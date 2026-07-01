КАРЛШТЕЙН

КАРЛШТЕЙН - го­тический за­мок в Че­хии . Рас­по­ло­жен на из­вест­ко­вой го­ре над рекой Бе­ро­ун­ка, к юго-за­па­ду от Пра­ги.

Один из вы­даю­щих­ся па­мят­ни­ков кре­по­ст­но­го зод­че­ст­ва в Че­хии. Ос­но­ван ко­ро­лём Кар­лом IV в 1348 году и по­стро­ен к 1357 году ар­хи­тек­то­ра­ми Ма­тиа­сом из Ар­ра­са и П. Пар­ле­ром. В зам­ке - рас­по­ло­жен­ные ус­ту­па­ми по скло­ну ска­лы три дво­ра, 5-этаж­ный ко­ро­лев­ский дво­рец (верх­няя часть пер­во­на­чаль­но бы­ла фах­вер­ко­вой; ин­терь­е­ры пе­ре­обо­ру­до­ва­ны в 1587-1596 годах), со­еди­нён­ный ви­ся­чим мос­том с на­хо­дя­щей­ся вы­ше Кос­тёль­ной баш­ней, ко­то­рая вклю­ча­ет церковь Воз­не­се­ния Де­вы Ма­рии (рос­пи­си XIV века) и ка­пел­лу Святой Ека­те­ри­ны (по­ли­хром­ный го­тический вит­раж); гос­под­ствую­щий над ан­самб­лем дон­жон (со­кро­вищ­ни­ца императорских ре­га­лий и свя­щен­ных ре­ли­к­вий) с рас­по­ло­жен­ной в его верх­нем эта­же изящ­ной ка­пел­лой Святого Кре­ста (129 стан­ко­вых ком­по­зи­ций на де­ре­ве с изо­бра­же­ния­ми про­ро­ков и свя­тых, фре­ски - 1359-1365 годы, Тео­до­рик с по­мощ­ни­ка­ми; ал­тарь - XIV век, художник Том­ма­зо ди Мо­де­на). Ниж­няя часть стен ка­пелл Святой Ека­те­ри­ны и Святого Кре­ста об­лицо­вана раз­но­цвет­ны­ми по­лу­дра­го­цен­ны­ми кам­ня­ми, при­даю­щи­ми их об­ли­ку свет­скую празд­нич­ность. Ны­неш­ний об­лик Карлштейна при­об­рёл по­сле спор­ной рес­тав­ра­ции 1887-1899 годов (ар­хи­тек­то­ры Ф. фон Шмидт, Й. Мо­кер). Ве­ли­че­ст­вен­ные баш­не­об­раз­ные по­строй­ки зам­ка с ред­ки­ми уз­ки­ми ок­на­ми и вы­со­ки­ми ше­сти­скат­ны­ми кров­ля­ми ор­га­ни­че­ски сли­ва­ют­ся с при­род­ной сре­дой и об­ра­зу­ют це­ло­ст­ную и строй­ную ком­по­зи­цию.

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