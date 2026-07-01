КАРЛ X ГУСТАВ

КАРЛ X ГУСТАВ - ко­роль Шве­ции (1654-1660 годы).

Сын гра­фа Ио­ган­на Ка­зи­ми­ра Пфальц-Клее­бург­ско­го (цвей­б­рюк­кен-зим­мерн­ская ветвь ди­на­стии Вит­тельс­ба­хов) и до­че­ри шведского ко­ро­ля Кар­ла IX - Ека­те­ри­ны. Обу­чал­ся во­енному де­лу в Да­нии, поль­зо­вал­ся рас­по­ло­же­ни­ем сво­его дя­ди - шведского ко­ро­ля Гус­та­ва II Адоль­фа. На­став­ни­ка­ми Карла Х бы­ли А. Ок­сен­шер­на и вид­ный шведский пол­ко­во­дец Л. Тор­стен­сон (1603-1651 годы). Под на­ча­лом по­след­не­го при­ни­мал уча­стие в Три­дца­ти­лет­ней вой­не 1618-1648 годов , на её за­клю­чительном эта­пе по­лу­чил зва­ние ге­не­ра­лис­си­му­са и был на­зна­чен глав­но­ко­ман­дую­щим шведскими вой­ска­ми в Гер­ма­нии. Без­ус­пеш­но до­би­вал­ся ру­ки сво­ей ку­зи­ны - ко­ро­ле­вы Шве­ции Кри­сти­ны, но та прин­ци­пи­аль­но из­бе­га­ла бра­ка. В 1649 году Кри­сти­на до­би­лась от рикс­да­га при­зна­ния Карла Х пре­сто­ло­нас­лед­ни­ком. Ко­ро­но­ван од­но­вре­мен­но с от­ре­че­ни­ем Кри­сти­ны в июне 1654 года. В 1655 году про­вёл че­рез рик­сдаг по­ста­нов­ле­ние о т. н. ре­дук­ци­ях - кон­фи­ска­ции чет­вер­ти ко­рон­ных зе­мель, роз­дан­ных ра­нее ари­сто­кра­тии. В том же го­ду объ­я­вил вой­ну Поль­ше под пред­ло­гом про­ти­во­дей­ст­вия пре­тен­зи­ям польского ко­ро­ля Яна II Ка­зи­ми­ра (1648-1668 годы) из ди­на­стии Ва­за на шведский пре­стол, а в 1657 году - Да­нии (смотрите Дат­ско-швед­ские вой­ны XVI-XIX веков). Не­смот­ря на то что Карлу Х не уда­лось одер­жать по­бе­ду над Поль­шей, шведское вла­ды­че­ст­во на восточном по­бе­ре­жье Бал­тий­ско­го моря бы­ло за­кре­п­ле­но, а по ус­ло­ви­ям Рос­килль­ско­го ми­ра 1658 года с Да­ни­ей к Шве­ции бы­ли при­сое­ди­не­ны южные рай­оны Скан­ди­нав­ско­го полуострова (Ско­не, Бле­кин­ге, Хал­ланд), остров Борн­хольм и др. Од­но­вре­мен­но за пре­об­ла­да­ние на Бал­ти­ке ве­лась рус­ско-швед­ская вой­на 1656-1658 годов , за­кон­чив­шая­ся под­пи­са­ни­ем Ва­лие­сар­ско­го пе­ре­ми­рия 1658 года сро­ком на 3 го­да. В 1658 году возоб­но­вил вой­ну про­тив Да­нии. Умер не­за­дол­го до за­клю­че­ния Ко­пен­га­ген­ско­го ми­ра 1660 года. На пре­сто­ле ему на­сле­до­вал сын Карл XI.