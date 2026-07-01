КАРЛ РОБЕРТ

Карл Роберт (венг. Károly Róbert, ит. Caroberto) (1288, Неаполь — 16.06.1342, Вышеград) — венгерский король (1301—1342) из неаполитанской ветви Анжуйской династии , состоявшей в родстве с Арпадами .

К. Р. занял трон после пресечения династии Арпадов при поддержке папы в соперничестве с несколькими претендентами из чужеземцев. Окончательно признан законным венгерским королем только после третьей коронации в 1310, когда ему удалось добыть «корону Св. Иштвана» и короноваться ею. Провел ряд реформ, укрепивших материальные и политические основы страны. В 1311—1323 в острой борьбе победил магнатов-сепаратистов. В руки короля вернулись больше половины замков и пятая часть часть земель королевства. К. Р. создал новую аристократию из верных ему людей, раздавая им замки и поместья, но на условии исполнения высших государственных должностей (т. н. honor). К. Р. навел порядок в королевской казне и резко увеличил ее доходы: установил горную и таможенную регалии, ввел новый прямой налог — с крестьянского двора. Новые серебряная и золотая монеты (флорин, 1325) королевской чеканки потеснили сеньориальную и иностранную монету. Учредил Казначейство. Под покровительством королевской власти возникали новые свободные королевские города и рыночные местечки, платившие налоги в казну. Налогом была обложена и церковь, что привело к ее конфликту с королем. Реформы затронули сферу государственного управления (учреждена тайная королевская канцелярия с тайной печатью) и судопроизводства (отменено свободное распоряжение земельными владениями; обновлено процессуальное право).

Во внешней политике основное внимание К. Р. было направлено на Балканы: восстановил банство Мачо (1317), под власть Венгрии попали стратегически важные крепости на Нижнем Дунае Белград и Галамбоц; в 1322 укрепил свою власть над Славонией. Однако далматинские города, воспользовавшись конфликтом К. Р. с хорватскими магнатами, отдались под власть Венеции. Закончилась неудачей и попытка подчинить Валашское княжество. В целом же К. Р. предпочитал войне мирные отношения с соседями, добивался этого политикой заключения династических браков и даже династических уний. Так, добрые отношения сложились с Чехией и Польшей. Последняя жена К. Р., как и первая, была из рода Пястов. В 1339 шурин К. Р. польский король Казимир III согласился передать польский трон венгерскому королю и его наследникам в случае, если умрет бездетным. Позже договор нашел воплощение в польско-венгерской унии 1370–1382. В 1335 К. Р. удалось примирить между собой Казимира III и чешского короля Иоанна Люксембурга (трехсторонние встречи в Тренчине и Вышеграде) и заключить с ними союз, результатом которого стало создание торгового пути через эти страны в Зап. Европу в обход враждебной на тот момент Австрии. К. Р. не выпускал из виду и Неаполитанское наследство, укрепляя притязания на него брачными союзами. В целом внутренняя и внешняя политика К. Р. сделала его правление одним из заметных в истории средневековой Венгрии, способствовала ее внутреннему подъему и расцвету, а также росту международного авторитета.

Ист.: Decreta Regni Hungariae 1301—1457 / Kiad. Dőry F., Bonis Gy., Bocskai É. Budapest, 1976.

Лит.: Anjou-kori oklevéltár. Vol. I—XI. Budapest–Szeged, 1990—1996; Engel P., Kristó Gy., Kubinyi A. Magyarország története 1301—1526. Budapest, 1998; Kristó Gy., Makk F., Marosi E. Károly Róbert emlékezete. Budapest, 1988; Königtum und Stände in Ungarn im 14—16. Jahrhundert. Wiesbadenn, 1973.