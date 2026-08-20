КАРЛ IX (Charles IX)

Сын Генриха II Валуа, король Франции с 1560 г., наследовал своему брату Франциску II при регентстве матери - Екатерины Медичи (до 1563 г.).

В его правление началась активная фаза Религиозных войн и случилась Варфоломеевская ночь – массовое избиение гугенотов католиками в августе – сентябре 1572 г. Болезненный и угрюмый, находился под огромным влиянием своей матери, которая вместе с канцлером Лопиталем на первом этапе войн пыталась проводить миротворческую и веротерпимую политику, инициировав амнистию 1560 г., религиозный диспут в Пуасси 1561 г. и Амбуазский мир 1563-66 гг. В мирный период 1564-66 гг. король и весь двор совершили т.н. «Большое путешествие по Франции», практически объехав большую часть мятежных городов и провинций с миротворческой целью.

Однако уже в 1567 г., после попытки гугенотов захватить короля («сюрприз в Мо»), когда Карл IX и его двор с большим трудом успели бежать в Париж, началась очередная война и попытки осуществления в стране веротерпимой политики прекратились. Королевским войскам удалось одержать решительные победы при Сен-Дени, Жарнаке и Монконтуре (1567-68), что позволило заключить промежуточный Сен-Жерменский мир 1570 г., дающий протестантам свободу вероисповедания в городах. Очередное мирное соглашение должна была закрепить свадьба сестры короля, католички Маргариты де Валуа , и гугенотского принца Генриха де Бурбона, короля Наваррского (18 августа 1572 г.), однако во время празднеств произошло покушение на адмирала Колиньи – лидера протестантов, члена Королевского совета.

Ранение Колиньи вызвало взрыв недовольства сотен гугенотских дворян, приехавших на торжества. В опасении за свою жизнь, под влиянием матери и советников Карл IX решился отдать приказ об уничтожении гугенотов в Париже. В столице погибло не менее 2 тыс. чел.; резня перекинулась также на многие другие города. В 1572-73 гг. безуспешно осаждал гугенотскую крепость Ла Рошель, фактически признав невозможность справиться с гугенотами силовым способом. Умер от тяжелой формы туберкулеза.

От брака с дочерью императора Максимилиана II Елизаветой Австрийской имел дочь Марию-Елизавету, умершую в детстве. Трон наследовал его младший брат Генрих III , прежде – герцог Анжуйский и король Польши.

Исторические источники:

Маргарита де Валуа. Мемуары. Избранные письма. Документы. СПб., 2010.

Иллюстрации :

Франсуа Клуэ. Карл IX. 1571 г.