КАРЛ ВАЛУА (фр. Charles comte de Valois)

Основатель дома Валуа .

Карл родился в 1270 г. в браке короля Франции Филиппа III Смелого и его первой супруги Изабеллы Арагонской. Т. о. Карл приходился младшим братом королю Франции Филиппу IV Красивому. 1284 г. Карл был посвящен в рыцари. В 1285 г. получил от отца Валуа и Алансон. В том же году папа римский пожаловал Карлу Арагонский престол, рассчитывая таким образом создать соперника Педро III, королю Арагона, захватившему Сицилию и навлекшему тем самым на себя гнев папы.

В 1290 г., женившись на Маргарите Сицилийской Карл приобрел Анжу и Мэн. В 1301 г. через свою вторую супругу, Екатерину де Куртене, приобрел права на престол тогда уже несуществующей Латинской империи.

Карл был известен как хороший военачальник, по приказу папы воевал с Сицилийским королем Федериго II, командовал военными экспедициями в Аквитанию против короля Англии Эдуарда II.

При четырех королях, брате Филиппе IV и племянниках — Людовике X, Филиппе V и Карле IV, Карл Валуа играл значительную роль. Карл Валуа сумел женить Людовика X на своей родственнице. Филипп V сумел отобрать у Карла Валуа право регентства при новорожденном сыне Людовика X, Иоанне. Но после смерти Филиппа в 1322 г. Карл IV фактический передал власть Карлу де Валуа.

Хотя сам Карл, всю жизнь будучи приближенным к королевской власти, так и не сумел стать королем, его сын, Филипп VI, взошедший на престол в 1328 г. дал начало новой королевской династии, правившей до 1589 г. Карл Валуа умер 16 декабря 1325 г.

Иллюстрации:

Карл Валуа.