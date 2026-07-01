КАРЛ VII ПОБЕДИТЕЛЬ

Карл VII Победитель (фр. Charles VII le Victorieux) (22.02.1403, Париж — 22.07.1461, Меген-сюр-Йевр) — король Франции с 1422.

Сын Карла VI и Изабо Баварской . Стал наследником престола в 1417 по смерти старших братьев. После взятия Парижа бургиньонами летом 1418 оказался в руках партии арманьяков и бежал из столицы в свой апанаж (Берри, Турень и Пуату). Основал параллельные органы королевской власти в Пуатье и в Бурже (Буржское королевство или «французская Франция») (см. Столетняя война ). За соучастие в убийстве Жана Бесстрашного , герцога Бургундского, во время переговоров о мире в Монтеро (1419) был лишен прав на французский престол (договор в Труа, 1420). По смерти Карла VI он принял титул короля Франции, но был признан таковым только после коронации в Реймсе в 1429. Под властью К. VII П. находились обширные области в центре Франции и в Лангедоке , не слишком обескровленные войной, так что он, вопреки расхожему мнению, был вполне обеспечен ресурсами.

По мере усиления кризиса в «соединенном королевстве Франции и Англии» авторитет К. VII П. неуклонно возрастал. Вмешательство Жанны д’Арк и умелых воинов (Дюнуа Бастард Орлеанский и др.) спасло К. VII П. от надвигавшейся катастрофы — взятия англичанами Орлеана, открывавшего путь на юг страны. Спасение Орлеана (1429) стало символом национального сопротивления англичанам и окружило К. VII П. ореолом защитника отечества от иноземной оккупации. Эта победа и последовавшая за ней коронация изменили вектор общественных настроений в пользу К. VII П. Под его власть стремительно стали переходить города по Луаре; последовала серия быстрых военных побед. Усилению позиций К. VII П. способствовало заключение договора о мире в Аррасе (1435) с недавним союзником англичан Филиппом Добрым, герцогом Бургундским. В 1437 К. VII П. торжественно въехал в Париж, в 1441 был отвоеван Понтуаз, открыв путь на север страны. На последнем этапе войны (1449—1453) были отвоеваны Нормандия и Гиень . Взятие Бордо (1453) считается фактическим окончанием Столетней войны. На последнем этапе войны К. VII П. столкнулся с оппозицией знати (Прагерия, 1440) и нелояльностью наследника престола, будущего Людовика XI , бежавшего к его противнику Карлу Смелому . Боясь отравления, К. VII П. умер от голода в своей резиденции.

Правление К. VII П. ознаменовалось, наряду с победоносным окончанием Столетней войны и восстановлением единства страны, широкими административными преобразованиями, укрепившими королевскую власть. Регулярный созыв региональных Штатов для вотирования налогов на ведение войны способствовал установлению фактически постоянного налога ( тальи ), что позволило в дальнейшем не прибегать к созыву сословно-представительных собраний. Постоянный налог предоставил финансовую возможность для содержания регулярной армии: в 1439 сеньориальные армии были упразднены и заменены королевским войском. С 1445 возникают постоянные военные формирования (ордонансные роты) под властью короля, оплачивающего их из королевской казны. Экономика и финансы получили новый импульс усилиями казначея Жака Кёра . В Средиземном море появляется французский флот, конкурирующий с Венецией и Генуей. Децентрализация органов управления в период раскола страны привела к созданию областных судебных ( Парламенты ) и финансовых институтов (Счетные палаты) по образцу столицы. К. VII П. сумел усилить свою власть и в церковной сфере, провозгласив в Бурже Прагматическую санкцию (1438).

Лит.: Bully P. Charles VII: le roi des merveilles. Paris, 1994; Erlanger P. Charles VII et son mystère. Paris, 1981; Gobry Y. Charles VII, la reconquête de la France. Paris, 2001; Minois G. Charles VII: un roi shakespearien. Paris, 2005.