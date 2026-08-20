КАРЛОВИЦКИЙ МИР

Карловицкий мир — мирный договор, подписанный 26 января 1699 между Османской империей , с одной стороны, и государствами Священной лиги ( Священной Римской империей , Речью Посполитой, Венецианской республикой, Папской областью и Россией) — с другой.

К. м. подвел итог Великой турецкой войне 1683—1699. Главным содержанием К. м. стали территориальные изменения, отражавшие новое соотношение сил в Европе. После более чем векового турецкого владычества, Венгрия, включая Трансильванию, отошла к австрийским Габсбургам . Лишь области Банат и Тимишоара остались за Турцией. Австрийцы получили также большую часть Хорватии. Были подтверждены права Венеции на п-ов Морея (Пелопоннес). К Речи Посполитой перешла Подолия (с городом Каменец-Подольским) и другие области Правобережной Украины. К. м. положил конец турецкой экспансии в Европу: в дальнейшем Османская империя преимущественно лишь теряла завоеванные за предшествующие триста лет территории. К. м. заложил основы возвышения монархии Габсбургов, а также впервые изменил традицию восприятия Турции в Европе. С этого времени турецкая угроза начинает постепенно трансформироваться в Восточный вопрос.

Лит.: Медяков А. С. История международных отношений в новое время. М., 2005; Redlich О. Weltmacht des Barock. Österreich in der Zeit Kaiser Leopolds I. Wien, 1961; Molnár M. Der Friede von Karlowitz und das Osmanische Reich // Frieden und Konfliktmanagement in interkulturellen Räumen. Das Osmanische Reich und die Habsburgermonarchie in der Frühen Neuzeit. Stuttgart, 2013.