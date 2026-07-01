КАРЛОС ДОН
КАРЛОС ДОН - старший сын короля Испании Филиппа II и его первой жены Марии Португальской (1527-1545 годы), наследный принц.
Страдал физической и душевной болезнями, причиной которых, вероятно, были близкородственные династические браки его предков. Рос вдали от отца, не пользуясь его расположением. Стремясь получить в управление Нидерланды, интриговал против Филиппа II. По приказу последнего в 1568 году был заключён в тюрьму, где через полгода умер; по одной из версий, был подвергнут тайному суду. Враги Филиппа II обвинили его в причастности к смерти Карлоса (якобы из ревности к третьей жене - Изабелле Валуа, а также по политическим мотивам). Эти обвинения использовались врагами Испании для создания негативного представления о ней в Европе. Впоследствии образ Карлоса был идеализирован, он представал в качестве романтического героя, мученика, принесённого в жертву во имя интересов государства (произведения В. Альфьери, Ф. Шиллера и Дж. Верди).