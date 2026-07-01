КАРЛФЕЛЬДТ ЭРИК АКСЕЛЬ
КАРЛФЕЛЬДТ ЭРИК АКСЕЛЬ (псевдоним; настоящая фамилия Эриксон, Eriksson) - шведский поэт, член Шведской королевской АН с 1904 года (её секретарь с 1912 года).
Родился в крестьянской семье. Окончил университет в городе Уппсала (1898 год; почетный доктор, 1917 год). Начал печататься с 1895 года [сборник стихов «Песни пустошей и любви» («Vildmarks- och kärleksvisor»)]. В поэзии Карлфельдта, близкой неоромантизму, прослеживается влияние К.Г.В. фон Хейденстама и Г. Фрёдинга; она отмечена изысканностью формы, стремлением поэтизировать крестьянский уклад и воспеть родную природу: сборники «Песни Фридулина и другие стихотворения» («Fridolins visor och andra dikter», 1898 год), «Сад утех Фридолина и даларнские картины в стихах» («Fridolins lustgård och Dalmålningar på rim», 1901 год). Связь с эстетикой символизма ощутима в сборниках «Флора и Помона» («Flora och Pomоna», 1906 год), «Флора и Беллона» («Flora och Bellona», 1918 год), «Осенний рог» («Hesthorn», 1927 год). Нобелевская премия (1931 год, посмертно).
Сочинения:
Samlade verk. Stockh., 1931. Del. 1-5;
Samlade dikter. Stockh., 2001.