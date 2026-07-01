КАРЛЕЙЛЬ, КАРЛАЙЛ, ХОУАРД ДЖОРДЖ УИЛЬЯМ ФРЕДЕРИК

КАРЛЕЙЛЬ, КАРЛАЙЛ, ХОУАРД ДЖОРДЖ УИЛЬЯМ ФРЕДЕРИК - британский государственный и по­ли­тический дея­тель.

Кар­лайл (Carlisle), Хоу­ард (Howard) Джордж Уиль­ям Фре­де­рик, 7-й граф Кар­лейль (Кар­лайл) Из ари­сто­кра­тической се­мьи. Окон­чил Итон­ский кол­ледж и Окс­форд­ский университет (1823 год). В 1825 года унас­ле­до­вал ти­тул ви­кон­та Мор­пе­та. В августе 1826 года со­про­во­ж­дал сво­его дя­дю, 6-го гер­цо­га Де­вон­шир­ско­го, в его по­езд­ке в Рос­сию на ко­ро­на­ци­он­ные тор­же­ст­ва императора Ни­ко­лая I. С 1826 года член Па­ла­ты об­щин от пар­тии ви­гов. В 1832 году ак­тив­но вы­сту­пал за пар­ла­мент­скую ре­фор­му, пред­ло­жен­ную Ч. Гре­ем. В 1835-1841 годах за­ни­мал пост сек­ре­та­ря по де­лам Ир­лан­дии (с 1839 года с пра­ва­ми чле­на ка­би­не­та). Под­дер­жи­вал Ли­гу про­тив хлеб­ных за­ко­нов. В 1846 году в пра­ви­тель­ст­ве Р. Пи­ля председатель ко­мис­сии по ле­сам. По­сле смер­ти от­ца в 1848 году на­сле­до­вал граф­ский ти­тул, с февраля 1849 года член Па­ла­ты лор­дов . В 1853-1854 годах пу­те­ше­ст­во­вал по Восточной Ев­ро­пе, опуб­ли­ко­вал «Днев­ник пу­те­ше­ст­вия по ту­рец­ким и гре­че­ским во­дам». В 1855-1864 годах лорд-лей­те­нант Ир­лан­дии.