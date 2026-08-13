КАРЛОВ УНИВЕРСИТЕТ

КАРЛОВ УНИВЕРСИТЕТ - ста­рей­ший сла­вян­ский уни­вер­си­тет, пер­вый уни­вер­си­тет в Центральной Ев­ро­пе.

Ос­но­ван в 1348 году в Пра­ге ко­ро­лём Че­хии Кар­лом I (с 1355 императором Свя­щен­ной Римской им­пе­рии Карл IV Люк­сем­бург). От­кры­тие Карлова уиверситета под­твер­жде­но бул­лой па­пы Рим­ско­го Кли­мен­та VI. Пер­во­на­чаль­но университет вклю­чал 4 фа­куль­те­та: фи­ло­соф­ский (сво­бод­ных ис­кусств), юри­дический, медицинский и тео­ло­ги­че­ский (бо­го­слов­ский); пре­по­да­ва­ние ве­лось на ла­ты­ни. Соз­дан­ный по об­раз­цу Бо­лон­ско­го уни­вер­си­те­та и Сор­бон­ны, Карлов уиверситет на про­тя­же­нии сто­ле­тий был цен­тром про­све­ще­ния и куль­ту­ры. Ме­ж­ду­народный ха­рак­тер Карлова уиверситета под­чёр­ки­вал­ся рав­но­прав­ным по­ло­же­ни­ем в нём пред­ста­ви­те­лей раз­ных стран - пре­по­да­ва­те­лей и сту­ден­тов, ко­то­рые об­ра­зо­вы­ва­ли чешскую, польскую, сак­сон­скую и ба­вар­скую «на­ции». В пе­ри­од Гу­сит­ско­го дви­же­ния в 1-й половине XV века Карлов уиверситет пре­вра­тил­ся в центр национально-ос­во­бо­дительной и ан­ти­ка­то­лической борь­бы. В университете сфор­ми­ро­ва­лась на­учная оп­по­зи­ция, ли­де­ром ко­то­рой стал Ян Гус (рек­тор университета в 1402-1403 и в 1409-1410 годах). При его не­по­средственном уча­стии в 1409 году ко­роль Вац­лав IV из­дал Кут­но­гор­ский эдикт, обес­пе­чив­ший пре­об­ла­да­ние в университете «чеш­ской нации». По­сле по­ра­же­ния сто­рон­ни­ков Яна Гу­са бы­ли за­кры­ты все фа­куль­те­ты Карлова уиверситета, кро­ме фи­ло­соф­ско­го. Кон­троль над университетом по­лу­чи­ли ие­зуи­ты, ко­то­рые в раз­ру­шен­ном монастыре Святого Кле­мен­тия ос­но­ва­ли но­вое учеб­ное за­ве­де­ние - кол­ле­ги­ум Кле­мен­ти­нум. В 1654 году по ука­зу ко­ро­ля Фер­ди­нан­да III Кле­мен­ти­нум и фи­лософский факультет Карлова уиверситета бы­ли объ­е­ди­не­ны; но­вое учеб­ное за­ве­де­ние ста­ло на­зы­вать­ся (до 1918 года) Кар­ло-Фер­ди­нан­дов университет. Пре­по­да­ва­ние ве­лось на немецком языке; чеш­ский стал официальным язы­ком университета лишь в 1882 году, ко­гда он был раз­де­лён на Не­мец­кий и Чеш­ский университеты. В 1939 году дея­тель­ность Чеш­ско­го университета бы­ла при­ос­та­нов­ле­на, Не­мец­кий университет при­мк­нул к сою­зу уни­вер­си­те­тов рей­ха. В 1945 году ука­зом пре­зи­ден­та Э. Бе­не­ша Не­мец­кий университет в Пра­ге был за­крыт, Чеш­ский университет был вос­ста­нов­лен как един­ст­вен­ный в Че­хии - Кар­лов уни­вер­си­тет.

В Карловом уиверситете в раз­ное вре­мя учи­лись и пре­по­да­ва­ли фи­зио­лог Я.Э. Пур­ки­не, ма­те­ма­тик и тео­лог Б. Боль­ца­но, пре­зи­ден­ты Т. Ма­са­рик и Э. Бе­неш, хи­мик Я. Гей­ров­ский, бо­го­слов Г.В. Фло­ров­ский, пи­са­тель К. Ча­пек, язы­ко­вед В. Ма­те­зи­ус, ис­то­ри­ки Г.В. Вер­над­ский, Д. Ра­пант. В Не­мец­ком университете ра­бо­тал фи­зик А. Эйн­штейн, учил­ся пи­са­тель Ф. Каф­ка.

В со­ста­ве Карлова уиверситета (2008 год): 17 фа­куль­те­тов, в т. ч. 3 тео­ло­ги­че­ских (ка­то­ли­че­ский, еван­ге­ли­ст­ский, гу­сит­ский), 6 ме­ди­цин­ских; несколько ин­сти­ту­тов и на­учных цен­тров, биб­лио­те­ка. Свыше 42 тысяч сту­ден­тов.

Иллюстрация:

Кар­лов уни­вер­си­тет в Пра­ге. Фи­ло­соф­ский фа­куль­тет.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)