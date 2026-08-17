КАРЛ IV ЛЮКСЕМБУРГСКИЙ (KARL IV)

С 1333 по 1349 гг. маркграф Моравии, с 1346 года король Германии и Чехии, с 1355 года император Священной Римской империи . Сын чешского короля Иоанна Слепого и Элишки Пржемысловны. Карл был женат четыре раза: на Бланке де Валуа (1323), на Анне Пфальцской (1349), на Анне Швайдницкой (1353) и на Елизавете Померанской (1363). От четырех браков у него родилось 12 детей.

К концу 1330-х гг. Карл уже обладал реальной властью, управляя государством вместе со слепым отцом. В 1341 году чешский сейм утвердил его наследником престола.

Недовольные Людовиком IV Баварским , в 1346 году часть немецких князей провозгласила Карла новым императором, в том же году он короновался в Бонне. Обе стороны начали готовиться к войне, однако конфликт разрешился внезапной смертью Людовика в 1347 году.

Чтобы укрепить свое положение и подтвердить имперский титул, Карл начал договариваться с немецкой знатью. В 1348 году он заручился поддержкой Габсбургов, в 1350 – Виттельсбахов. В 1349 году Карл повторно короновался имперской короной в Ахене.

Стремясь укрепить свое положение и заручиться поддержкой князей, в 1356 году Карл издал «Золотую буллу» , содержащую значительные уступки князьям. Теперь императора выбирала коллегия курфюрстов, в которую вошли архиепископы Майнца, Трира и Кёльна, король Чехии, Рейнский пфальцграф, герцог Саксонии и маркграф Бранденбурга. Кроме того, курфюршества получили значительную самостоятельность: право чеканить монету, назначать налоги и пошлины и пр.

За время своего правления Карл совершил два похода в Италию. Первый – в 1354 году, чтобы получить железную корону лангобардских королей и императорскую в Риме. Второй – в 1368-1369 гг., в котором Карл помог папе Урбану V вернуть папский престол в Рим.

Успешной была и династическая политика Карла. Он выкупил Бранденбургскую марку у Виттельсбахов в 1373 году, присоединил к Чешскому королевству Силезию, Верхние и Нижние Лужицы.

При Карле Чешское королевство и его столица достигли своего расцвета. Пражское епископство стало архиепископством, в 1348 году в Праге был открыт первый в империи университет.

Карл Люксембургский умер в Праге в 1378 году и был похоронен в соборе Св. Вита.

Иллюстрации:

Памятник Карлу IV у Карлова Моста в Праге.

Автор статьи: Перепечкин К. В.