КАРЛ VI БЕЗУМНЫЙ
КАРЛ VI БЕЗУМНЫЙ - король Франции (c 1380 года), из династии Валуа.
Старший сын Карла V и Жанны Бурбонской (1338-1378 годы). Вступление на престол Карла VI совпало с народными выступлениями (тюшенов в Лангедоке в 1381 году, Майотенов восстание в Париже, восстание во Фландрии в 1382 году), которые были быстро подавлены. Из-за малолетства Карла VI страной до 1388 года правили его дяди - герцоги Бургундский (в качестве регента), Анжуйский, Беррийский и Бурбонский. Начав править самостоятельно, призвал к власти советников отца, которые провели ряд административных преобразований. В августе 1392 года у Карла VI случился первый приступ душевной болезни, управление государством вновь перешло к его дядям. Их соперничество за власть стало причиной гражданской смуты (смотрите Арманьяки и бургиньоны), ослабившей позиции Франции в Столетней войне 1337-1453 годов. В 1415 году англичане одержали победу при Азенкуре, в 1419 году овладели Руаном. В 1420 году Карл VI под влиянием бургундской партии и своей жены Изабо (Елизаветы) Баварской заключил с англичанами договор в Труа, по которому дофин Карл (будущий король Карл VII) был лишён прав на престол Франции в пользу английского короля Генриха V. Современники называли Карла VI Любимым (прозвище Безумный утвердилось при Людовике XV).