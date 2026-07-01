КАРЛ X ФИЛИПП

КАРЛ X ФИЛИПП - ко­роль Фран­ции (1824-1830 годы), из ди­на­стии Бур­бо­нов.

Млад­ший брат Лю­до­ви­ка XVI и Лю­до­ви­ка XVIII. При ро­ж­де­нии по­лу­чил ти­тул гра­фа д’Артуа. В начале 1780-х годов воз­гла­вил ульт­ра­роя­ли­ст­скую пар­тию при французсокм дво­ре, вы­сту­пав­шую за не­зыб­ле­мость ус­то­ев аб­со­лю­тиз­ма . Был ини­циа­то­ром от­став­ки по­пу­ляр­но­го во французском об­ще­ст­ве министра фи­нан­сов Ж. Нек­ке­ра, что ста­ло од­ним из по­во­дов к народному вос­ста­нию в Па­ри­же 14.07.1789 года (смотрите Фран­цуз­ская ре­во­лю­ция XVIII века ). 16.07.1789 года тай­но бе­жал из Фран­ции. В эмиг­ра­ции за­ни­мал­ся фор­ми­ро­ва­ни­ем воо­руженных от­ря­дов роя­ли­стов и под­го­тов­кой иностранной во­енной ин­тер­вен­ции про­тив ре­во­люционной Фран­ции. По­сле па­де­ния Пер­вой им­пе­рии при­ни­мал не­по­средственное уча­стие в ус­та­нов­ле­нии ре­жи­ма Рес­тав­ра­ции. При без­дет­ном Лю­до­ви­ке XVIII по­лу­чил ти­тул до­фи­на, а в 1824 году по­сле смер­ти бра­та уна­следо­вал французский пре­стол. С во­ца­ре­ни­ем Карла X во внутренней по­ли­ти­ке про­изо­шёл по­во­рот от преж­не­го уме­рен­но­го кур­са, ос­но­ван­но­го на кон­сти­ту­ци­он­ной Хар­тии 1814 года, к ре­ван­шу ульт­ра­роя­ли­стов, тре­бо­вав­ших рес­тав­ра­ции аб­со­лю­ти­ст­ско­го ста­ро­го по­ряд­ка. В 1825-1830 гогдах при­нят ряд за­ко­нов в за­щи­ту ин­те­ре­сов бывших эмиг­ран­тов и Рим­ско-ка­то­лической церк­ви («за­кон об эмиг­рант­ском мил­ли­ар­де», «за­кон о свя­то­тат­ст­ве» и др.), про­ве­де­на чи­ст­ка госсударственного ап­па­ра­та, вос­ста­нов­ле­на цен­зу­ра, рас­пу­ще­на Национальная гвар­дия и т. д. По­пыт­ка ли­к­ви­да­ции главных за­вое­ва­ний ре­во­лю­ции бы­ла вос­при­ня­та французским об­ще­ст­вом как на­ру­ше­ние Хар­тии 1814 года. 27.07.1830 года в Па­ри­же вспых­ну­ла Июль­ская ре­во­лю­ция 1830 года . Пы­та­ясь спа­сти ди­на­стию, Карл X от­рёк­ся от пре­сто­ла 02.08.1830 года в поль­зу вну­ка, ма­ло­лет­не­го гер­цо­га Бор­до­ско­го. Од­на­ко Па­ла­та де­пу­та­тов и Па­ла­та пэ­ров на со­вме­ст­ном за­се­да­нии 07.08.1830 года пред­ло­жи­ли ко­ро­ну гер­цо­гу Ор­ле­ан­ско­му, ко­то­рый 09.08.1830 года «во­лей На­ции» был про­воз­гла­шён «ко­ро­лём фран­цу­зов» Луи Фи­лип­пом, ос­но­вав­шим Июль­скую мо­нар­хию. С 1830 года Карл X жил в эмиг­ра­ции.