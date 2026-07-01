КАРЛЕЙЛЬ, КАРЛАЙЛ, ХОУАРД ДЖОРДЖ УИЛЬЯМ ФРЕДЕРИК
КАРЛЕЙЛЬ, КАРЛАЙЛ, ХОУАРД ДЖОРДЖ УИЛЬЯМ ФРЕДЕРИК - британский государственный и политический деятель.
Карлайл (Carlisle), Хоуард (Howard) Джордж Уильям Фредерик, 7-й граф Карлейль (Карлайл) Из аристократической семьи. Окончил Итонский колледж и Оксфордский университет (1823 год). В 1825 года унаследовал титул виконта Морпета. В августе 1826 года сопровождал своего дядю, 6-го герцога Девонширского, в его поездке в Россию на коронационные торжества императора Николая I. С 1826 года член Палаты общин от партии вигов. В 1832 году активно выступал за парламентскую реформу, предложенную Ч. Греем. В 1835-1841 годах занимал пост секретаря по делам Ирландии (с 1839 года с правами члена кабинета). Поддерживал Лигу против хлебных законов. В 1846 году в правительстве Р. Пиля председатель комиссии по лесам. После смерти отца в 1848 году наследовал графский титул, с февраля 1849 года член Палаты лордов. В 1853-1854 годах путешествовал по Восточной Европе, опубликовал «Дневник путешествия по турецким и греческим водам». В 1855-1864 годах лорд-лейтенант Ирландии.