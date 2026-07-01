КАРЛ V МУДРЫЙ
КАРЛ V МУДРЫЙ - король Франции (с 1364 года), из династии Валуа.
Сын Иоанна II Доброго и Бонны Люксембургской (1315-1349 годы). Первый обладатель титула дофина. В период пленения отца англичанами (1356-1360 годы и январь - апрель 1364 года) управлял Францией (с 1358 года регент). На это время пришлись противостояние королевской власти и Генеральных штатов, Жакерия и восстание Этьенна Марселя. Используя разногласия в лагере своих противников, умело преодолел внутриполитический кризис. В 1369 году возобновил военные действия против англичан в Столетней войне 1337-1453 годов. При содействии коннетаблей Б. дю Геклена и О. де Клиссона (1336-1407 годы) отвоевал практически все земли, отошедшие к Англии по договору в Бретиньи. К домену короны были присоединены Пуату, Сентонж, Руэрг, часть Лимузена, графства Понтье и Гиень; в руках англичан к 1380 году оставались только Кале и узкая полоса владений на юге (от Бордо до Байонны). Карл V покончил с грабежами банд наёмников-бригандов. Ввёл принцип конкурсного отбора чиновников (выборы), установил постоянные налоги в форме прямых (фуаж) и косвенных (эд и габель) сборов под контролем короны, реорганизовал армию. На смертном одре отменил ряд налогов, считая войну с Англией законченной.
Покровительствовал науке и искусству. По инициативе Карла V был переведён на французский язык целый ряд произведений античной и современной ему литературы, в т. ч. «О граде Божием» Аврелия Августина, «Поликратик» Иоанна Солсберийского, «Политика» и «Экономика» Аристотеля и др. Карл V заложил основу Национальной библиотеки Франции, создав первую королевскую библиотеку в Лувре (насчитывала до тысячи манускриптов). В годы правления Карла V были перестроены замки Лувр и Венсенн, построена Бастилия, новая королевская резиденция - замок Сен-Поль, возведена вторая стена укреплений в Париже.