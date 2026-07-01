КАРЛГРЕН БЕРНХАРДТ
КА́РЛГРЕН БЕ́РНХАРДТ - шведский синолог, член Шведской королевской АН (1934 год).
В 1909 году окончил Уппсальский университет, получил степень бакалавра за работу по славянской фонологии. Изучение китайского языка начал под руководством профессора А.И. Иванова в Санкт-Петербурге. В 1910-1912 годах жил в Китае, где знакомился с диалектами китайского языка в провинциях Хэнань, Шаньси, Шэньси, Ганьсу и в Нанкине. В 1912-1914 годах стажировался в Париже у профессора Э. Шаванна. В 1915 году в Уппсальском университете защитил докторскую диссертацию по древне-китайской фонологии. С 1919 года профессор, в 1931-1936 годах ректор Гётеборгского университета. В 1939-1959 годах директор Музея дальневосточных древностей в Стокгольме, президент Королевской академии литературы, истории и древностей. Исследования Карлгрена посвящены: диалектам и фонологии китайского языка; реконструкции его древних фонологических состояний (исследования Карлгрена в этих областях плодотворно продолжили его многочисленные ученики, в т. ч. Э. Пуллиблэнк, С. Эгерод); семантике, символике и этимологии китайской иероглифики; археологии бронзового века Китая; выявлению этнокультурной специфики китайской цивилизации, эпиграфике, особенно периода 2-й половины I-го тысячелетия до н. э. Карлгрен перевёл классические нарративные тексты I-го тысячелетия до н. э. «Ши цзин» («Книга песен»), «Шу цзин» («Книга истории») и др. Большое научное значение имела работа Карлгрена по определению аутентичности древне-китайского сочинения «Цзо чжуань» (V-IV века до н. э.), являющегося комментарием Цзо Цюмина к древнейшей летописи «Чунь цю» («Вёсны и осени», VIII-V веков до н. э.).
Сочинения:
Sound and symbol in Chinese. Oxf., 1923;
Analytic dictionary of Chinese and Sino-Japanese. P., 1923. N. Y., 1991;
Études sur la phonologie chinoise. Upsala, [1926];
On the authenticity and nature of the Tso Chuan. Göteborg, 1926; The book of odes. Stockh., 1950 (transl.).