КАРЛОС (ДОН КАРЛОС СТАРШИЙ)

Карлос (дон Карлос Старший, Бурбон Карлос Мария Исидро, исп. Don Carlos Mayor) (29.03.1788, Аранхуэс — 10.03.1855, Триест) — испанский инфант, сын Карла IV , младший брат Фердинанда VII, претендент на испанский престол.

Был женат на дочери португальского короля Жоана VI Марии Франсишке де Браганса, в браке родилось трое сыновей. Овдовел в 1834, повторно женился на старшей сестре своей первой жены, Марии Терезе Португальской, брак был бездетным.

В начале мая 1808, в самом начале Испанской революции 1808—1814 (см. Испанские революции XIX в. ) в Байонне вслед за своими отцом и братом отрекся от прав на испанский престол. В марте 1830 король Фердинанд VII обнародовал Прагматическую санкцию, разрешавшую наследование короны по женской линии, принятую и сохранявшуюся в тайне с 1789. К. не признал нового порядка престолонаследия и потребовал восстановления своих прав как наследника престола.

После смерти Фердинанда VII в 1833 и объявления королевой его малолетней дочери Изабеллы II , К. провозгласил себя королем Испании под именем Карла V и призвал своих сторонников (которых стали называть карлистами) к борьбе за восстановление своих прав на престол. Началась Первая Карлистская война 1833—1839 (см. Карлистские войны ). В августе 1839 по договору, подписанному в Оньяте и обнародованному в Вергаре, военные действия были прекращены, однако последние отряды карлистов продолжали борьбу до конца июля 1840. Условиями мира стала амнистия участникам противоборства, в т. ч. включение в королевские войска офицеров из числа карлистов. Командующий королевской армией генерал Б. Эспартеро дал обязательство поставить на обсуждение в кортесах вопрос о сохранении фуэрос (местных привилегий) Страны Басков и Наварры. К. поддерживали «обиженные» и «недовольные» ультрароялисты, к которым принадлежали представители земельной аристократии, высшее духовенство, военные. Они требовали восстановления единства государства и церкви, сохранения абсолютной монархии, очищения страны от либералов, восстановления фуэрос провинций. Карлистов поддерживало сельское население и жители небольших городов Испании.

В сентябре 1839 К. покинул Испанию, поселился во французском городе Бурж, где в 1844 отрекся от прав на престол в пользу своего старшего сына Карлоса Луиса. C 1847 жил в Женеве и Триесте под именем графа Молины.

Кавалер ордена Золотого руна, ордена Святого Михаила, ордена Святого Андрея Первозванного.

Лит.: Moral Roncal A. M. Carlos V de Borbón (1788—1855). Madrid, 1999; Seco Serrano C. Don Carlos y el carlismo // Tríptico Carlista. Barcelona, 1973.