КАРЛ X ГУСТАВ
КАРЛ X ГУСТАВ - король Швеции (1654-1660 годы).
Сын графа Иоганна Казимира Пфальц-Клеебургского (цвейбрюккен-зиммернская ветвь династии Виттельсбахов) и дочери шведского короля Карла IX - Екатерины. Обучался военному делу в Дании, пользовался расположением своего дяди - шведского короля Густава II Адольфа. Наставниками Карла Х были А. Оксеншерна и видный шведский полководец Л. Торстенсон (1603-1651 годы). Под началом последнего принимал участие в Тридцатилетней войне 1618-1648 годов, на её заключительном этапе получил звание генералиссимуса и был назначен главнокомандующим шведскими войсками в Германии. Безуспешно добивался руки своей кузины - королевы Швеции Кристины, но та принципиально избегала брака. В 1649 году Кристина добилась от риксдага признания Карла Х престолонаследником. Коронован одновременно с отречением Кристины в июне 1654 года. В 1655 году провёл через риксдаг постановление о т. н. редукциях - конфискации четверти коронных земель, розданных ранее аристократии. В том же году объявил войну Польше под предлогом противодействия претензиям польского короля Яна II Казимира (1648-1668 годы) из династии Ваза на шведский престол, а в 1657 году - Дании (смотрите Датско-шведские войны XVI-XIX веков). Несмотря на то что Карлу Х не удалось одержать победу над Польшей, шведское владычество на восточном побережье Балтийского моря было закреплено, а по условиям Роскилльского мира 1658 года с Данией к Швеции были присоединены южные районы Скандинавского полуострова (Сконе, Блекинге, Халланд), остров Борнхольм и др. Одновременно за преобладание на Балтике велась русско-шведская война 1656-1658 годов, закончившаяся подписанием Валиесарского перемирия 1658 года сроком на 3 года. В 1658 году возобновил войну против Дании. Умер незадолго до заключения Копенгагенского мира 1660 года. На престоле ему наследовал сын Карл XI.