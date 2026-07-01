КАРЛОВ ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ

Советский и российский этнолог. Доктор исторических наук (1992), профессор кафедры этнологии исторического факультета МГУ (1993), заслуженный профессор Московского университета (2010).

Родился 5 февраля 1945 года. В 1967 году окончил исторический факультет МГУ. В 1970 году под руководством профессора Л.П. Лашука защитил кандидатскую диссертацию на тему «Хозяйственный уклад и социальная структура эвенков Енисейско-Ленского междуречья в XVII – начале XX вв.». С 1971 года работает на историческом факультете МГУ: с 1971 по 1981 год – младший научный сотрудник лаборатории истории русских городов, с 1981-1983 год – старший научный сотрудник лаборатории истории советского народа. В 1983-1992 годах – старший научный сотрудник кафедры этнологии исторического факультета МГУ. В 1992 году защитил докторскую диссертацию на тему «Стадиальные закономерности и локально-исторические особенности этнокультурных процессов народов СССР в XIX-XX вв.». В 1992-1993 годах доцент, затем профессор кафедры этнологии исторического факультета МГУ. Руководитель проекта «Судьба кочевых обществ в индустриальном и постиндустриальном мире».

Автор свыше 70 научных публикаций. Подготовил 13 кандидатов наук. В область научных интересов входят этнография Сибири нормативно-ценностные системы народов Евразии и историческая динамика их изменений, методология исследования этнокультурных процессов в северо-восточной Евразии в новое и новейшее время, историческое сознание этносов и проблемы исследования этнической и национальной идентификации в современности, история развития этнологических знаний и этно-национальной рефлексии в России.

Сочинения:

Книги:

Эвенки в 17 – начале 20 в. Хозяйство и социальная структура. — Москва, 1982.

Введение в этнографию народов СССР. Стадиальные закономерности и локально-исторические особенности этнокультурных процессов 19 – 20 вв. Уч. пособие. Ч.1. — Москва, 1990.

Введение в этнографию народов СССР. Стадиальные закономерности и локально-исторические особенности этнокультурных процессов 19 – 20 вв. Ч.2. 1920 – 1980-е гг. — Москва, 1992.

Этнокультурные процессы новейшего времени. — Координационно-методический центр прикладной этнографии ИЭА РАН Москва, 1995.

Россия и русский народ в конце ХХ века. Опросный лист по программе Этноисторическое сознание русских в конце ХХ века. — Координационно-методический центр ИЭА РАН Москва, 1998. (В соавторстве с С.С. Савоскулом.)

Этноисторическое сознание русских в конце ХХ века. Анкета эксперта. — Москва, 1999. (В соавторстве с С.С. Савоскулом.)

Народы северо-восточной Евразии в XIX и XX вв: Монография. Электронный вариант – приложение к изданию Народы России. Атлас культур и религий. — КДУ Москва, 2009. — С. 476.

Статьи в сборниках:

О факторах экономического и политического развития русского города в эпоху средневековья // Русский город. — Т. 1. — МГУ им. М.В. Ломоносова Москва, 1976.

К вопросу о понятии феодального города и его типов в отечественной историографии // Русский город. — Москва, 1980.

О воздействии особенностей социализации и среды непосредственного общения на интернациональные ориентации личности // Актуальные проблемы патриотического и интернационального воспитания молодежи. — Москва, 1987.

Советская историография об общинных институтах и обычном праве народов Сибири // Историография этнографического изучения народов СССР и зарубежных стран. — Москва, 1989.

Народы России в эпоху модернизации // Народы России. Атлас культур и религий. 2-е издание, исправленное и дополненное. — Дизайн. Информация. Картография. Феория Москва, 2009.

Умение видеть, слышать и слушать // Владимир Константинович Семибратов: культуролог, историк, библиофил. Библиографический указатель. — Киров, 2010.

Этнокультурное воспроизводство народов Сибири в доиндустриальный, индустриальный и постиндустриальный периоды: типологические особенности и перспективы // Сибирский сборник – 3. Народы Евразии в составе двух империй: Российской и Монгольской. — Кунсткамера СПб, 2011. — С. 80–89.

Категории этнос и нация в современном научном дискурсе // В царстве Клио. Российско-германский сборник статей по историческим дисциплинам. Вып.2, ч.2. — М.-Берлин, 2011. — С. 10–23.

Мелкотоварное производство у народов Средней Азии как феномен советской эпохи // Востоковедческие исследования на постсоветском пространстве. Сборник научных статей памяти профессора Сергея Петровича Полякова / Под ред. О. Е. Казьмина. — Издательство Московского университета Москва, 2014. — С. 178–185.

Статьи в журналах:

Эвенки. Исторический очерк // Вопросы истории. — 1970. — № 8.

Социальная и этническая структура енисейских эвенков в 17-18 вв // Советская этнография. — 1971. — Т. 1.

Народности Севера Сибири: особенности воспроизводства и альтернативность развития // Советская этнография. — 1991. — № 5.

Этнонациональная рефлексияи предмет этнологии (к проблеме самосознания науки) // Этнографическое обозрение. — 2000. — № 4.

Заметки на мосту между прошлым и будущим, или историческое сознание этноса как феномен и предмет изучения // Этнографическое обозрение. — 2004. — № 2.

Этносы и адаптация в среде обитания // Вестник Московского университета. Серия 8: История. — 2007. — № 2.

Устойчивость, изменчивость и этнокультурное воспроизводство в эпохи модерна и постмодерна // Этнографическое обозрение. — 2012. — № 2. — С. 44–50.

Этносы и этнокультурные процессы в эпоху глобализации // Вестник антропологии. Научный альманах. Институт этнологии и антропологии РАН. — 2014. — № 2. — С. 6–14.

Несколько замечаний о положении этносов и этнического и проблемах их исследования в условиях глобализации // Вестник антропологии. Научный альманах. Институт этнологии и антропологии РАН. — 2014. — № 2. — С. 29–33.