КАРЛШТAДТ Андреас (Andreas Karlstadt), полное имя ‒ Андреас Рудольф Боденштайн фон Карлштадт (Andreas Rudolff-Bodenstein von Karlstadt)

Католический теолог, проповедник, представитель представитель радикального крыла Реформации .

Происходивший из семьи состоятельных бюргеров, Карлштадт получил теологическое образование в университетах Эрфурта, Кельна и Виттенберга (1449—1510 гг.) и юридическое в Риме (1515—1516 гг.). Профессор Виттенбергского университета и местный архидиакон с 1510 г., он выступает убежденным приверженцем томизма. Однако под влиянием проповеди Лютера увлекается антипелагианской теологией Августина и вскоре пишет 151 тезис против схоластов. Участвовал в лейпцигском диспуте 1519 г. с Иоганном Экком и в составлении городского устава Виттенберга 1522 г. Однако в отсутствие Лютера Карлштадт попадает под влияние «цвиккауских пророков» и его проповедь заметно радикализируется. Главным образом его отличают иконоборческие взгляды, отрицание ценности церковного искусства и таинств, провозглашение первенства мистического опыта по отношению к книжному знанию, спритуализм и даже коммунистические идеалы (нормы полигамии). Именно его взгляды осуждаются Лютером в сочинении «Против небесных пророков. Об иконах и Таинстве Причастия» 1524 г. Несмотря на изгнание из Виттенберга в сентябре 1524 г., проповедь Карлштадта оказалась необычайно влиятельной и сыграла ключевую роль в кризисе школ и университетов, развитии радикальной реформации в первой половине 1520-х гг. и движении анабаптистов в целом. За свою жизнь Карлштадт написал около 90 сочинений, которые перенесли более 200 изданий, а в период 1518—1525 гг. он был вторым по влиянию автором после Лютера. После окончания Крестьянской войны Карлштадт обращается к последнему с просьбой об убежище в Саксонии, и она была ему оказана при условии запрета на проповедь. Однако «брат Андреас» не смог довольствоваться жизнью простого крестьянина и, выступив против Лютера в 1527 г. на стороне Цвингли в полемике о причастии, в 1529 г. бежал из Саксонии. После долгих скитаний в 1532 г. Карлштадт нашел убежище в Швейцарии, где сперва стал священником в Цюрихе, а с 1534 г. в качестве гебраиста возглавлял Базельский университет. Здесь он умер в 1541 г. во время эпидемии чумы.

Иллюстрации :

Andreas Bodenstein von Karlstadt, Holzschnitt 1. Hälfte 16. Jahrhundert.