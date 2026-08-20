КАРЛОВАЦКИЙ РАСКОЛ

Предыстория конфликта

После революции 1917 г. и начала Гражданской войны многие епархии бывшей Российской империи оказались отрезанными от высшего церковного руководства, располагавшегося в Москве. Для решения актуальных церковных вопросов на территории епархий, которые находились под контролем армий Деникина , в 1919 г. в г. Ставрополь был созван Юго-Восточный Русский Церковный Собор. На заседании собора было сформировано Временное высшее церковное управление на Юго-Востоке России (ВВЦУ ЮВР), которое приняло на себя всю полноту церковной власти.

В ноябре 1920 г. ВВЦУ ЮВР заявило, что все зарубежные приходы будут находиться в его распоряжении вплоть «до установления связи со Святейшим Патриархом Московским». На заседании ВВЦУ ЮВР в Константинополе, группа архиереев во главе с митрополитом Антонием (Храповицким) приняли решение обратиться к Константинопольской Патриархии по вопросу вхождения с ней в каноническое общение. В декабре 1920 г. эта просьба была удовлетворена, русские православные иерархи и миряне, оказавшиеся после Гражданской войны за рубежом, получили право на организацию церковной жизни под контролем Константинополя, а ВВЦУ ЮВР было преобразовано в Высшее Русское Церковное Управление за границей (ВРЦУЗ).

В 1921 г. ВРЦУЗ получило предложение от сербского Патриарха Димитрия (Павловича) избрать местом своего пребывания Сербию (г. Сремски Карловцы), что и было сделано. В том же году митрополит Антоний (Храповицкий) обращается к Патриарху Московскому и всея Руси Тихону (Белавину) с предложением учредить Высшее Управление Российской Церковью за границей, объединяющее все зарубежные русские приходы и епархии, но с расширенными полномочиями. Однако Патриарх Тихон отклонил это предложение.

8-20 ноября 1921 г. в Сремских Карловцах состоялся Всезаграничный Русский Церковный Собор. На нем был одобрен целый ряд документов: «Наказ Собору», «Обращение к воинам русской армии», «Послание чадам Русской Православной Церкви, в рассеянии и изгнании сущим» и др. Кроме того, на соборе звучали призывы к мировому сообществу не допускать советских представителей на Генуэзскую мирную конференцию и о восстановлении монархии. При этом Собор официально признавал над собой власть Патриарха Тихона. На Соборе было образовано Высшее русское церковное управление за границей (ВРЦУЗ) под председательством митрополита Антония (Храповицкого).

В мае 1922 г. в Москве был обнародован указ Патриарха Тихона, согласно которому ВРЦУЗ упразднялось, а решения карловацкого Собора признавались идущими вразрез с официальной позицией Русской Православной Церкви. Формально карловацкие иерархи подчинились этому решению, распустив ВРЦУЗ, но при этом в качестве своего исполнительного органа образовали свой Архиерейский Синод Русской Православной Церкви Заграницей (РПЦЗ). Противоречия между назначенными Патриархом Тихоном управляющими зарубежными приходами митрополитами Евлогием (Георгиевским) и Платоном (Рождественским) и Синодом, расходившимися во взглядах на церковное управление за границей и боровшихся за первенство в этом управлении, нарастали в течение нескольких последующих лет. Кульминацией этого противостояния стало послание («Декларация») Патриаршего Местоблюстителя митрополита Сергия 1927 г. о лояльности Советской власти. В сентябре 1927 г. Архиерейский Собор РПЦЗ, постановил прекратить отношения с «московской церковной властью». Разрыв между Русской Православной Церковью и РПЦЗ просуществовал вплоть до 2007 г., когда был принят Акт о каноническом общении.