КАРЛЕЙЛЬ, КАРЛАЙЛ ТОМАС
КАРЛЕЙЛЬ, КАРЛАЙЛ ТОМАС - британский философ, писатель, публицист, историк.
Из семьи сельского каменщика. В 1814 году окончил Эдинбургский университет. В 1814-1818 годах работал школьным учителем, с 1820 года занялся литературной деятельностью. Сильное влияние на мировоззрение Карлейля оказали немецкий романтизм и классический идеализм (И. Кант, Ф. В. Шеллинг, Д. Ф. Штраус). С 1823 года сотрудничал в различных периодических изданиях, опубликовал эссе о Ш.Л. Монтескьё, М. Монтене, Г. Нельсоне, У. Питте Старшем и У. Питте Младшем, перевёл на английский язык «Геометрию» А. Лежандра и роман И.В. Гёте «Ученические годы Вильгельма Мейстера». В 1828-1834 годах, живя на ферме в Шотландии, работал над философским романом «Sartor Resartus. Жизнь и мнения профессора Тейфельсдрека» («Sartor Resartus: the life and opinions of herr Teufelsdrоckh», vol. 1-3, 1833-1834 годы; русский перевод, кн. 1-3, 1902 год). Согласно развитой в романе Карлейля «философии одежды», весь мир, вся история представляются в виде ряда внешних, преходящих одеяний, эмблем, за которыми пребывает вечная Божественная сущность - единственная реальность.
Со 2-й половины 1830-х годов написал ряд исторических сочинений, самое значительное из которых - 3-томная «Французская революция. История» («The French revolution. A history», 1837 год; русский перевод 1866, 1907 годы). Карлейль представляет революцию закономерным следствием господства аристократии, которая постепенно утратила ведущее положение в обществе и не сумела для своего спасения провести необходимые реформы. В работе «Чартизм» («Chartism», 1839 год) Карлейль призывал власти извлечь уроки из революции, обеспечить мирное развитие страны. В последующих трудах Карлейль остался верен своей концепции «культа героев», или «культа гения», которая отражена в т. ч. в цикле лекций «Герои, почитание героев и героическое в истории» (1841 год; русский перевод, 3-е издание, 1908 год), прочитанном в 1837-1840 годах в Великобритании и США. По мнению Карлейля, провидение определяет законы мира; история человечества идёт по кругу, а её творцами являются великие люди («избранные», «герои»). Карлейль выделил 5 типов героев - пророки (Мухаммед), поэты (Данте, У. Шекспир), проповедники (М. Лютер), писатели (Ж.Ж. Руссо), правители (О. Кромвель, Наполеон I). Карлейль отрицал демократию, считая, что «сама Вселенная есть монархия и иерархия», а народ - орудие в руках благородных и мудрых правителей. В развитие этой идеи в 1845-1846 годах издал 4-томное сочинение «Письма и речи О. Кромвеля». Биография «Жизнь Д. Стерлинга» («The life of J. Sterling», 1851 год) прославляла человека, олицетворявшего безупречную правдивость, а в «Истории Фридриха Второго Прусского» («History of Frederick II of Prussia», vol. 1-13, 1858-1865 годы) был создан идеализированный образ короля-героя. «Герои» у Карлейля воплощают «разумный», т. е. положительный, конструктивный момент исторического процесса - это Кромвель, Фридрих II, Ф. Шиллер, И. В. Гёте и др. Ни Вольтера, ни Д. Дидро Карлейль не считал «героями», т. к. их деятельность привела к революции.
Добившись известности и общественного признания, Карлейль отказывался от почестей, в т. ч. от дворянского титула и пенсиона. С 1865 года почетный ректор Эдинбургского ун-та. В 1872 году принял прусский орден «За заслуги», учреждённый Фридрихом II; с 1875 года почетный доктор Гарвардского университета. После смерти Карлейля вышли его «Мемуары» («Reminiscences», vol. 1-2, 1881 год).
Сочинения:
Исторические и критические опыты. М., 1878;
Works. L., 1899–1923. Vol. 1–30;
Новалис. М., 1901;
Этика жизни. Трудиться и не унывать! СПб., 1906. СПб., 1999;
Теперь и прежде. М., 1906. М., 1994;
Памфлеты последнего дня. СПб., 1907;
Французская революция. История. М., 1991.
Иллюстрация:
Т. Карлейль. Портрет работы Дж.Э. Миллеса (неоконченный). 1877 год. Национальная портретная галерея (Лондон).