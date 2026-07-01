КАРЛОВИ-ВАРИ

КАРЛОВИ-ВАРИ - го­род на за­па­де Че­хии, административный центр Кар­ло­вар­ско­го края.

Население 50,8 тысяч человек (2008 год). Рас­по­ло­жен в до­ли­не реки Ог­рже [бас­сейн Ла­бы (Эль­бы)] при впа­де­нии в неё реки Те­п­ла. Один из наи­бо­лее из­вест­ных баль­нео­логич. ку­рор­тов Ев­ро­пы. Центр ме­ж­ду­нар. ту­риз­ма. Железно-дорожная стан­ция. Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт.

По­се­ле­ние у ми­неральных ис­точ­ни­ков, из­вест­ных свои­ми ле­чеб­ны­ми свой­ст­ва­ми, су­ще­ст­во­ва­ло с XIII века. 14.08.1370 года Карл IV Люк­сембург пре­дос­та­вил ему городское пра­во и при­ви­ле­гии. Го­род по­лу­чил название Карлови-Вари [немецкое название Кар­лс­бад (Karl­sbad)]. В 1522 году вы­шло пер­вое пе­чат­ное опи­са­ние го­ря­чих ис­точ­ни­ков Карлових-Вар. В 1583 году го­род по­стра­дал от раз­ру­шительного на­вод­не­ния, в 1604 году пол­но­стью унич­то­жен по­жа­ром. В 1707 году император Ио­сиф I да­ро­вал Карловим-Варам при­ви­ле­гии воль­но­го ко­ро­лев­ско­го го­ро­да. В 1711 и 1712 годах русский император Пётр I по­се­тил Карлови-Вари, что сыг­ра­ло боль­шую роль в раз­ви­тии Карлових-Вар как ку­рор­та. В 1711 году воз­ве­де­ны Мель­нич­ные лаз­ни - пер­вая об­ще­ст­вен­ная баль­нео­ле­чеб­ни­ца в Карлових-Варах. В 1719 году городской со­вет из­дал осо­бое уло­же­ние, де­таль­но рег­ла­мен­ти­ро­вав­шее ра­бо­ту ку­рор­та. В 1739 году при­нят но­вый городской ус­тав «Instructio politica». На ру­бе­же XVIII-XIX веков в Карлових-Варах и его ок­ре­ст­но­стях воз­ник­ли пер­вые пред­при­ятия по про­изводству ке­ра­мических и сте­коль­ных из­де­лий. В 1819 году в Карлових-Варах про­шла кон­фе­рен­ция ми­ни­ст­ров го­су­дарств Гер­ман­ско­го сою­за 1815-1866 годов, при­няв­шая Кар­лс­бад­ские со­гла­ше­ния 1819 года . С 1918 года в со­ста­ве Че­хо­сло­ва­кии, по Мюн­хен­ско­му со­гла­ше­нию 1938 года во­шёл в со­став Гер­ма­нии. В сентябре 1944 и апреле 1945 годов под­верг­ся раз­ру­шительным бом­бар­ди­ров­кам анг­ло-американских ВВС. Ос­во­бож­дён американской ар­ми­ей в мае 1945 года. С 1945 года в Че­хо­сло­ва­кии, с 1993 года в Че­хии.

Современный го­род по­стро­ен в основном в XVIII-XIX веках и в начале XX века. До­ми­нан­той главной пло­ща­ди яв­ля­ет­ся ба­роч­ная церковь Святой Ма­рии Ма­гда­ли­ны (1732-1737 годы, архитектор К.И. Дин­цен­хо­фер); здесь же ус­та­нов­лен Столб Пре­свя­той Трои­цы (Чум­ной столб, 1716 год). Над тер­маль­ны­ми ис­точ­ни­ка­ми воз­ве­де­ны ко­лон­на­ды - Ры­ноч­ная (1883 год, ар­хи­тек­то­ры Ф. Фель­нер и Г. Гель­мер), Зам­ко­вая (1911-1913 годы, архитектор Ф. Оманн; Зам­ко­вая баш­ня, 1608 год, пе­ре­строе­на в XVIII веке), Гей­зе­ро­вая (над ис­точ­ни­ком Вржид­ло, 1969-1875 годы, архитектор Я. Во­тру­ба), Мель­нич­ная (1871-1881 годы, архитектор Й. Зи­тек; ук­ра­ше­на скульп­тур­ны­ми груп­па­ми), Са­до­вая (1880-1881 годы, ар­хи­тек­то­ры Фель­нер и Гель­мер). Сре­ди других па­мят­ни­ков ар­хи­тек­ту­ры - церковь Святого Ур­ба­на в ро­ман­ском сти­ле (2-я половина XIII века), позд­не­го­тическая церковь Святого Анд­рея (1500 год, пе­ре­строе­на в 1841 году), церковь Святого Лу­ки (1877 год, анг­ли­кан­ская, в сти­ле нео­го­ти­ки), русская пра­во­слав­ная церковь Свя­тых Пет­ра и Пав­ла (1893-1897 годы, архитектор Г. Ви­дер­манн, про­ект Д.В. Ух­том­ско­го). Зда­ния Поч­то­во­го дво­ра (1791 год), «Народные до­ма» (1901 год; ар­хи­тек­то­ры Фель­нер и Гель­мер), Поч­там­та (1900-1904 годы, архитектор Ф. Сец), Чешского бан­ка (1906 год, архитектор О. Стайнл), Га­ле­реи ис­кусств (1912 год), а так­же дома XVIII - начала 20 веков [«Зо­ло­той ле­бедь», «Чёр­ный орёл», «У трёх мав­ров», «Зо­ло­той ключ» (ны­не га­ле­рея В. Гау­са), Дом Пет­ра I, «Мо­царт», «Штра­ус» и др.].

