КАРЛ XIV ЮХАН

КАРЛ XIV ЮХАН [Бер­на­дот (Bernadotte) Жан Ба­тист Жюль] - Ко­роль Шве­ции и Нор­ве­гии (с 1818 года).

Ос­но­ва­тель ди­на­стии Бер­на­до­тов. Из се­мьи мел­ко­го чи­нов­ни­ка. С 1780 года на служ­бе во французской ар­мии, в го­ды Фран­цуз­ской ре­во­лю­ции XVIII века , по­сле бит­вы при Флё­рю­се в 1794 года, по­лу­чил зва­ние бри­гад­но­го ге­не­ра­ла. В 1794-1797 года ко­ман­до­вал отдельными час­тя­ми французской ар­мии в Гер­ма­нии и Ита­лии. В 1798 году всту­пил в брак с Де­зи­ре Кла­ри, се­ст­рой же­ны Жо­зе­фа I Бо­на­пар­та (смотрите так­же Бо­на­пар­ты), в ре­зуль­та­те че­го ока­зал­ся в род­ст­вен­ной свя­зи с На­по­ле­о­ном I Бо­на­пар­том. В 1798 году по­сол Французской рес­пуб­ли­ки в Ве­не, в ию­ле - сентябре 1799 года во­енный министр Фран­ции, с 1800 года государственный со­вет­ник. В 1804 году при­свое­но зва­ние мар­ша­ла. В 1805 году командир 1-го кор­пу­са Ве­ли­кой ар­мии, уча­ст­ник Ау­стер­лиц­ко­го сра­же­ния 1805 года, Йе­на-Ау­эр­штедт­ско­го сра­же­ния 1806 года. В 1806 году по­лу­чил от На­по­ле­о­на ти­тул кня­зя Пон­те­кор­во. В но­яб­ре то­го же го­да спо­соб­ст­во­вал ос­во­бо­ж­де­нию и воз­вра­ще­нию на ро­ди­ну плен­ных офи­це­ров и сол­дат шведского кор­пу­са, чем за­вое­вал боль­шую по­пу­ляр­ность в Шве­ции. Из-за раз­но­гла­сий с На­по­ле­о­ном был уво­лен в от­став­ку. В ию­не 1810 года по­лу­чил пред­ло­же­ние без­дет­но­го тя­же­ло­боль­но­го шведского ко­ро­ля Кар­ла XIII стать на­след­ни­ком шведского пре­сто­ла. За­ру­чив­шись со­гла­си­ем На­по­ле­о­на, специальной гра­мо­той ос­во­бо­див­ше­го его от каких-либо обя­за­тельств пе­ред Фран­ци­ей и им лич­но, и за­ку­лис­ной под­держ­кой российского императора Алек­сан­д­ра I (в об­мен на тай­ное обя­за­тель­ст­во обес­пе­чить про­ве­де­ние Шве­ци­ей дру­же­ст­вен­ной по­ли­ти­ки в от­но­ше­нии Рос­сии), вы­шел из французского гра­ж­дан­ст­ва, при­нял лю­те­ран­ст­во и взял имя Карл Юхан. 21.08.1810 года из­бран шведским рик­сда­гом на­след­ным прин­цем, 05.10.1810 года усы­нов­лён Кар­лом XIII. Стал фак­тическим пра­ви­те­лем Шве­ции. В апреле 1812 года за­клю­чил со­юз­ный до­го­вор с Рос­си­ей. Вес­ной 1813 года вы­са­дил­ся во гла­ве шведских войск в Гер­ма­нии. В том же го­ду воз­гла­вил Северную ар­мию союз­ни­ков, ко­то­рая на­нес­ла по­ра­же­ния фран­цу­зам при Гросс-Бее­ре­не и Ден­не­ви­це, а за­тем при­ня­ла уча­стие в Лейп­циг­ском сра­же­нии 1813 года. По­сле не­про­дол­жительной кам­па­нии про­тив со­юз­ни­цы На­по­ле­о­на Да­нии за­ста­вил датского ко­ро­ля ус­ту­пить Нор­ве­гию Шве­ции (смотрите Киль­ские мир­ные до­го­во­ры 1814 года). С за­клю­че­ни­ем Швед­ско-нор­веж­ской унии 1814-1905 годов стал на­след­ни­ком так­же норвежского пре­сто­ла. По­сле кон­чи­ны Кар­ла XIII в 1818 году взо­шёл на пре­стол объ­еди­нён­но­го шведско-норвежского ко­ро­лев­ст­ва. Про­во­дил курс на раз­ви­тие доб­ро­со­сед­ских от­но­ше­ний с Рос­си­ей и не­уча­стие Шве­ции в ев­ропейских кон­флик­тах, за­ло­жив тем са­мым ос­но­вы по­ли­ти­ки шведского ней­тра­ли­те­та. Ре­фор­ми­ро­вал административный ап­па­рат, во­енную, фи­нан­со­вую и на­ло­го­вую сис­те­мы Шве­ции. Сто­рон­ник кон­сер­ва­тив­но­го кур­са во внутренней по­ли­ти­ке, Карл XIV с начала 1830-х годов столк­нул­ся с на­рас­та­ни­ем ли­бе­раль­ной оп­по­зи­ции.