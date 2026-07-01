КАРЛШТЕЙН
КАРЛШТЕЙН - готический замок в Чехии. Расположен на известковой горе над рекой Бероунка, к юго-западу от Праги.
Один из выдающихся памятников крепостного зодчества в Чехии. Основан королём Карлом IV в 1348 году и построен к 1357 году архитекторами Матиасом из Арраса и П. Парлером. В замке - расположенные уступами по склону скалы три двора, 5-этажный королевский дворец (верхняя часть первоначально была фахверковой; интерьеры переоборудованы в 1587-1596 годах), соединённый висячим мостом с находящейся выше Костёльной башней, которая включает церковь Вознесения Девы Марии (росписи XIV века) и капеллу Святой Екатерины (полихромный готический витраж); господствующий над ансамблем донжон (сокровищница императорских регалий и священных реликвий) с расположенной в его верхнем этаже изящной капеллой Святого Креста (129 станковых композиций на дереве с изображениями пророков и святых, фрески - 1359-1365 годы, Теодорик с помощниками; алтарь - XIV век, художник Томмазо ди Модена). Нижняя часть стен капелл Святой Екатерины и Святого Креста облицована разноцветными полудрагоценными камнями, придающими их облику светскую праздничность. Нынешний облик Карлштейна приобрёл после спорной реставрации 1887-1899 годов (архитекторы Ф. фон Шмидт, Й. Мокер). Величественные башнеобразные постройки замка с редкими узкими окнами и высокими шестискатными кровлями органически сливаются с природной средой и образуют целостную и стройную композицию.