КАРЛФЕЛЬДТ ЭРИК АКСЕЛЬ

КАРЛФЕЛЬДТ ЭРИК АКСЕЛЬ ( псевдоним ; настоящая фамилия Эрик­сон, Eriksson) - шведский по­эт, член Шведской ко­ро­лев­ской АН с 1904 года (её сек­ре­тарь с 1912 года).

Ро­дил­ся в кре­сть­ян­ской се­мье. Окон­чил университет в городе Уп­пса­ла (1898 год; почетный доктор, 1917 год). На­чал пе­ча­тать­ся с 1895 года [сборник сти­хов «Пес­ни пус­то­шей и люб­ви» («Vild­marks- och kärleksvisor»)]. В по­эзии Карлфельдта, близ­кой нео­ро­ман­тиз­му , про­сле­жи­ва­ет­ся влия­ние К.Г.В. фон Хей­ден­ста­ма и Г. Фрё­дин­га; она от­ме­че­на изы­скан­но­стью фор­мы, стрем­ле­ни­ем по­эти­зи­ро­вать кре­сть­ян­ский ук­лад и во­спеть род­ную при­ро­ду: сборники «Пес­ни Фри­ду­ли­на и дру­гие сти­хо­тво­ре­ния» («Fri­do­lins visor och andra dikter», 1898 год), «Сад утех Фри­до­ли­на и да­ларн­ские кар­ти­ны в сти­хах» («Fridolins lustgård och Dal­målningar på rim», 1901 год). Связь с эс­те­ти­кой сим­во­лиз­ма ощу­ти­ма в сборниках «Фло­ра и По­мо­на» («Flora och Pomоna», 1906 год), «Фло­ра и Бел­ло­на» («Flora och Bello­na», 1918 год), «Осен­ний рог» («Hesthorn», 1927 год). Но­бе­лев­ская премия (1931 год, посмертно).

Сочинения:

Samlade verk. Stockh., 1931. Del. 1-5;

Samlade dikter. Stockh., 2001.