К объ­ек­там рек­реа­ци­он­ной ин­фра­струк­ту­ры от­но­сят­ся ис­то­рические зда­ния - Во­енного са­на­то­рия (1855 год, архитектор В. Ха­ге­нау­эр), «Лаз­не I», или Императорского са­на­то­рия (1895 год, ар­хи­тек­то­ры Ф. Фель­нер и Г. Гель­мер), «Лаз­не III» (1866-1867 годы), где раз­ме­щён главный городской кон­церт­ный зал, «Лаз­не IV» (1880) и «Лаз­не V» (1906 год, архитектор Ф. Дроб­ни); ряд оте­лей («Гранд отель Пупп», 1781 и 1893 годы; пе­ре­стро­ен в 1896-1907 годы, ар­хи­тек­то­ры Фель­нер и Гель­мер; «Им­пе­ри­аль», 1910-1912 годы; «Цен­траль», 1925 год, и др.). Их еди­ный ан­самбль на­ру­шен со­ору­же­ни­ем са­на­то­рия «Тер­маль» (1967-1977 годы), став­ше­го ме­стом про­ве­де­ния меж­ду­народного ки­но­фес­ти­ва­ля. Пар­ки, смот­ро­вые пло­щад­ки; фу­ни­ку­лёр (1912год). Па­мят­ни­ки: Кар­лу IV Люк­сем­бур­гу (1739 и 1956 годы), святому Бер­нар­ду (1706 год), святому Я. Не­по­муц­ко­му (около 1750 года), И.В. Гё­те (1833 год), Ф. Шил­ле­ру (1909 год), Л. ван Бет­хо­ве­ну (1929 год), А. Миц­ке­ви­чу (1947 год), А. Двор­жа­ку (1974 год) и др.

Кар­ло­вар­ский му­зей (1853 год) и его фи­ли­ал - га­ле­рея В. Гау­са. Га­ле­рея ис­кусств (1953 год; ра­бо­ты чешских мас­те­ров XX века). Му­зеи: Я. Бехе­ра, стек­ла «Мо­зер». Городской те­атр (1717 год; в но­вом зда­нии с 1886 года, ар­хи­тек­то­ры Ф. Фель­нер и Г. Гель­мер). Кон­церт­ные за­лы, в т. ч. зал имени А. Двор­жа­ка. Кар­ло­вар­ский сим­фо­нический ор­кестр (1835 год). Ме­ж­ду­народный ки­но­фес­ти­валь (1946 год, с 1994 года еже­год­но, в ию­ле; главный приз - «Хру­сталь­ный гло­бус»). Еже­год­ные музыкальные фес­ти­ва­ли: клас­сической му­зы­ки, фольк­лор­ной му­зы­ки, баль­ных тан­цев, пес­ни имени А. Двор­жа­ка, «Дни Бет­хо­ве­на», «Кар­ло­вар­ская осень», «Мо­ло­дая сце­на». Сре­ди объ­ек­тов спор­тив­ной ин­фра­струк­ту­ры - ип­по­дром (конец XIX века), по­ля для голь­фа (1904 год), пло­щад­ки для тен­ни­са (1905 год). В 1907, 1911, 1923 и 1929 годах в Карлових-Варах со­стоя­лись ме­ж­дународные шах­мат­ные тур­ни­ры с уча­сти­ем силь­ней­ших шах­ма­ти­стов ми­ра.

