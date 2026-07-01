КАРЛ X ФИЛИПП
КАРЛ X ФИЛИПП - король Франции (1824-1830 годы), из династии Бурбонов.
Младший брат Людовика XVI и Людовика XVIII. При рождении получил титул графа д’Артуа. В начале 1780-х годов возглавил ультрароялистскую партию при французсокм дворе, выступавшую за незыблемость устоев абсолютизма. Был инициатором отставки популярного во французском обществе министра финансов Ж. Неккера, что стало одним из поводов к народному восстанию в Париже 14.07.1789 года (смотрите Французская революция XVIII века). 16.07.1789 года тайно бежал из Франции. В эмиграции занимался формированием вооруженных отрядов роялистов и подготовкой иностранной военной интервенции против революционной Франции. После падения Первой империи принимал непосредственное участие в установлении режима Реставрации. При бездетном Людовике XVIII получил титул дофина, а в 1824 году после смерти брата унаследовал французский престол. С воцарением Карла X во внутренней политике произошёл поворот от прежнего умеренного курса, основанного на конституционной Хартии 1814 года, к реваншу ультрароялистов, требовавших реставрации абсолютистского старого порядка. В 1825-1830 гогдах принят ряд законов в защиту интересов бывших эмигрантов и Римско-католической церкви («закон об эмигрантском миллиарде», «закон о святотатстве» и др.), проведена чистка госсударственного аппарата, восстановлена цензура, распущена Национальная гвардия и т. д. Попытка ликвидации главных завоеваний революции была воспринята французским обществом как нарушение Хартии 1814 года. 27.07.1830 года в Париже вспыхнула Июльская революция 1830 года. Пытаясь спасти династию, Карл X отрёкся от престола 02.08.1830 года в пользу внука, малолетнего герцога Бордоского. Однако Палата депутатов и Палата пэров на совместном заседании 07.08.1830 года предложили корону герцогу Орлеанскому, который 09.08.1830 года «волей Нации» был провозглашён «королём французов» Луи Филиппом, основавшим Июльскую монархию. С 1830 года Карл X жил в эмиграции.