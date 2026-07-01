КАРЛ VI

КАРЛ VI - им­пе­ра­тор Свя­щен­ной Римской им­пе­рии, ко­роль Венг­рии и Бо­ге­мии (с 1711 года).

Из ди­на­стии Габс­бур­гов. Вто­рой сын императора Ле­о­поль­да I. Со­глас­но ди­на­стическим пла­нам от­ца, по­сле пре­се­че­ния со смер­тью испанского ко­ро­ля Кар­ла II (умер в 1700 году) муж­ской ли­нии испанских Габс­бур­гов дол­жен был за­нять испанский трон (в 1703 году объ­яв­лен ко­ро­лём Ис­па­нии под име­нем Кар­ла III). Од­на­ко эти при­тя­за­ния на­толк­ну­лись на ре­ши­тель­ное про­ти­во­дей­ст­вие Фран­ции, вы­дви­нув­шей сво­его пре­тен­ден­та на испанский пре­стол - Фи­лип­па V Бур­бо­на, что вы­зва­ло вой­ну за Ис­пан­ское на­след­ст­во. По­сле смер­ти стар­ше­го бра­та - имп. Ио­си­фа I (1678-1711 годы), не имев­ше­го на­след­ни­ков по муж­ской ли­нии, был из­бран им­пе­ра­то­ром Свя­щен­ной Римской им­пе­рии. Для уре­гу­ли­ро­ва­ния во­про­сов пре­сто­ло­нас­ле­дия при­нял пер­вый об­щий для австрийских на­следственных зе­мель за­кон, за­кре­пив­ший пра­во на­сле­до­ва­ния пре­сто­ла за стар­шим ре­бён­ком (не­за­ви­си­мо от его по­ла) австрийского мо­нар­ха (смотрите Праг­ма­ти­че­ская санк­ция 1713 года ); в даль­ней­шем на­стой­чи­во до­би­вал­ся при­зна­ния это­го за­ко­на ев­ропейскими дво­ра­ми. По Раш­татт­ско­му мир­но­му до­го­во­ру 1714 года от­ка­зал­ся от пре­тен­зий на испанскую ко­ро­ну, од­на­ко до­бил­ся пе­ре­хо­да под власть австрийских Габс­бур­гов испанских вла­де­ний в Ни­дер­лан­дах (Австрийские Ни­дер­лан­ды) и в Ита­лии (Ми­лан­ское гер­цог­ст­во, Не­апо­ли­тан­ское ко­ро­лев­ст­во , Сар­ди­ния и кре­по­сти в Тос­ка­не). В ре­зуль­та­те ус­пеш­ной вой­ны про­тив Тур­ции 1716-1718 годов по ус­ло­ви­ям По­жа­ре­вац­ких мир­ных до­го­во­ров 1718 года при­сое­ди­нил к им­пе­рии Ба­нат, Те­меш­вар (Ти­ми­шоа­ру), часть Ва­ла­хии, Северную Сер­бию (с Бел­гра­дом), Северную Бос­нию и не­ко­то­рые другие тер­ри­то­рии. Од­на­ко по­сле по­ра­же­ния в ав­ст­ро-турецкой вой­не 1737-1739 года воз­вра­тил Тур­ции по Бел­град­ско­му мир­но­му до­го­во­ру от 01.09.1739 года зем­ли в Сер­бии и Ва­ла­хии. По за­вер­ше­нии вой­ны за Поль­ское на­след­ст­во от­ка­зал­ся от час­ти вла­де­ний в Ита­лии в об­мен на со­гла­сие Фран­ции га­ран­ти­ро­вать Праг­ма­ти­че­скую санк­цию 1713 года (смотрите Вен­ский мир­ный до­го­вор 1738 года). Карл VI по­кро­ви­тель­ст­во­вал ис­кус­ст­вам, на го­ды его прав­ле­ния при­хо­дит­ся рас­цвет сти­ля ба­рок­ко в Ав­ст­рии.