Да­той ос­но­ва­ния ку­рор­та при­ня­то счи­тать 1358 год, ко­гда Карл IV (его име­нем на­зван ку­рорт) по­стро­ил близ при­род­ных ми­нерельных ис­точ­ни­ков охот­ни­чий за­мок. Уже в XVI веке ку­рорт при­об­рёл ев­ропейскую из­вест­ность бла­го­да­ря сво­им ми­неральным ис­точ­ни­кам (в т. ч. тер­маль­ным - 73 °C) уг­ле­кис­лых суль­фат­ных на­трие­вых, гид­ро­кар­бо­нат­ных на­трие­вых и хло­рид­ных на­трие­вых вод, ко­то­рые ис­поль­зу­ют гл. обр. для пить­е­во­го ле­че­ния при за­бо­лева­ни­ях же­луд­ка и ки­шеч­ни­ка, пе­че­ни и жёлч­ных пу­тей, на­ру­ше­ни­ях об­ме­на ве­ществ. Са­мый круп­ный ис­точ­ник - Вржид­ло («Го­ря­чий ис­точ­ник», немецкое - Шпру­дель), бьёт фон­та­ном высотой около 12 м. Из ми­неральных вод Карлових-Вар по­лу­ча­ют т. н. кар­ло­вар­скую (кар­лс­бад­скую) соль, ко­то­рую при­ме­ня­ют при за­бо­ле­ва­ни­ях же­луд­ка, ки­шеч­ни­ка, пе­че­ни, жёлч­ных пу­тей и др. Мно­го­численные ван­ные зда­ния, кур­за­лы, бю­ве­ты, ко­лон­на­ды, оте­ли, пан­сио­на­ты, вил­лы и другие ку­рорт­ные уч­ре­ж­де­ния.

Ве­ду­щая гра­до­об­ра­зую­щая от­расль эко­но­ми­ки - пре­дос­тав­ле­ние ус­луг са­на­тор­но-ку­рорт­но­го про­фи­ля. В начале XXI века ди­на­мич­но раз­ви­ва­ет­ся рек­реа­ци­он­ная ин­фра­струк­ту­ра, в пер­вую оче­редь гос­ти­нич­ный биз­нес; свыше 50 оте­лей (в т. ч. пя­ти­звёз­доч­ные «Grand Hotel Pupp», «Sa­voy Westend», «Carlsbad Pla­za», «Li­via», «Villa Ahlan») и са­на­то­ри­ев. Карлови-Вари - один из ве­ду­щих цен­тров про­изводства бо­гем­ско­го (чеш­ско­го) хру­ста­ля из ме­ст­но­го квар­це­во­го сы­рья (пред­при­ятия фир­мы «Moser», с 1857 года). Го­род с близ­ле­жа­щи­ми на­се­лён­ны­ми пунк­та­ми (Хо­дов, Но­ва-Ро­ле, Да­ло­ви­це) - важ­ней­ший в стра­не центр про­изводства из­де­лий из фар­фо­ра (главным образом де­ко­ра­тив­ных) из мест­но­го вы­со­ко­ка­че­ст­вен­но­го као­ли­но­во­го сы­рья - пред­при­ятия ком­па­ний «Kar­lo­varsky por­celain», «Hotelovy porcelain», «Sta­rorolsky porcelain». Карлови-Вари и ок­ре­ст­ные по­се­ле­ния - круп­ный центр сте­коль­ной промышленности: про­изводство ху­до­же­ст­вен­но­го (Карлови-Вари), зер­каль­но­го (Хо­дов), окон­но­го (Доль­ни-Рих­нов), тар­но­го (Но­ве-Сед­ло) стек­ла. В го­ро­де раз­ви­то про­изводство без­ал­ко­голь­ных (роз­лив ми­неральной во­ды) и ал­ко­голь­ных («Кар­ло­вар­ская Бехе­ров­ка», за­вод ком­па­нии «Jan Becher», 1807 год) на­пит­ков, кон­ди­тер­ских из­де­лий (в т. ч. кар­ло­вар­ские ваф­ли).

В рай­оне Карлових-Вар - до­бы­ча бу­рых уг­лей. Ряд ТЭС (в Ти­со­ве, Со­ко­ло­ве и др.).

Иллюстрации:

Кар­ло­ви-Ва­ри. Об­щий вид ку­рор­та.

Кар­ло­ви-Ва­ри. Центр ста­ро­го го­ро­да с мо­стом че­рез ре­ку Теп­ла.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)