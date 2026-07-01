КАРЛ IX (КОРОЛЬ ШВЕЦИИ)

КАРЛ IX - ко­роль Шве­ции (с 1604 года), из ди­на­стии Ваза .

Млад­ший сын Гус­та­ва I Ва­зы. Отец Гус­та­ва II Адоль­фа. С 1560 года гер­цог Сё­дер­ман­ланд­ский (по­лу­чил гер­цог­ст­во в управ­ле­ние лишь в 1569 году). В 1568 году вме­сте с бра­том Юха­ном (бу­ду­щий ко­роль Юхан III ) сверг сво­его стар­ше­го бра­та Эри­ка XIV. Про­ти­во­сто­ял по­пыт­кам Юха­на III и его сы­на Си­гиз­мун­да III (польский ко­роль с 1587 года) про­вес­ти в Шве­ции Контр­ре­фор­ма­цию, до­бил­ся для сво­его гер­цог­ст­ва не­за­ви­си­мо­сти в цер­ков­ных во­про­сах. В 1598 году одер­жал по­бе­ду над Си­гиз­мун­дом III, до­бил­ся его низ­ло­же­ния со шведского пре­сто­ла (1599 год) и рас­торг поль­ско-шведскую унию. Спо­соб­ст­во­вал окон­ча­тель­но­му ут­вер­жде­нию лю­те­ран­ст­ва в ка­че­ст­ве государственной ре­ли­гии в Шве­ции. До­би­ва­ясь ук­ре­п­ле­ния собственной вла­сти, каз­нил ряд пред­ста­ви­те­лей зна­ти, под­дер­жи­вав­ших Си­гиз­мун­да («Лин­чёпинг­ская кро­ва­вая ба­ня», 1600 год). Под­пи­сал русско-шведский Вы­борг­ский до­го­вор 1609 года, ко­то­рый ис­поль­зо­вал для на­ча­ла ин­тер­вен­ции про­тив Русского государства (в 1611 году за­хва­тил Нов­го­род). При Карле IX на­ча­лась Каль­мар­ская вой­на 1611-1613 годов (смотрите Дат­ско-швед­ские вой­ны XVI-XIX веков).