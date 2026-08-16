КАРЛ XVI ГУСТАВ
КАРЛ XVI ГУ́СТАВ - король Швеции (с 15.09.1973 года), из династии Бернадотов.
Внук шведского короля Густава VI Адольфа (1882-1973 годы, король с 1950 года), сын наследного принца Густава Адольфа (1906-1947 годы). Объявлен наследником престола после гибели отца в авиакатастрофе. В 1966-1969 годах служил в шведской армии, затем обучался по специальной программе в Уппсальском университете, изучал экономику в Стокгольмском университете. В 1976 году женился на переводчице из Германии Сильвии Ренате Зоммерлат (родилась 23.12.1943 года, Гейдельберг; на шведском престоле - королева Сильвия), с которой познакомился на Олимпийских играх 1972 года. В 1980 году инициировал принятие нового закона о престолонаследии, в соответствии с которым право наследования престола было закреплено за первым ребёнком шведского короля, независимо от его пола (ранее шведская корона передавалась только по мужской линии). Имеет троих детей: наследная принцесса Виктория Ингрид (14.07.1977 года), принц Карл Филипп (13.05.1979 года), принцесса Мадлен (10.06.1982 года).