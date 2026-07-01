КАРЛ IX (КОРОЛЬ ШВЕЦИИ)
КАРЛ IX - король Швеции (с 1604 года), из династии Ваза.
Младший сын Густава I Вазы. Отец Густава II Адольфа. С 1560 года герцог Сёдерманландский (получил герцогство в управление лишь в 1569 году). В 1568 году вместе с братом Юханом (будущий король Юхан III) сверг своего старшего брата Эрика XIV. Противостоял попыткам Юхана III и его сына Сигизмунда III (польский король с 1587 года) провести в Швеции Контрреформацию, добился для своего герцогства независимости в церковных вопросах. В 1598 году одержал победу над Сигизмундом III, добился его низложения со шведского престола (1599 год) и расторг польско-шведскую унию. Способствовал окончательному утверждению лютеранства в качестве государственной религии в Швеции. Добиваясь укрепления собственной власти, казнил ряд представителей знати, поддерживавших Сигизмунда («Линчёпингская кровавая баня», 1600 год). Подписал русско-шведский Выборгский договор 1609 года, который использовал для начала интервенции против Русского государства (в 1611 году захватил Новгород). При Карле IX началась Кальмарская война 1611-1613 годов (смотрите Датско-шведские войны XVI-XIX веков).