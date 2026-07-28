КАРЛЕЙЛЬ, КАРЛАЙЛ ТОМАС

КАРЛЕЙЛЬ, КАРЛАЙЛ ТОМАС - британский фи­ло­соф, пи­са­тель, пуб­ли­цист, ис­то­рик.

Из се­мьи сель­ско­го ка­мен­щи­ка. В 1814 году окон­чил Эдин­бург­ский университет. В 1814-1818 годах ра­бо­тал школь­ным учи­те­лем, с 1820 года за­нял­ся литературной дея­тель­но­стью. Силь­ное влия­ние на ми­ро­воз­зре­ние Карлейля ока­за­ли немецкий ро­ман­тизм и клас­сический идеа­лизм ( И. Кант , Ф. В. Шел­линг, Д. Ф. Штра­ус). С 1823 года со­труд­ни­чал в различных пе­рио­дических из­да­ни­ях, опуб­ли­ко­вал эс­се о Ш.Л. Мон­тес­кьё, М. Мон­те­не, Г. Нель­со­не, У. Пит­те Стар­шем и У. Пит­те Млад­шем, пе­ре­вёл на английский язык «Гео­мет­рию» А. Ле­жан­д­ра и ро­ман И.В. Гё­те «Уче­ни­че­ские го­ды Виль­гель­ма Мей­сте­ра». В 1828-1834 годах, жи­вя на фер­ме в Шот­лан­дии, ра­бо­тал над фи­лософским ро­ма­ном «Sar­tor Resartus. Жизнь и мне­ния про­фес­со­ра Тей­фельс­д­ре­ка» («Sartor Resar­tus: the life and opinions of herr Teufels­drоckh», vol. 1-3, 1833-1834 годы; русский перевод, кн. 1-3, 1902 год). Со­глас­но раз­ви­той в ро­ма­не Карлейля «фи­ло­со­фии оде­ж­ды», весь мир, вся ис­то­рия пред­став­ля­ют­ся в ви­де ря­да внеш­них, пре­хо­дя­щих одея­ний, эмб­лем, за ко­то­ры­ми пре­бы­ва­ет веч­ная Бо­же­ст­вен­ная сущ­ность - един­ст­вен­ная ре­аль­ность.

Со 2-й половины 1830-х годов на­пи­сал ряд ис­то­рических со­чи­не­ний, са­мое зна­чи­тель­ное из ко­то­рых - 3-том­ная «Фран­цуз­ская ре­во­лю­ция. Ис­то­рия» («The French revo­lution. A history», 1837 год; русский перевод 1866, 1907 годы). Карлейль пред­став­ля­ет ре­во­лю­цию за­ко­но­мер­ным след­ст­ви­ем гос­под­ства ари­сто­кра­тии , ко­то­рая по­сте­пен­но ут­ра­ти­ла ве­ду­щее по­ло­же­ние в об­ще­ст­ве и не су­ме­ла для сво­его спа­се­ния про­вес­ти не­об­хо­ди­мые ре­фор­мы. В ра­бо­те «Чар­тизм» («Chartism», 1839 год) Карлейль при­зы­вал вла­сти из­влечь уро­ки из ре­во­лю­ции, обес­пе­чить мир­ное раз­ви­тие стра­ны. В по­сле­дую­щих тру­дах Карлейль ос­тал­ся ве­рен сво­ей кон­цеп­ции «куль­та ге­ро­ев», или «куль­та ге­ния», ко­то­рая от­ра­же­на в т. ч. в цик­ле лек­ций «Ге­рои, по­чи­та­ние ге­ро­ев и ге­рои­че­ское в ис­то­рии» (1841 год; русский перевод, 3-е издание, 1908 год), про­чи­тан­ном в 1837-1840 годах в Ве­ли­ко­бри­та­нии и США. По мне­нию Карлейля, про­виде­ние оп­ре­де­ля­ет за­ко­ны ми­ра; ис­то­рия че­ло­ве­че­ст­ва идёт по кру­гу, а её твор­ца­ми яв­ля­ют­ся ве­ли­кие лю­ди («из­бран­ные», «ге­рои»). Карлейль вы­де­лил 5 ти­пов ге­ро­ев - про­ро­ки (Му­хам­мед), по­эты (Дан­те, У. Шек­спир), про­по­вед­ни­ки (М. Лю­тер), пи­са­те­ли (Ж.Ж. Рус­со), пра­ви­те­ли (О. Кром­вель, На­по­ле­он I). Карлейль от­ри­цал де­мо­кра­тию, счи­тая, что «са­ма Все­лен­ная есть мо­нар­хия и ие­рар­хия», а на­род - ору­дие в ру­ках бла­го­род­ных и муд­рых пра­ви­те­лей. В раз­ви­тие этой идеи в 1845-1846 годах из­дал 4-том­ное сочинение «Пись­ма и ре­чи О. Кром­ве­ля». Био­гра­фия «Жизнь Д. Стер­лин­га» («The life of J. Sterling», 1851 год) про­слав­ля­ла че­ло­ве­ка, оли­це­тво­ряв­ше­го безу­преч­ную прав­ди­вость, а в «Ис­то­рии Фрид­ри­ха Вто­ро­го Прус­ско­го» («History of Fre­derick II of Prussia», vol. 1-13, 1858-1865 годы) был соз­дан идеа­ли­зи­ро­ван­ный об­раз ко­ро­ля-ге­роя. «Ге­рои» у Карлейля во­пло­ща­ют «ра­зум­ный», т. е. по­ло­жи­тель­ный, кон­ст­рук­тив­ный мо­мент ис­то­рического про­цес­са - это Кром­вель, Фрид­рих II, Ф. Шил­лер, И. В. Гё­те и др. Ни Воль­те­ра, ни Д. Дид­ро Карлейль не счи­тал «ге­роя­ми», т. к. их дея­тель­ность при­ве­ла к ре­во­лю­ции.

До­бив­шись из­вест­нос­ти и об­щественного при­зна­ния, Карлейль от­ка­зы­вал­ся от по­чес­тей, в т. ч. от дво­рян­ско­го ти­ту­ла и пен­сио­на. С 1865 года почетный рек­тор Эдин­бург­ско­го ун-та. В 1872 году при­нял прусский ор­ден «За за­слу­ги», уч­ре­ж­дён­ный Фрид­ри­хом II; с 1875 года почетный доктор Гар­вард­ско­го университета. По­сле смер­ти Карлейля вы­шли его «Ме­муа­ры» («Re­mi­nis­cences», vol. 1-2, 1881 год).

Сочинения:

Ис­то­ри­че­ские и кри­ти­че­ские опы­ты. М., 1878;

Works. L., 1899–1923. Vol. 1–30;

Но­ва­лис. М., 1901;

Эти­ка жиз­ни. Тру­дить­ся и не уны­вать! СПб., 1906. СПб., 1999;

Те­перь и пре­ж­де. М., 1906. М., 1994;

Пам­фле­ты по­след­не­го дня. СПб., 1907;

Фран­цуз­ская ре­во­лю­ция. Ис­то­рия. М., 1991.

Иллюстрация:

Т. Кар­лейль. По­рт­рет ра­бо­ты Дж.Э. Мил­леса (не­окон­чен­ный). 1877 год. На­цио­наль­ная по­рт­рет­ная га­ле­рея (Лон­дон).