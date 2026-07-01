КАРЛ XIV ЮХАН
КАРЛ XIV ЮХАН [Бернадот (Bernadotte) Жан Батист Жюль] - Король Швеции и Норвегии (с 1818 года).
Основатель династии Бернадотов. Из семьи мелкого чиновника. С 1780 года на службе во французской армии, в годы Французской революции XVIII века, после битвы при Флёрюсе в 1794 года, получил звание бригадного генерала. В 1794-1797 года командовал отдельными частями французской армии в Германии и Италии. В 1798 году вступил в брак с Дезире Клари, сестрой жены Жозефа I Бонапарта (смотрите также Бонапарты), в результате чего оказался в родственной связи с Наполеоном I Бонапартом. В 1798 году посол Французской республики в Вене, в июле - сентябре 1799 года военный министр Франции, с 1800 года государственный советник. В 1804 году присвоено звание маршала. В 1805 году командир 1-го корпуса Великой армии, участник Аустерлицкого сражения 1805 года, Йена-Ауэрштедтского сражения 1806 года. В 1806 году получил от Наполеона титул князя Понтекорво. В ноябре того же года способствовал освобождению и возвращению на родину пленных офицеров и солдат шведского корпуса, чем завоевал большую популярность в Швеции. Из-за разногласий с Наполеоном был уволен в отставку. В июне 1810 года получил предложение бездетного тяжелобольного шведского короля Карла XIII стать наследником шведского престола. Заручившись согласием Наполеона, специальной грамотой освободившего его от каких-либо обязательств перед Францией и им лично, и закулисной поддержкой российского императора Александра I (в обмен на тайное обязательство обеспечить проведение Швецией дружественной политики в отношении России), вышел из французского гражданства, принял лютеранство и взял имя Карл Юхан. 21.08.1810 года избран шведским риксдагом наследным принцем, 05.10.1810 года усыновлён Карлом XIII. Стал фактическим правителем Швеции. В апреле 1812 года заключил союзный договор с Россией. Весной 1813 года высадился во главе шведских войск в Германии. В том же году возглавил Северную армию союзников, которая нанесла поражения французам при Гросс-Беерене и Денневице, а затем приняла участие в Лейпцигском сражении 1813 года. После непродолжительной кампании против союзницы Наполеона Дании заставил датского короля уступить Норвегию Швеции (смотрите Кильские мирные договоры 1814 года). С заключением Шведско-норвежской унии 1814-1905 годов стал наследником также норвежского престола. После кончины Карла XIII в 1818 году взошёл на престол объединённого шведско-норвежского королевства. Проводил курс на развитие добрососедских отношений с Россией и неучастие Швеции в европейских конфликтах, заложив тем самым основы политики шведского нейтралитета. Реформировал административный аппарат, военную, финансовую и налоговую системы Швеции. Сторонник консервативного курса во внутренней политике, Карл XIV с начала 1830-х годов столкнулся с нарастанием либеральной оппозиции.