КАРЛОС ДОН

КАРЛОС ДОН - стар­ший сын ко­ро­ля Ис­па­нии Фи­лип­па II и его пер­вой же­ны Ма­рии Пор­ту­галь­ской (1527-1545 годы), на­след­ный принц.

Стра­дал фи­зической и ду­шев­ной бо­лез­ня­ми, при­чи­ной ко­то­рых, ве­ро­ят­но, бы­ли близ­ко­род­ст­вен­ные ди­на­стические бра­ки его пред­ков. Рос вда­ли от от­ца, не поль­зу­ясь его рас­по­ло­же­ни­ем. Стре­мясь по­лу­чить в управ­ле­ние Ни­дер­лан­ды, ин­три­го­вал про­тив Фи­лип­па II. По при­казу по­след­не­го в 1568 году был за­клю­чён в тюрь­му, где че­рез пол­го­да умер; по од­ной из вер­сий, был под­верг­нут тай­но­му су­ду. Вра­ги Фи­лип­па II об­ви­ни­ли его в при­ча­ст­но­сти к смер­ти Карлоса (яко­бы из рев­но­сти к треть­ей же­не - Иза­бел­ле Ва­луа, а так­же по по­ли­тическим мо­ти­вам). Эти об­ви­не­ния ис­поль­зо­ва­лись вра­га­ми Ис­па­нии для соз­да­ния не­га­тив­но­го пред­став­ле­ния о ней в Ев­ро­пе. Впо­след­ст­вии об­раз Карлоса был идеа­ли­зи­ро­ван, он пред­ста­вал в ка­че­ст­ве ро­ман­тического ге­роя, му­че­ни­ка, при­не­сён­но­го в жерт­ву во имя ин­те­ре­сов го­су­дар­ст­ва (про­из­ве­де­ния В. Аль­фье­ри, Ф. Шил­ле­ра и Дж. Вер­ди).