли Баден-Вюртемберг по охране окружающей среды. Университет Фридерициана (основан в 1825 году как первая в Германии высшая техническая школа; в 1865 году Фридрих I Баденский даровал школе статус университета; современное название с 1967 года), Государственная Академия художеств (1854 год), Университет техники и экономики (основан в 1878 году как Баденская высшая горно-инженерная школа), Педагогический университет (1757 год, современное название с 1962 года), Профессиональная академия (1979 год). Государственная высшая школа музыки (основана в 1812 году как хоровая школа, с 1837 года музыкальная школа, работала под разными названиями, в 1949 году объединилась с Баденской консерваторией, современное название с 1971 года). Научно-исследовательский институт М. Регера (1996 год). Центр искусства и медийных технологий (ZKM; создан в 1989 году, открыт в 1997 году; основная идея - соединение традиционного искусства с современными видео- и компьютерными технологиями), в его составе: Высшая школа (университет) дизайна (1992 год), студия экспериментальной музыки, Институт видео- и компьютерного искусства, Музей мультимедийного искусства, Музей нового искусства. Баденский музей (1919 год, открыт в 1921 году), Художественная галерея (1803 год). Другие музеи: Государственный музей естествознания (1751 год), «Майоликовая мануфактура» (действующая фабрика по производству керамики, основана в 1901 году), Литературный музей Верхнего Рейна (1965 год), города, истории права, нового искусства. Баденская библиотека (1500 год), Архив земли Баден-Вюртемберг (1803 год). Театры: Камерный (1956 год), кукол (1987 год) и др.
Центральное место в музыкальной жизни занимает Баденский государственный театр (основан в 1808 году, с 1810 года придворный, современное название с 1933 года), объединяющий оперную, балетную и драматическую труппы; в состав театра входят Государственная капелла (в Карлсруэ с 1719 года; старейший в Карлсруэ музыкальный коллектив) и Государственный оперный хор. Спектакли и концерты проходят в зданиях «Опернхаус» и «Шаушпильхаус», с 1997 года также в театре «Инзель». С 1978 года Баденский государственный театр проводит ежегодный фестиваль «Дни Генделя» (с 1985 года международный). На сцене «Зандкорн-театер» (1956 год) ставятся мюзиклы. Классическую музыку исполняет оркестр университета Карлсруэ «Collegium musicum» (1925 год), авангардную - «Ансамбль-13» (1973 год). Баденский хоровой союз (1862 год) объединяет около 1500 коллективов земли Баден-Вюртемберг, проводит конкурсы. Среди хоров наиболее известен «Баховский хор» (1905 год). Карлсруэ участвует в региональной программе Фонда рок-музыки (при радиостанции SWR; основан в 1996 году) и в работе Академии поп-музыки земли Баден-Вюртемберг (основана в 2003 году в Мангейме). Международные фестивали: «Дни музыки» (с 1982 года), музыки и театра «Дни европейской культуры» (с 1983 года).
В Карлсруэ проходили Всемирные игры (1989 год), чемпионат мира по греко-римской борьбе (1955 год), матчи чемпионата мира по гандболу (1961 год), чемпионата Европы по баскетболу (1985, 1993 годы), чемпионата мира по баскетболу среди женщин (1998 год). Футбольный клуб «Карлсруэ» - чемпион Германии (1909 год), обладатель Кубка Германии (1955, 1956 годы). Главные объекты спортивной инфраструктуры - крытый спорткомплекс «Европахалле» и стадион «Вильдпаркштадион» (32 тысячи мест).
В начале XXI века, благодаря высокому научно-техническому потенциалу, развитой энергетической базе и хорошо оборудованному порту, Карсруэ считается одним из самых перспективных «полюсов роста» германской экономики. В экономике города доминирует сфера услуг; важнейшее направление специализации - НИОКР и образование. Карлсруэ - один из ключевых инновационных центров на юго-западе Германии. Технологический парк (объединяет около 150 фирм, работающих в области высоких технологий). Научно-исследовательский центр Карлсруэ (FZK; бывший Центр ядерных исследований в пригороде Леопольдсхафен); в 2006 году на базе этого центра и Университета Фридерициана создан Технологический институт Карлсруэ (НИОКР в области микро- и нанотехнологий, программного обеспечения, материаловедения, энергетики).
