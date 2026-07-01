КАРЛ VI
КАРЛ VI - император Священной Римской империи, король Венгрии и Богемии (с 1711 года).
Из династии Габсбургов. Второй сын императора Леопольда I. Согласно династическим планам отца, после пресечения со смертью испанского короля Карла II (умер в 1700 году) мужской линии испанских Габсбургов должен был занять испанский трон (в 1703 году объявлен королём Испании под именем Карла III). Однако эти притязания натолкнулись на решительное противодействие Франции, выдвинувшей своего претендента на испанский престол - Филиппа V Бурбона, что вызвало войну за Испанское наследство. После смерти старшего брата - имп. Иосифа I (1678-1711 годы), не имевшего наследников по мужской линии, был избран императором Священной Римской империи. Для урегулирования вопросов престолонаследия принял первый общий для австрийских наследственных земель закон, закрепивший право наследования престола за старшим ребёнком (независимо от его пола) австрийского монарха (смотрите Прагматическая санкция 1713 года); в дальнейшем настойчиво добивался признания этого закона европейскими дворами. По Раштаттскому мирному договору 1714 года отказался от претензий на испанскую корону, однако добился перехода под власть австрийских Габсбургов испанских владений в Нидерландах (Австрийские Нидерланды) и в Италии (Миланское герцогство, Неаполитанское королевство, Сардиния и крепости в Тоскане). В результате успешной войны против Турции 1716-1718 годов по условиям Пожаревацких мирных договоров 1718 года присоединил к империи Банат, Темешвар (Тимишоару), часть Валахии, Северную Сербию (с Белградом), Северную Боснию и некоторые другие территории. Однако после поражения в австро-турецкой войне 1737-1739 года возвратил Турции по Белградскому мирному договору от 01.09.1739 года земли в Сербии и Валахии. По завершении войны за Польское наследство отказался от части владений в Италии в обмен на согласие Франции гарантировать Прагматическую санкцию 1713 года (смотрите Венский мирный договор 1738 года). Карл VI покровительствовал искусствам, на годы его правления приходится расцвет стиля барокко в Австрии.