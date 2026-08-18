КАРЛОС АВСТРИЙСКИЙ, ДОН КАРЛОС (Carlos de Austria)

Наследник испанского престола, сын короля Испании Филиппа II и его первой жены Марии Португальской.

Родился в одной из королевских резиденций в Вальядолиде. Его мать умерла через несколько дней после тяжелых родов. Дон Карлос с детства отличался слабым здоровьем, и предполагается, что причиной этому стали генетические отклонения, связанные с брачной политикой его предков (прабабушки Карлоса по отцовской и материнской линиям были родными сестрами, и т.д.).

Первые годы своей жизни Карлос рос без внимания отца, так как Филипп находился за пределами Испании в 1548 – 1551 гг. В детстве принц перенес тяжелое заболевание, оставившее его хромым. В конце 1550-х гг. был помолвлен с дочерью французского короля Генриха II Елизаветой де Валуа. Однако в 1559 году его отец Филипп разорвал помолвку и сам женился на французской принцессе. Постепенно отношения между отцом и сыном становились все более напряженными.

Несмотря на стремительно ухудшавшееся состояние здоровья (как физическое, так и психическое), в 1560 году Карлос был избран наследником Кастильского престола. В 1564 г. был назначен членом Государственного Совета, но эта должность не позволила ему реально принять участие в управлении страной.

Конфликт с королем усугублялся тем, что еще в 1559 году Филипп обещал сыну передать правление над Нидерландами, но из-за обострившейся там обстановки не сдержал своего слова. В Нидерланды для стабилизации обстановки был отправлен герцог Альба .

По всей видимости, конфликт с отцом подтолкнул дона Карлоса к контактам с представителями испанской дворянской оппозиции. Громкий скандал вызвало нападение Карлоса на герцога Альбу.

В 1568 г. Карлос решился бежать в Нидерланды, однако Филипп II узнал об этом и принял решение заключить своего сына под стражу. При дворе тщательно скрывались подробности конфликта между отцом и сыном, что породило большое количество слухов.

В результате, когда 28 июля 1568 года принц умер, многие посчитали короля Испании причастным к организации его убийства. Большинство современных исследователей полагают, что принц умер естественной смертью от истощения и болезней.

Иллюстрация:

Портрет работы Алонсо Санчеса Коэльо, музей Прадо, Мадрид. 1550-е гг.