Карлсруэ называют «резиденцией права» Германии; здесь размещаются две высшие судебные инстанции страны - Верховный федеральный суд (с 1950 года) и Федеральный конституционный суд (с 1951 года), а также Генеральная прокуратура, ряд других федеральных и земельных ведомств. В городе расположены штаб-квартиры и представительства ряда крупных корпораций, в т. ч. концерна EnBW AG (крупнейший производитель электроэнергии в Баден-Вюртемберге), центральноевропейский офис французской резинотехнической корпорации «Michelin», головной германский офис финско-шведского лесопромышленного концерна «Stora Enso», региональное правление «Siemens AG», штаб-квартира компании «S&G Automobil AG» (одна из ведущих в сфере логистики, продаж, ремонта и обслуживания легковых автомобилей в Германии). Карлсруэ - значительный центр издательской деятельности, место проведения крупных промышленных и научно-технических выставок, международных ярмарок, научных конференций, съездов общественно-политических движений и партий. Массовые мероприятия проводятся в Конгресс-центре Карлсруэ (16 тысяч мест) и Выставочном комплексе (в южном пригороде Рейнштеттен; открыт в 2003 году на месте бывшего аэропорта Форхайм; 10 тысяч мест); оба комплекса обслуживаются компанией «Karlsruher Messe- und Kongress-GmbH». Карлсруэ - один из ведущих германских центров страхового бизнеса («Allianz Lebensversicherung AG», «Badische Allgemeine Versicherung AG», «Karlsruher Versicherungen» и др.); крупный банковско-финансовый центр (правления Volksbank Karlsruhe EG и PSD Bank Karlsruhe EG, представительства земельных банков Landesbank Baden-Württemberg, Landeskreditbank Baden-Württemberg, французской финансовой корпорации «Societé Générale S. A.»).
Главная отрасль промышленности - машиностроение (станко-, вагоно-, локомотиво- и автомобилестроение, тяжёлое машиностроение, электротехническое и радиоэлектронное приборостроение, производство оборудования для переработки пластмасс и др.). Радиоэлектронные и электротехнические предприятия «Siemens AG» в Карлсруэ с 1997 года объединены в промышленный парк (Siemens Industriepark Karlsruhe). Автозаводы «Daimler AG» в южном пригороде Раштатт (1992 год; производственная мощность возросла за 1997-2007 годы с 40 тысяч до 200 тысяч автомобилей в год) и городе-спутнике Карлсруэ - Вёрте (1963 год; на левобережье Рейна, земля Рейнланд-Пфальц). Традиционно развито военное производство (главным образом стрелковое оружие и боеприпасы). Карлсруэ (наряду с Ингольштадтом и Гамбургом) - один из ведущих центров германской нефтеперерабатывающей промышленности. Предприятие «Mineralölraffinerie Oberrhein» (MiRO) - крупнейшее в стране и одно из самых производительных в Европе (мощность около 15 миллионов тонн нефти в год); нефть поступает по трансальпийским нефтепроводам из Триеста (Италия) и Лавера (близ Марселя, Франция). Химическая промышленность специализируется на производстве пластмасс, переработке синтетического каучука, выпуске резинотехнических изделий и наукоёмкой продукции «тонкой» химии. Завод компании «Michelin Reifenwerke KGaA» (мощность 1,8 миллионов автомобильных шин в год) - один из крупнейших в Германии. Высоким технологическим уровнем отличается фармацевтическая промышленность (предприятия компаний «Pfizer», «Dr. Wilmar Schwabe GmbH & Co KG» и др.), производство косметических средств и продукции бытовой химии («L’Or ́eale» и др.). Предприятия целлюлозно-бумажной, пищевой, табачной, полиграфической, мебельной промышленности, по выпуску стройматериалов.
Иллюстрации:
Карлсруэ. Дворец. 1752-1782 годы. Архитекторы Л.Ф. де ла Гепьер, А.Ф. фон Кесслау.
Карлсруэ. Кунстхалле. 1837-1846 годы. Архитектор Х. Хюбш.