КАРЛ VI БЕЗУМНЫЙ

КАРЛ VI БЕЗУМНЫЙ - ко­роль Фран­ции (c 1380 года), из ди­на­стии Ва­луа .

Стар­ший сын Кар­ла V и Жан­ны Бур­бон­ской (1338-1378 годы). Всту­п­ле­ние на пре­стол Карла VI сов­па­ло с народными вы­сту­п­ле­ния­ми (тю­ше­нов в Лан­ге­до­ке в 1381 году, Май­о­те­нов вос­ста­ние в Па­ри­же, вос­ста­ние во Фланд­рии в 1382 году), ко­то­рые бы­ли бы­ст­ро по­дав­ле­ны. Из-за ма­ло­лет­ст­ва Карла VI стра­ной до 1388 года пра­ви­ли его дя­ди - гер­цо­ги Бур­гунд­ский (в ка­че­ст­ве ре­ген­та), Ан­жуй­ский, Бер­рий­ский и Бур­бон­ский. На­чав пра­вить са­мо­стоя­тель­но, при­звал к вла­сти со­вет­ни­ков от­ца, ко­то­рые про­ве­ли ряд административных пре­об­ра­зо­ва­ний. В августе 1392 года у Карла VI слу­чил­ся пер­вый при­ступ ду­шев­ной бо­лез­ни, управ­ле­ние го­су­дар­ст­вом вновь пе­ре­шло к его дя­дям. Их со­пер­ни­че­ст­во за власть ста­ло при­чи­ной гражданской сму­ты (смотрите Ар­мань­я­ки и бур­гинь­о­ны), ос­ла­бив­шей по­зи­ции Фран­ции в Сто­лет­ней вой­не 1337-1453 годов. В 1415 году анг­ли­ча­не одер­жа­ли по­бе­ду при Азен­ку­ре, в 1419 году ов­ла­де­ли Руа­ном. В 1420 году Карл VI под влия­ни­ем бур­гунд­ской пар­тии и сво­ей же­ны Иза­бо (Ели­за­ве­ты) Ба­вар­ской за­клю­чил с анг­ли­ча­на­ми до­го­вор в Труа, по ко­то­ро­му до­фин Карл (бу­ду­щий ко­роль Карл VII) был ли­шён прав на пре­стол Фран­ции в поль­зу английского ко­ро­ля Ген­ри­ха V. Со­вре­мен­ни­ки на­зы­ва­ли Карла VI Лю­би­мым (про­зви­ще Бе­зум­ный ут­вер­ди­лось при Лю­до­ви­ке XV ).