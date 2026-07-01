КАРЛОВИ-ВАРИ
КАРЛОВИ-ВАРИ - город на западе Чехии, административный центр Карловарского края.
Население 50,8 тысяч человек (2008 год). Расположен в долине реки Огрже [бассейн Лабы (Эльбы)] при впадении в неё реки Тепла. Один из наиболее известных бальнеологич. курортов Европы. Центр междунар. туризма. Железно-дорожная станция. Международный аэропорт.
Поселение у минеральных источников, известных своими лечебными свойствами, существовало с XIII века. 14.08.1370 года Карл IV Люксембург предоставил ему городское право и привилегии. Город получил название Карлови-Вари [немецкое название Карлсбад (Karlsbad)]. В 1522 году вышло первое печатное описание горячих источников Карлових-Вар. В 1583 году город пострадал от разрушительного наводнения, в 1604 году полностью уничтожен пожаром. В 1707 году император Иосиф I даровал Карловим-Варам привилегии вольного королевского города. В 1711 и 1712 годах русский император Пётр I посетил Карлови-Вари, что сыграло большую роль в развитии Карлових-Вар как курорта. В 1711 году возведены Мельничные лазни - первая общественная бальнеолечебница в Карлових-Варах. В 1719 году городской совет издал особое уложение, детально регламентировавшее работу курорта. В 1739 году принят новый городской устав «Instructio politica». На рубеже XVIII-XIX веков в Карлових-Варах и его окрестностях возникли первые предприятия по производству керамических и стекольных изделий. В 1819 году в Карлових-Варах прошла конференция министров государств Германского союза 1815-1866 годов, принявшая Карлсбадские соглашения 1819 года. С 1918 года в составе Чехословакии, по Мюнхенскому соглашению 1938 года вошёл в состав Германии. В сентябре 1944 и апреле 1945 годов подвергся разрушительным бомбардировкам англо-американских ВВС. Освобождён американской армией в мае 1945 года. С 1945 года в Чехословакии, с 1993 года в Чехии.
Современный город построен в основном в XVIII-XIX веках и в начале XX века. Доминантой главной площади является барочная церковь Святой Марии Магдалины (1732-1737 годы, архитектор К.И. Динценхофер); здесь же установлен Столб Пресвятой Троицы (Чумной столб, 1716 год). Над термальными источниками возведены колоннады - Рыночная (1883 год, архитекторы Ф. Фельнер и Г. Гельмер), Замковая (1911-1913 годы, архитектор Ф. Оманн; Замковая башня, 1608 год, перестроена в XVIII веке), Гейзеровая (над источником Вржидло, 1969-1875 годы, архитектор Я. Вотруба), Мельничная (1871-1881 годы, архитектор Й. Зитек; украшена скульптурными группами), Садовая (1880-1881 годы, архитекторы Фельнер и Гельмер). Среди других памятников архитектуры - церковь Святого Урбана в романском стиле (2-я половина XIII века), позднеготическая церковь Святого Андрея (1500 год, перестроена в 1841 году), церковь Святого Луки (1877 год, англиканская, в стиле неоготики), русская православная церковь Святых Петра и Павла (1893-1897 годы, архитектор Г. Видерманн, проект Д.В. Ухтомского). Здания Почтового двора (1791 год), «Народные дома» (1901 год; архитекторы Фельнер и Гельмер), Почтамта (1900-1904 годы, архитектор Ф. Сец), Чешского банка (1906 год, архитектор О. Стайнл), Галереи искусств (1912 год), а также дома XVIII - начала 20 веков [«Золотой лебедь», «Чёрный орёл», «У трёх мавров», «Золотой ключ» (ныне галерея В. Гауса), Дом Петра I, «Моцарт», «Штраус» и др.].
