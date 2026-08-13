КАРЛОВ УНИВЕРСИТЕТ
КАРЛОВ УНИВЕРСИТЕТ - старейший славянский университет, первый университет в Центральной Европе.
Основан в 1348 году в Праге королём Чехии Карлом I (с 1355 императором Священной Римской империи Карл IV Люксембург). Открытие Карлова уиверситета подтверждено буллой папы Римского Климента VI. Первоначально университет включал 4 факультета: философский (свободных искусств), юридический, медицинский и теологический (богословский); преподавание велось на латыни. Созданный по образцу Болонского университета и Сорбонны, Карлов уиверситет на протяжении столетий был центром просвещения и культуры. Международный характер Карлова уиверситета подчёркивался равноправным положением в нём представителей разных стран - преподавателей и студентов, которые образовывали чешскую, польскую, саксонскую и баварскую «нации». В период Гуситского движения в 1-й половине XV века Карлов уиверситет превратился в центр национально-освободительной и антикатолической борьбы. В университете сформировалась научная оппозиция, лидером которой стал Ян Гус (ректор университета в 1402-1403 и в 1409-1410 годах). При его непосредственном участии в 1409 году король Вацлав IV издал Кутногорский эдикт, обеспечивший преобладание в университете «чешской нации». После поражения сторонников Яна Гуса были закрыты все факультеты Карлова уиверситета, кроме философского. Контроль над университетом получили иезуиты, которые в разрушенном монастыре Святого Клементия основали новое учебное заведение - коллегиум Клементинум. В 1654 году по указу короля Фердинанда III Клементинум и философский факультет Карлова уиверситета были объединены; новое учебное заведение стало называться (до 1918 года) Карло-Фердинандов университет. Преподавание велось на немецком языке; чешский стал официальным языком университета лишь в 1882 году, когда он был разделён на Немецкий и Чешский университеты. В 1939 году деятельность Чешского университета была приостановлена, Немецкий университет примкнул к союзу университетов рейха. В 1945 году указом президента Э. Бенеша Немецкий университет в Праге был закрыт, Чешский университет был восстановлен как единственный в Чехии - Карлов университет.
В Карловом уиверситете в разное время учились и преподавали физиолог Я.Э. Пуркине, математик и теолог Б. Больцано, президенты Т. Масарик и Э. Бенеш, химик Я. Гейровский, богослов Г.В. Флоровский, писатель К. Чапек, языковед В. Матезиус, историки Г.В. Вернадский, Д. Рапант. В Немецком университете работал физик А. Эйнштейн, учился писатель Ф. Кафка.
В составе Карлова уиверситета (2008 год): 17 факультетов, в т. ч. 3 теологических (католический, евангелистский, гуситский), 6 медицинских; несколько институтов и научных центров, библиотека. Свыше 42 тысяч студентов.
Иллюстрация:
Карлов университет в Праге. Философский факультет.