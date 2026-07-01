КАРЛГРЕН БЕРНХАРДТ

КА́РЛГРЕН БЕ́РНХАРДТ - шведский си­но­лог, член Шведской ко­ро­лев­ской АН (1934 год).

В 1909 году окон­чил Уп­псаль­ский университет, по­лу­чил сте­пень ба­ка­лав­ра за ра­бо­ту по славянской фо­но­ло­гии. Изу­че­ние китайского языка на­чал под руководством профессора А.И. Ива­но­ва в Санкт-Пе­тер­бур­ге. В 1910-1912 годах жил в Ки­тае, где зна­ко­мил­ся с диа­лек­та­ми китайского языка в про­вин­ци­ях Хэ­нань, Шань­си, Шэнь­си, Гань­су и в Нан­ки­не. В 1912-1914 годах ста­жи­ро­вал­ся в Па­ри­же у профессора Э. Ша­ван­на. В 1915 году в Уп­п­саль­ском университете за­щи­тил док­тор­скую дис­сер­та­цию по древне-китайской фо­но­ло­гии. С 1919 года профессор, в 1931-1936 годах рек­тор Гё­те­борг­ско­го университета. В 1939-1959 годах ди­рек­тор Му­зея даль­не­во­сточ­ных древ­но­стей в Сток­голь­ме, пре­зи­дент Ко­ро­лев­ской ака­де­мии литературы, ис­то­рии и древ­но­стей. Ис­сле­до­ва­ния Карлгрена по­свя­ще­ны: диа­лек­там и фо­но­ло­гии китайского языка; ре­кон­ст­рук­ции его древ­них фо­но­ло­гических со­стоя­ний (ис­сле­до­ва­ния Карлгрена в этих об­лас­тях пло­до­твор­но про­дол­жи­ли его мно­го­численные уче­ни­ки, в т. ч. Э. Пул­либ­лэнк, С. Эге­род); се­ман­ти­ке, сим­во­ли­ке и эти­мо­ло­гии китайской ие­рог­ли­фи­ки; ар­хео­ло­гии брон­зо­во­го ве­ка Ки­тая; вы­яв­ле­нию эт­но­куль­тур­ной спе­ци­фи­ки китайской ци­ви­ли­за­ции, эпи­гра­фи­ке, осо­бен­но пе­рио­да 2-й половины I-го тысячелетия до н. э. Карлгрен пе­ре­вёл клас­сические нар­ра­тив­ные тек­сты I-го тысячелетия до н. э. «Ши цзин» («Кни­га пе­сен»), «Шу цзин» («Кни­га ис­то­рии») и др. Боль­шое на­учное зна­че­ние име­ла ра­бо­та Карлгрена по оп­ре­де­ле­нию аутен­тич­но­сти древне-китайского со­чи­не­ния «Цзо ч­жу­ань» (V-IV века до н. э.), яв­ляю­ще­го­ся ком­мен­та­ри­ем Цзо Цю­ми­на к древ­ней­шей ле­то­пи­си «Чунь цю» («Вёс­ны и осе­ни», VIII-V веков до н. э.).

Сочинения:

Sound and symbol in Chinese. Oxf., 1923;

Analytic dictionary of Chinese and Sino-Japa­nese. P., 1923. N. Y., 1991;

Études sur la phonologie chi­noise. Upsala, [1926];

On the authenticity and nature of the Tso Chuan. Göteborg, 1926; The book of odes. Stockh., 1950 (transl.).