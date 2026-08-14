КАРЛА V ДВОРЕЦ
КАРЛА V ДВОРЕЦ - памятник истории и архитектуры в Испании.
Входит в ансамбль Альгамбры на окраине города Гранада. Его возведение в качестве официальной резиденции Карла V началось в 1526 году. Главным архитектором до 1550 года был П. Мачука (работавший также в Италии, предположительно под руководством Д. Браманте и Рафаэля), затем - его сын Л. Мачука, в 1583-1592 годах - Х. де Минхарес (один из помощников Х.Б. де Эрреры, главного архитектора Эскориала). Строительство продолжалось на протяжении всего XVII века, но из-за недостатка финансирования не было завершено, дворец долгое время находился в запустении, лишь в 1927 году были достроены его кровли.
Планировка и декоративное решение дворца восходят к образцам архитектуры итальянского Возрождения. План основан на сочетании идеальных геометрических фигур: в квадрат здания вписан круг двора, по периметру которого располагается обходная галерея с двухъярусной колоннадой. Структура внешнего оформления воспроизводит схему декора Палаццо Каприни в Риме (архитектор Д. Браманте, не сохранилось): рустованный цоколь и парадный этаж, украшенный пилястрами; однако, согласно испанским вкусам 1-й трети XVI века, дорический ордер заменён на более изящный, ионический, а центральные части западного и южного фасадов акцентированы при помощи рельефно выступающих ордерных композиций (типа ретабло). Дворец - первая постройка испанского Возрождения, выполненная в строгом классическом стиле, он оказал решающее влияние на дальнейшее развитие испанской ренессансной архитектуры. В составе Альгамбры включён в список Всемирного наследия. С 1958 года во дворце находится Музей изобразительных искусств (испанская живопись и скульптура XV-XX веков).
Иллюстрация:
Дворец Карла V. Внутренний двор. 1526 год - XVII век.