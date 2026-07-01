КАРЛИСТСКИЕ ВОЙНЫ

КАРЛИСТСКИЕ ВОЙНЫ - гражданские вой­ны в Ис­па­нии в 1833-1840, 1846-1848, 1872-1876 годах.

Бы­ли ини­ции­ро­ва­ны кон­сер­ва­тив­ны­ми си­ла­ми испанского об­ще­ст­ва (смотрите Кар­ли­сты ), под­дер­жав­ши­ми при­тя­за­ния на испанский пре­стол дя­ди ко­ро­ле­вы Иза­бел­лы II - до­на Кар­ло­са Стар­ше­го (1788-1855 годы) и его по­том­ков; тес­но свя­за­ны с Ис­пан­ски­ми ре­во­лю­ция­ми XIX века. Бое­вые дей­ст­вия в хо­де Карлистских войн ве­лись в основном на тер­ри­то­рии Стра­ны Бас­ков, На­вар­ры и на восточном по­бе­ре­жье Сре­ди­зем­но­го мо­ря. Са­мой про­дол­жи­тель­ной и жес­то­кой (унес­ла жиз­ни 300 тысяч человек) бы­ла пер­вая Карлистская война (10.10.1833-06.08.1840 годов). Си­ла­ми кар­ли­стов ко­ман­до­вал генерал Т. де Су­ма­ла­кар­ре­ги, по­сле его ги­бе­ли в 1835 году - ген. Р.И. Ма­ро­то, ар­ми­ей Иза­бел­лы II - генерал Б. Эс­пар­те­ро. Кар­ли­сты три­ж­ды без­ре­зуль­тат­но оса­ж­да­ли Биль­бао (июнь 1835 года, октябрь и но­ябрь 1836 года), в 1837 году пред­при­ня­ли не­удач­ную по­пыт­ку ов­ла­деть Мад­ри­дом . Вой­на фак­ти­че­ски за­вер­ши­лась 31.08.1839 года в городе Вер­га­ра (до 1840 года со­про­тив­ле­ние си­лам Иза­бел­лы II про­дол­жа­ли ока­зы­вать лишь отдельные пар­ти­зан­ские от­ря­ды). Генерал Ма­ро­то сло­жил ору­жие в об­мен на обе­ща­ние со­блю­дать ста­рин­ные воль­но­сти и вклю­чить в ко­ро­лев­ские вой­ска офи­це­ров и ге­не­ра­лов из чис­ла кар­ли­стов. Вто­рая Карлистская война на­ча­лась по­сле то­го, как в 1846 году сын до­на Кар­ло­са - Кар­лос, граф Мон­те­мо­лин (1818-1861 годы), объ­я­вил се­бя испанским ко­ро­лём под име­нем Кар­ло­са VI и при­звал сво­их сто­рон­ни­ков к ору­жию. За­вер­ши­лась вес­ной 1848 года пол­ным раз­гро­мом кар­ли­стов. Тре­тью Карлистскую войну раз­вя­зал в мае 1872 года внук до­на Кар­ло­са Стар­ше­го - дон Кар­лос Млад­ший (Кар­лос VII; 1848-1909 годы). Пер­во­на­чаль­но кар­ли­стам уда­лось за­хва­тить зна­чительную тер­ри­то­рии в Стра­не Бас­ков, На­вар­ре и Ка­та­ло­нии; к концу 1874 года их вой­ско на­счи­ты­ва­ло около 80 тысяч человек. Од­на­ко про­воз­гла­ше­ние 29.12.1874 года ко­ро­лём Ис­па­нии Аль­фон­со XII Уми­ро­тво­ри­те­ля пре­до­пре­де­ли­ло по­ра­же­ние кар­ли­стов. В феврале1876 года дон Кар­лос Млад­ший бе­жал во Фран­цию. В ре­зуль­та­те Карлистской войны бы­ли от­ме­не­ны воль­но­сти ба­ск­ских и ка­та­лон­ских про­вин­ций; за­мет­но ок­ре­п­ли по­зи­ции ли­бе­раль­ной бур­жуа­зии и дво­рян­ст­ва, су­мев­ших до­бить­ся про­ве­де­ния ря­да со­ци­аль­но-эко­но­мических пре­об­ра­зо­ва­ний.

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