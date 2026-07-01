КАРЛ V МУДРЫЙ

КАРЛ V МУДРЫЙ - ко­роль Фран­ции (с 1364 года), из ди­на­стии Ва­луа .

Сын Ио­ан­на II Доб­рого и Бон­ны Люк­сем­бург­ской (1315-1349 годы). Пер­вый об­ла­да­тель ти­ту­ла до­фи­на. В пе­ри­од пле­не­ния от­ца анг­ли­ча­на­ми (1356-1360 годы и январь - апрель 1364 года) управ­лял Фран­ци­ей (с 1358 года ре­гент). На это вре­мя при­шлись про­ти­во­стоя­ние ко­ро­лев­ской вла­сти и Ге­не­раль­ных шта­тов, Жа­ке­рия и вос­ста­ние Эть­ен­на Мар­се­ля. Ис­поль­зуя раз­но­гла­сия в ла­ге­ре сво­их про­тив­ни­ков, уме­ло пре­одо­лел внут­ри­по­ли­тический кри­зис. В 1369 году во­зоб­но­вил во­енные дей­ст­вия про­тив анг­ли­чан в Сто­лет­ней вой­не 1337-1453 годов. При со­дей­ст­вии кон­не­таб­лей Б. дю Гек­ле­на и О. де Клис­со­на (1336-1407 годы) от­вое­вал прак­ти­че­ски все зем­ли, ото­шед­шие к Анг­лии по до­го­во­ру в Бре­ти­ньи. К до­ме­ну ко­ро­ны бы­ли при­сое­ди­не­ны Пуа­ту, Сен­тонж, Ру­эрг, часть Ли­му­зе­на, граф­ст­ва Пон­тье и Ги­ень; в ру­ках анг­ли­чан к 1380 году ос­та­ва­лись толь­ко Ка­ле и уз­кая по­ло­са вла­де­ний на юге (от Бор­до до Бай­он­ны). Карл V по­кон­чил с гра­бе­жа­ми банд на­ём­ни­ков-бри­ган­дов. Ввёл прин­цип кон­курс­но­го от­бо­ра чи­нов­ни­ков (вы­бо­ры), ус­та­но­вил по­сто­ян­ные на­ло­ги в фор­ме пря­мых (фу­аж) и кос­вен­ных (эд и га­бель) сбо­ров под кон­тро­лем ко­ро­ны, ре­ор­га­ни­зо­вал ар­мию. На смерт­ном од­ре от­ме­нил ряд на­ло­гов, счи­тая вой­ну с Анг­ли­ей за­кон­чен­ной.

По­кро­ви­тель­ст­во­вал нау­ке и искусству. По ини­циа­ти­ве Карла V был пе­ре­ве­дён на французский язык це­лый ряд про­из­ве­де­ний ан­тич­ной и со­вре­мен­ной ему литературы, в т. ч. «О гра­де Божи­ем» Ав­ре­лия Ав­гу­сти­на, «По­ли­кра­тик» Ио­ан­на Сол­сбе­рий­ско­го, «По­ли­ти­ка» и «Эко­но­ми­ка» Ари­сто­те­ля и др. Карл V за­ло­жил ос­но­ву Национальной библиотеки Фран­ции, соз­дав пер­вую ко­ро­лев­скую библиотеку в Лув­ре (на­счи­ты­ва­ла до ты­ся­чи ма­ну­ск­рип­тов). В го­ды прав­ле­ния Карла V бы­ли пе­ре­строе­ны зам­ки Лувр и Вен­сенн, по­строе­на Бас­ти­лия , но­вая ко­ро­лев­ская ре­зи­ден­ция - за­мок Сен-Поль, воз­ве­де­на вто­рая сте­на ук­ре­п­ле­ний в Па­ри­же.