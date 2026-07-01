КАРЛ ЛЫСЫЙ (лат. Carolus Calvus, фр. Charles le Chauve)

Король Западно-Франкского королевства (843–877 гг.), император Запада (875–877 гг.).

Карл Лысый родился в 823 г. Его родителями были император Людовик Благочестивый и его вторая жена, Юдифь. Рождение Карла Лысого значительно изменило планы Людовика Благочестивого о разделе империи между сыновьями и стало причиной многочисленных раздоров между ним и сыновьями от первого брака —Лотарем, Пипином и Людовиком. В 829 г. Людовик Благочестивый произвел новый раздел империи, уменьшив доли старших сыновей, чтобы выделить Карлу Лысому собственные владения. Это решение стало началом войны Людовика со своими старшими сыновьями, длившимися до 834 г.

В 840 г. после смерти Людовика Благочестивого Лотарь предпринял попытку подчинить всю империю. Ему удалось отнять у Карла Лысого большую часть его владений, но в 842 г. Карл Лысый и Людовик Немецкий объединились против Лотаря, дав друг другу клятвы, получившие название Страсбургских, и разгромили Лотаря при Фонтене. В 843 г. Карл Лысый и Людовик заключили Верденский договор, определивший, что Карлу Лысому достается западная часть империи (Франция), Людовику — восточная (Германия).

Карл Лысый успешно усмирял восстания в Бретани, Наварре и Аквитании, отражал частые нападения норманнов. В правление Карла Лысого наметилось ослабление и дробление власти короля (особенно после Мерзенского эдикта 847 г.), передававшего сильным вассалом большие территории для более эффективной их защиты. Кроме того, попытки откупаться от норманнов подтачивали финансы королевства. В десятилетия последовавшие за смертью Лотаря в 855 г. и его сыновей в 863 и 869 гг. Карл Лысый сумел захватить значительные земли Лотарингии, овладеть коронами Италии и империи. Это дало ему право претендовать на престол Германии после смерти в 876 г. Людовика Немецкого .

Несмотря на внешний блеск правления, власть Карла Лысого оказалось слабой. Карл Лысый потерпел поражение при Андернахе от сыновей Людовика Немецкого и вынужден был отказаться от своих претензий на Германию. В 877 г. Карл Лысый издал эдикт в Керси, устанавливавший наследственность государственных должностей. В том же году Карл Лысый умер, направляясь поход против арабов в Италию.

Иллюстрации:

Портрет Карла Лысого в "Библии Карла Лысого";

Монета Карла Лысого;

Саркофаг Карла Лысого в Сен-Дени.

Исторические источники:

Историки эпохи Каролингов / Пер. с лат. и примеч. М.С. Петровой и др. Науч. ст. А.И. Сидорова Отв. ред.: А.И. Сидоров. - М. : РОССПЭН, 2000. - 277 с.