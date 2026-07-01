КАРЛИСТСКИЕ ВОЙНЫ
КАРЛИСТСКИЕ ВОЙНЫ - гражданские войны в Испании в 1833-1840, 1846-1848, 1872-1876 годах.
Были инициированы консервативными силами испанского общества (смотрите Карлисты), поддержавшими притязания на испанский престол дяди королевы Изабеллы II - дона Карлоса Старшего (1788-1855 годы) и его потомков; тесно связаны с Испанскими революциями XIX века. Боевые действия в ходе Карлистских войн велись в основном на территории Страны Басков, Наварры и на восточном побережье Средиземного моря. Самой продолжительной и жестокой (унесла жизни 300 тысяч человек) была первая Карлистская война (10.10.1833-06.08.1840 годов). Силами карлистов командовал генерал Т. де Сумалакарреги, после его гибели в 1835 году - ген. Р.И. Марото, армией Изабеллы II - генерал Б. Эспартеро. Карлисты трижды безрезультатно осаждали Бильбао (июнь 1835 года, октябрь и ноябрь 1836 года), в 1837 году предприняли неудачную попытку овладеть Мадридом. Война фактически завершилась 31.08.1839 года в городе Вергара (до 1840 года сопротивление силам Изабеллы II продолжали оказывать лишь отдельные партизанские отряды). Генерал Марото сложил оружие в обмен на обещание соблюдать старинные вольности и включить в королевские войска офицеров и генералов из числа карлистов. Вторая Карлистская война началась после того, как в 1846 году сын дона Карлоса - Карлос, граф Монтемолин (1818-1861 годы), объявил себя испанским королём под именем Карлоса VI и призвал своих сторонников к оружию. Завершилась весной 1848 года полным разгромом карлистов. Третью Карлистскую войну развязал в мае 1872 года внук дона Карлоса Старшего - дон Карлос Младший (Карлос VII; 1848-1909 годы). Первоначально карлистам удалось захватить значительную территории в Стране Басков, Наварре и Каталонии; к концу 1874 года их войско насчитывало около 80 тысяч человек. Однако провозглашение 29.12.1874 года королём Испании Альфонсо XII Умиротворителя предопределило поражение карлистов. В феврале1876 года дон Карлос Младший бежал во Францию. В результате Карлистской войны были отменены вольности баскских и каталонских провинций; заметно окрепли позиции либеральной буржуазии и дворянства, сумевших добиться проведения ряда социально-экономических преобразований.