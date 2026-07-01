КАРЛОВИЦКИЙ КОНГРЕСС

КАРЛОВИЦКИЙ КОНГРЕСС 1698-1699 года - ме­ж­ду­народный кон­гресс в мес­теч­ке Кар­лов­цы в Сла­во­нии, со­зван­ный для за­клю­че­ния мир­но­го до­го­во­ра ме­ж­ду Ос­ман­ской им­пе­ри­ей и го­су­дар­ст­ва­ми, вхо­див­ши­ми в «Свя­щен­ную ли­гу» ( Свя­щен­ная Римская им­пе­рия , Ве­не­ци­ан­ская рес­пуб­ли­ка, Речь По­спо­ли­та и Рос­сия).

Карловицкому конгрессу пред­ше­ст­во­вал ряд во­енных по­ра­же­ний Ос­ман­ской им­пе­рии в вой­нах со стра­на­ми коа­ли­ции (смотрите Ав­ст­ро-ту­рец­кие вой­ны XVI-XVIII веков , Поль­ско-ту­рец­кие вой­ны XVII века , Рус­ско-ту­рец­кие вой­ны), в т. ч. пол­ный раз­гром ос­ман­ских войск под Ве­ной в 1683 году. Ме­ж­ду чле­на­ми «Свя­щен­ной ли­ги» на кон­грес­се вы­яви­лись серь­ёз­ные про­ти­во­ре­чия. Пред­ста­ви­те­ли Габс­бур­гов , Ве­не­ци­ан­ской рес­пуб­ли­ки и Ре­чи По­спо­ли­той стре­ми­лись не до­пус­тить уси­ле­ния российских по­зи­ций в бас­сей­не Чёр­но­го мо­ря. В рас­чё­те ук­ло­нить­ся от под­держ­ки тре­бо­ва­ний Рос­сии о пе­ре­да­че ей за­воё­ван­ных тер­ри­то­рий (Азов, ряд не­боль­ших го­ро­дов в ни­зовь­ях Днеп­ра), а так­же Кер­чи они бы­ли го­то­вы за­клю­чить с сул­та­ном се­па­рат­ные до­го­во­ры.

Пред­ста­ви­те­ли Анг­лии и Ни­дер­лан­дов, вы­сту­пав­шие в ро­ли официальных по­сред­ни­ков на Карловицком когрессе, бы­ли за­ин­те­ре­со­ва­ны в ско­рей­шем вы­сво­бо­ж­де­нии сил австрийских Габс­бур­гов для уча­стия в на­зре­вав­шей вой­не за Ис­пан­ское на­след­ст­во и по­то­му под­дер­жи­ва­ли идею се­па­рат­ных со­гла­ше­ний уча­ст­ни­ков кон­грес­са с Ос­ман­ской им­пе­ри­ей. Ру­ко­во­ди­те­лю российской де­ле­га­ции на Карловицком конгрессе П. Б. Воз­ни­цы­ну и российскому ца­рю Пет­ру I в хо­де «Ве­ли­кого по­соль­ст­ва» 1697-1698 годов не уда­лось скло­нить уча­ст­ни­ков «Свя­щен­ной ли­ги» к под­пи­са­нию об­ще­го до­го­во­ра с сул­та­ном.

16.01.1699 года Речь По­спо­ли­та, 26.01.1699 года Свя­щен­ная Римская им­пе­рия и Ве­не­ци­ан­ская рес­пуб­ли­ка за­клю­чи­ли с Ос­ман­ской им­пе­ри­ей от­дель­ные мир­ные до­го­во­ры. Наи­боль­ших вы­год до­би­лись Габс­бур­ги. По до­го­во­ру к ним ото­шли Центральная Венг­рия, Тран­силь­ва­ния, Хор­ва­тия, Бач­ка и поч­ти вся Сла­во­ния. Провинция Те­меш­вар с кре­по­стя­ми, за­хва­чен­ная габс­бург­ской ар­ми­ей, бы­ла воз­вра­ще­на сул­та­ну. До­го­вор пре­ду­смат­ри­вал так­же не­вме­ша­тель­ст­во во внутренние де­ла сто­рон и со­хра­не­ние ми­ра в те­че­ние 25 лет.

К Ре­чи По­спо­ли­той пе­ре­шли по­след­няя часть Пра­во­бе­реж­ной Ук­раи­ны, ос­та­вав­шая­ся под вла­стью Ос­ман­ской импе­рии, и По­до­лия с кре­по­стью Ка­ме­нец; 6 за­ня­тых польскими вой­ска­ми го­ро­дов в Мол­да­вии воз­вра­ща­лись сул­та­ну. Ве­не­ция по­лу­чи­ла Мо­рею, со­хра­ни­ла за со­бой ост­ро­ва Ар­хи­пе­ла­га и 6 кре­по­стей в Дал­ма­ции, быв­шие в её вла­де­нии до вой­ны. Рос­сии уда­лось за­клю­чить с Ос­ман­ской им­пе­ри­ей 24.01.1699 года лишь со­гла­ше­ние о пе­ре­ми­рии сро­ком на 2 го­да, по ко­то­ро­му за Рос­си­ей ос­тал­ся толь­ко Азов. В раз­ви­тие ус­ло­вий пе­ре­ми­рия впо­след­ст­вии был за­клю­чён российско-турецкий Кон­стан­ти­но­поль­ский мир 1700 года.

Карловицкий конгресс за­фик­си­ро­вал пре­кра­ще­ние экс­пан­сии Ос­ман­ской им­пе­рии в Ев­ро­пе. По­зи­ция со­юз­ни­ков по «Свя­щен­ной ли­ге» на Карловицком конгрессе и не­удач­ный ис­ход «Ве­ли­ко­го по­соль­ст­ва» убе­ди­ли Пет­ра I в не­об­хо­ди­мо­сти пер­во­оче­ред­но­го раз­ре­ше­ния бал­тий­ской про­бле­мы.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)