К объектам рекреационной инфраструктуры относятся исторические здания - Военного санатория (1855 год, архитектор В. Хагенауэр), «Лазне I», или Императорского санатория (1895 год, архитекторы Ф. Фельнер и Г. Гельмер), «Лазне III» (1866-1867 годы), где размещён главный городской концертный зал, «Лазне IV» (1880) и «Лазне V» (1906 год, архитектор Ф. Дробни); ряд отелей («Гранд отель Пупп», 1781 и 1893 годы; перестроен в 1896-1907 годы, архитекторы Фельнер и Гельмер; «Империаль», 1910-1912 годы; «Централь», 1925 год, и др.). Их единый ансамбль нарушен сооружением санатория «Термаль» (1967-1977 годы), ставшего местом проведения международного кинофестиваля. Парки, смотровые площадки; фуникулёр (1912год). Памятники: Карлу IV Люксембургу (1739 и 1956 годы), святому Бернарду (1706 год), святому Я. Непомуцкому (около 1750 года), И.В. Гёте (1833 год), Ф. Шиллеру (1909 год), Л. ван Бетховену (1929 год), А. Мицкевичу (1947 год), А. Дворжаку (1974 год) и др.
Карловарский музей (1853 год) и его филиал - галерея В. Гауса. Галерея искусств (1953 год; работы чешских мастеров XX века). Музеи: Я. Бехера, стекла «Мозер». Городской театр (1717 год; в новом здании с 1886 года, архитекторы Ф. Фельнер и Г. Гельмер). Концертные залы, в т. ч. зал имени А. Дворжака. Карловарский симфонический оркестр (1835 год). Международный кинофестиваль (1946 год, с 1994 года ежегодно, в июле; главный приз - «Хрустальный глобус»). Ежегодные музыкальные фестивали: классической музыки, фольклорной музыки, бальных танцев, песни имени А. Дворжака, «Дни Бетховена», «Карловарская осень», «Молодая сцена». Среди объектов спортивной инфраструктуры - ипподром (конец XIX века), поля для гольфа (1904 год), площадки для тенниса (1905 год). В 1907, 1911, 1923 и 1929 годах в Карлових-Варах состоялись международные шахматные турниры с участием сильнейших шахматистов мира.
Датой основания курорта принято считать 1358 год, когда Карл IV (его именем назван курорт) построил близ природных минерельных источников охотничий замок. Уже в XVI веке курорт приобрёл европейскую известность благодаря своим минеральным источникам (в т. ч. термальным - 73 °C) углекислых сульфатных натриевых, гидрокарбонатных натриевых и хлоридных натриевых вод, которые используют гл. обр. для питьевого лечения при заболеваниях желудка и кишечника, печени и жёлчных путей, нарушениях обмена веществ. Самый крупный источник - Вржидло («Горячий источник», немецкое - Шпрудель), бьёт фонтаном высотой около 12 м. Из минеральных вод Карлових-Вар получают т. н. карловарскую (карлсбадскую) соль, которую применяют при заболеваниях желудка, кишечника, печени, жёлчных путей и др. Многочисленные ванные здания, курзалы, бюветы, колоннады, отели, пансионаты, виллы и другие курортные учреждения.
Ведущая градообразующая отрасль экономики - предоставление услуг санаторно-курортного профиля. В начале XXI века динамично развивается рекреационная инфраструктура, в первую очередь гостиничный бизнес; свыше 50 отелей (в т. ч. пятизвёздочные «Grand Hotel Pupp», «Savoy Westend», «Carlsbad Plaza», «Livia», «Villa Ahlan») и санаториев. Карлови-Вари - один из ведущих центров производства богемского (чешского) хрусталя из местного кварцевого сырья (предприятия фирмы «Moser», с 1857 года). Город с близлежащими населёнными пунктами (Ходов, Нова-Роле, Даловице) - важнейший в стране центр производства изделий из фарфора (главным образом декоративных) из местного высококачественного каолинового сырья - предприятия компаний «Karlovarsky porcelain», «Hotelovy porcelain», «Starorolsky porcelain». Карлови-Вари и окрестные поселения - крупный центр стекольной промышленности: производство художественного (Карлови-Вари), зеркального (Ходов), оконного (Дольни-Рихнов), тарного (Нове-Седло) стекла. В городе развито производство безалкогольных (розлив минеральной воды) и алкогольных («Карловарская Бехеровка», завод компании «Jan Becher», 1807 год) напитков, кондитерских изделий (в т. ч. карловарские вафли).
В районе Карлових-Вар - добыча бурых углей. Ряд ТЭС (в Тисове, Соколове и др.).
Иллюстрации:
Карлови-Вари. Общий вид курорта.
Карлови-Вари. Центр старого города с мостом через реку Тепла.