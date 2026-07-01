КАРЛОВИЦКИЙ КОНГРЕСС
КАРЛОВИЦКИЙ КОНГРЕСС 1698-1699 года - международный конгресс в местечке Карловцы в Славонии, созванный для заключения мирного договора между Османской империей и государствами, входившими в «Священную лигу» (Священная Римская империя, Венецианская республика, Речь Посполита и Россия).
Карловицкому конгрессу предшествовал ряд военных поражений Османской империи в войнах со странами коалиции (смотрите Австро-турецкие войны XVI-XVIII веков, Польско-турецкие войны XVII века, Русско-турецкие войны), в т. ч. полный разгром османских войск под Веной в 1683 году. Между членами «Священной лиги» на конгрессе выявились серьёзные противоречия. Представители Габсбургов, Венецианской республики и Речи Посполитой стремились не допустить усиления российских позиций в бассейне Чёрного моря. В расчёте уклониться от поддержки требований России о передаче ей завоёванных территорий (Азов, ряд небольших городов в низовьях Днепра), а также Керчи они были готовы заключить с султаном сепаратные договоры.
Представители Англии и Нидерландов, выступавшие в роли официальных посредников на Карловицком когрессе, были заинтересованы в скорейшем высвобождении сил австрийских Габсбургов для участия в назревавшей войне за Испанское наследство и потому поддерживали идею сепаратных соглашений участников конгресса с Османской империей. Руководителю российской делегации на Карловицком конгрессе П. Б. Возницыну и российскому царю Петру I в ходе «Великого посольства» 1697-1698 годов не удалось склонить участников «Священной лиги» к подписанию общего договора с султаном.
16.01.1699 года Речь Посполита, 26.01.1699 года Священная Римская империя и Венецианская республика заключили с Османской империей отдельные мирные договоры. Наибольших выгод добились Габсбурги. По договору к ним отошли Центральная Венгрия, Трансильвания, Хорватия, Бачка и почти вся Славония. Провинция Темешвар с крепостями, захваченная габсбургской армией, была возвращена султану. Договор предусматривал также невмешательство во внутренние дела сторон и сохранение мира в течение 25 лет.
К Речи Посполитой перешли последняя часть Правобережной Украины, остававшаяся под властью Османской империи, и Подолия с крепостью Каменец; 6 занятых польскими войсками городов в Молдавии возвращались султану. Венеция получила Морею, сохранила за собой острова Архипелага и 6 крепостей в Далмации, бывшие в её владении до войны. России удалось заключить с Османской империей 24.01.1699 года лишь соглашение о перемирии сроком на 2 года, по которому за Россией остался только Азов. В развитие условий перемирия впоследствии был заключён российско-турецкий Константинопольский мир 1700 года.
Карловицкий конгресс зафиксировал прекращение экспансии Османской империи в Европе. Позиция союзников по «Священной лиге» на Карловицком конгрессе и неудачный исход «Великого посольства» убедили Петра I в необходимости первоочередного разрешения балтийской проблемы.