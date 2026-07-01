КАРЛ VIII КНУТССОН БУНДЕ (KARL KNUTSSON BONDE)

Трижды был королем Швеции: с 1448 по 1457, с 1464 по 1465 и с 1467 по 1470 гг., король Норвегии с 1449 по 1450 гг. Династия Бунде. Отец - Кнут Тордссон Бунде, мать - Маргарета Карлсдоттер. Жены - Биргитта Туресдоттер Бьельке (1428), Катарина Карлсдоттер Гумсехувуд (1438), Кристина Абрахамсдоттер (1450). Сыновья: Туре и Карл; дочери: Кристина, Маргарет, Магдалена, Ричеза, Бриджет, Анна.

Правление Карла Бунде в Швеции – начало борьбы за расторжение Кальмарской унии и стремление к независимости. В 1434 началось восстание шведов против Унии. Карл стал членом Тайного Совета Швеции, затем получил пост Высшего Констебля. С 1438 по 1441 гг. был регентом королевства.

В 1441 году шведским королем стал Кристофер I Баварский, который назначил Карла Лордом Высшей Юстиции. Однако в 1442 году он сложил с себя полномочия и уехал в Финляндию, став военным комендантом Выборга.

Имея большие земельные владения в Финляндии, будучи недовольным Кристофером I, Карл Бунде действовал достаточно самостоятельно. Он вступал в прямые контакты с Ганзейским союзом, Новгородом и Тевтонским орденом.

В 1448 году шведская знать избрала Карла Бунде королем. В 1452 году он начал войну с датским королем Христианом I за норвежскую корону. Карл одержал победу, но правил в Норвегии недолго: с 1449 по 1450 гг.

Нуждаясь в ресурсах для борьбы против Дании, Карл ввел в Швеции экстраординарные налоги и попытался провести земельную реституцию. Это вызвало недовольство знати. В 1457 году началось восстание архиепископа Йонса Бенгтссона (Оксенштерна) и Эрика Акселссона Тотта, в результате которого Карл был изгнан из страны и уехал в Данциг.

Лидера восстания избрали королем Христиана I, что восстановило Унию. Однако в 1463 году Христиан покинул Швецию после конфликта с архиепископом. В 1464 году королем вновь стал Карл Бунде. Однако после очередного конфликта с Йонсом Бенгтссоном в 1465 году вновь был изгнан.

В 1467 Карлу удалось заручиться поддержкой Эрика Акселссона Тотта и в третий раз получить шведскую корону. Карл правил Швецией до своей смерти в 1470 году. Он был похоронен в Риддархольмской церкови в Стокгольме.

Иллюстрации:

Лукас ван дер Вердт. Надгробие Карла VIII Кнутссона Бунде (1574).

Автор статьи: Перепечкин К. В.